Pau Gasol, 45 años: "Empecé la carrera de Medicina porque si no hubiera triunfado en el baloncesto sería médico"

Pau Gasol, en la final de la UEFA Women's Champions League 2023/24, en Bilbao, en 2024. GTRES

Pau Gasol (45 años) es mucho más que una leyenda de la canasta. Tras retirarse de las canchas, en 2021, después de ganarlo absolutamente todo, el catalán ha sabido reconvertir su éxito en un altavoz de liderazgo social, empatía y compromiso humano.

En una entrevista reciente concedida a la revista ¡HOLA!, el exjugador repasa los pilares que sostienen su vida actual, desde la gestión del bienestar de los atletas olímpicos hasta su faceta más solidaria en el sur de España.

Al ser preguntado por las aspiraciones de aquel adolescente que empezaba a despuntar en las canchas, Gasol sorprende al desvelar una vocación que compitió directamente con el balón naranja.

"Soñaba con jugar al baloncesto al máximo nivel. Llegar al baloncesto de élite era mi principal objetivo, pero también tenía muchas inquietudes y curiosidad por aprender", confiesa.

"La medicina era algo que me interesaba mucho por influencia familiar. De hecho, empecé la carrera de Medicina porque, si no hubiera triunfado en el baloncesto, seguramente hubiera terminado siendo médico".

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La voz de los atletas en el COI

En efecto, Pau Gasol comenzó a estudiar la carrera de Medicina en la Universidad de Barcelona (UB). Influenciado por su entorno familiar (su madre es médico internista y su padre, enfermero), ingresó en la facultad en 1998.

Sin embargo, solo pudo cursar el primer año, ya que el rápido e imparable despegue de su carrera en el baloncesto profesional con el F.C. Barcelona -y su posterior salto a la NBA en 2001- le imposibilitó compaginar ambos proyectos.

Hoy, esa inquietud por el bienestar humano la canaliza a través del Comité Olímpico Internacional (COI), donde le toca escuchar y representar a deportistas de todo el planeta. Las preocupaciones de la élite actual han cambiado, y Gasol es plenamente consciente de ello.

"Hay temas muy presentes, como la salud mental, la transición profesional, la estabilidad económica del Movimiento Olímpico o el bienestar durante y después de la carrera deportiva", explica el exjugador.

Según relata, los atletas de hoy ya no solo buscan ganar medallas, sino que "quieren sentirse escuchados y tener más apoyo integral", un área en la que asegura trabajar a diario para que así sea.

Esta sensibilidad y capacidad de escucha se han visto profundamente reforzadas por su rol como embajador de UNICEF, que lo ha llevado a pisar realidades durísimas en países en conflicto como Irak o Siria. Un contraste radical para alguien acostumbrado a los focos de la NBA, premios, galas y alfombras rojas.

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"La paternidad te cambia las prioridades"

"Viajes así te ayudan a relativizar muchas cosas y a entender lo privilegiados que somos. Siempre te ayudan a coger perspectiva y apreciar todo lo que tienes", reflexiona Gasol.

Además, añade que estas experiencias generan una responsabilidad aún mayor: "Utilizar tu voz y tu capacidad de influencia para ayudar a las personas que más lo necesitan".

Un cable a tierra que atribuye, en gran parte, al núcleo de su vida: "Mis padres siempre nos enseñaron valores como el esfuerzo, la humildad, la educación y el respeto. Eso ha sido fundamental para mantenerme conectado a quien soy realmente".

Esos mismos valores los traslada ahora a su propio hogar, asegurando que "la paternidad te cambia las prioridades y te enseña a vivir con más presencia y perspectiva. Hoy, en casa, hay mucho movimiento, mucha energía y también mucho amor".

Cita solidaria contra la obesidad infantil

Fiel a ese sentido de la responsabilidad, el impacto social sigue siendo la gran prioridad de Gasol. El reflejo más inmediato de este compromiso tendrá lugar los próximos días 12, 13 y 14 de junio en la provincia de Cádiz, donde se celebrará una nueva edición de la Gasol Foundation Golf Experience.

Este torneo benéfico, impulsado junto con su hermano, Marc Gasol, tiene como objetivo recaudar fondos para promover hábitos de vida saludables y combatir la obesidad infantil.

Esta cita se desarrollará en el complejo La Hacienda Links Golf Resort (entre San Roque y La Línea de la Concepción), con alojamiento en el lujoso hotel Fairmont La Hacienda Costa del Sol.

Durante tres jornadas, la cita fusionará el deporte con el networking empresarial de alto nivel y el apoyo de grandes celebridades.

La cita reúne durante todo el fin de semana a reconocidas personalidades del deporte, la gastronomía y el entretenimiento como Rudy Fernández (41), Dani García (50), Miguel Lago (44) y otros invitados de primer nivel.

En ediciones anteriores, el evento ha contado con el respaldo de figuras como Rafa Nadal (40) -formando equipo con el propio Pau-, futbolistas como Álvaro Morata (33) o Marcos Alonso (35), el chef José Andrés (56) y destacados golfistas profesionales como Álvaro Quirós (43) o Ángel Hidalgo (28).