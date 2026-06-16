La lucha de María Menchaca, la tataranieta del constructor del barrio de Salamanca de Madrid que hoy solicita su marquesado

Fue en el año 1863 cuando la reina Isabel II otorgó al Grande España José de Salamanca y Mayol el marquesado de Salamanca, una insigne distinción de la que su progenie, a lo largo de estos 163 años, ha presumido muy mucho y ha llevado a gala con gran pundonor.

Hoy, casi 17 décadas después, una tataranieta de aquel prohombre, I marqués de Salamanca y I conde de los Llanos, María Menchaca Salamanca, ha solicitado la sucesión de dos títulos: el condado de los Llanos, con grandeza de España, y el marquesado de Salamanca.

Así lo ha hecho constar en los últimos días el Boletín Oficial del Estado (BOE), como ha avanzado LOC. Menchaca Salamanca, actual vizcondesa de Bahía Honda, ha retornado a las páginas del papel couché a raíz de reclamar un marquesado con gran vasta historia personal.

La petición, que ahora deberá seguir el procedimiento habitual en materia nobiliaria, abre un nuevo capítulo en la trayectoria de una mujer, María Menchaca, cuya biografía entrelaza linaje, actividad empresarial y un legado familiar de enorme relevancia.

María Menchaca Salamanca. RRSS

María Menchaca Salamanca pertenece a una de las familias más reconocidas de la aristocracia española. Su ascendencia es un recorrido por algunos de los apellidos más influyentes de la historia reciente del país.

Por línea materna es descendiente directa del I marqués de Salamanca, José de Salamanca y Mayol, figura clave del siglo XIX, financiero, político, empresario visionario y responsable de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la capital: la creación del barrio de Salamanca.

Su abuelo materno, Carlos de Salamanca y Hurtado de Zaldívar, III marqués de Salamanca, fue un apasionado de los automóviles de lujo. En 1910 introdujo en España los primeros Rolls-Royce, a los que siguieron marcas como Jaguar, Triumph o Bentley.

Su nombre quedó ligado para siempre al sector del motor gracias a los concesionarios Carlos de Salamanca, referentes en vehículos de alta gama.

Por parte de padre, la historia no es menos notable. Su progenitor, Antonio Menchaca Careaga, fue escritor, político y una figura clave en la oposición intelectual al franquismo.

Cofundador de la revista Cuadernospara el Diálogo y consejero de El País, defendió la monarquía de Don Juan y participó activamente en la Acción Liberal de Dionisio Ridruejo, lo que le llevó incluso a ser encarcelado en Carabanchel.

Tras abandonar la carrera militar, se incorporó a la naviera familiar Menchaca y Cía. y se dedicó a la literatura.

La aristócrata en una foto de redes sociales.

Volviendo a María Menchaca, es la única hija del matrimonio entre Antonio Menchaca Careaga y Isabel de Salamanca y Caro, vizcondesa de Bahía Honda. A pesar de su posición social, ha mantenido siempre un perfil bajo en los medios.

Su presencia pública se limita casi exclusivamente a actos vinculados a la Fundación Antonio Menchaca de la Bodega, que preside desde hace años y que ha destinado millones de euros a organizaciones como Cáritas, Unicef o Mensajeros de la Paz.

Políglota, con formación internacional y activa en el ámbito empresarial, Menchaca desarrolla proyectos de promoción inmobiliaria en Marbella a través de la empresa Talayula, y participa en Medical Spine Care, dedicada a la gestión de clínicas de fisioterapia.

Marbella, donde posee una residencia, es uno de los lugares donde pasa largas temporadas y donde se mueve con naturalidad en los círculos de la jet set, aunque sin protagonismo mediático.

Su nombre, sin embargo, saltó a la prensa rosa en el verano de 2025 con motivo de la boda de su hijo Jorge Juste Menchaca con la modelo Luana Castillo, celebrada en la finca El Cañuelo, en Tarifa. Entre los asistentes destacó Froilán de Marichalar, hijo de la infanta Elena y amigo del novio.

Divorcio

A principios de los años 90, María Menchaca vivió uno de los episodios más mediáticos de su vida: su divorcio de Jorge Juste, empresario, miembro de una familia muy conocida y propietario de los locales de moda Punto Cero en Madrid y Marbella.

El proceso se complicó por la disputa por la custodia de sus tres hijos -María, Estefanía y Jorge- y por un episodio que generó un intenso debate público.

María junto al Padre Ángel e Isabel Sartorius.

Según se publicó entonces, Menchaca acudió en once ocasiones a la consulta del psiquiatra Enrique Rojas entre diciembre de 1991 y febrero de 1992.

En el juicio de divorcio, el médico presentó un informe en el que desaconsejaba que ella mantuviera la custodia por un supuesto perfil psicológico inestable.

Menchaca reaccionó con firmeza: lo demandó por violación del secreto profesional, exigió una indemnización de dos millones de pesetas y lo denunció ante el Colegio de Médicos y el Defensor del Pueblo.

Aunque Rojas alegó que su informe buscaba "la protección de los menores", la justicia dio la razón a Menchaca, que mantuvo la custodia de sus hijos. El psiquiatra tuvo que indemnizarla, aunque el Colegio de Médicos no abrió expediente disciplinario.

Los títulos

El condado de los Llanos, con grandeza de España, y el marquesado de Salamanca estaban en manos del empresario brasileño Olavo Egydio Monteiro de Carvalho y Salamanca, fallecido en 2022. Era primo de María Menchaca: sus madres, Lourdes e Isabel, eran hermanas.

Pese a que las cuatro hijas del empresario tenían derecho a la sucesión, ninguna ha reclamado los títulos en estos años, lo que ha permitido que Menchaca inicie el proceso.

Si finalmente obtiene ambos títulos, se convertirá en depositaria del legado de uno de los personajes más fascinantes del siglo XIX español: José de Salamanca y Mayol.

El legado del marqués

Nacido en Málaga en 1811, José de Salamanca vivió una existencia digna de novela. De familia acomodada, su encuentro con Mariana Pineda, la revolucionaria granadina ejecutada por defender la causa liberal, lo marcó profundamente.

A partir de entonces se convirtió en un ferviente opositor del absolutismo de Fernando VII.

Su ascenso económico fue meteórico. El financiero uruguayo José Buschental lo introdujo en la Bolsa, donde llegó a ganar tres millones de reales en una sola sesión. Su fortuna le permitió perdonar las deudas de sus acreedores con un célebre Perdono a tutti.

Sus negocios abarcaban sectores tan diversos como el ferrocarril, la sal, las casas de baños o una compañía de coches de alquiler llamada La Comodidad.

Nombrado ministro de Hacienda, fue acusado de beneficiarse de su cargo y huyó a Francia disfrazado de sargento para evitar la cárcel. Allí impulsó proyectos ferroviarios en Europa y Estados Unidos, donde una ciudad fue bautizada como Salamanca en su honor.

De regreso en España, concibió uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la época: la creación del barrio de Salamanca. En 1864 compró dos kilómetros de terreno junto a Recoletos y diseñó un barrio inspirado en el parisino Faubourg Saint-Germain.

Sus edificios, equipados con agua corriente, calefacción, cocina de carbón, luz eléctrica, retretes e incluso ascensor, marcaron un antes y un después en la arquitectura residencial madrileña.

Su fortuna, que llegó a alcanzar los 400 millones de reales, se diluyó por la enorme inversión en el barrio. Murió en 1883 arruinado y prácticamente solo.

No era la primera vez que se enfrentaba a la muerte: en 1834 contrajo la peste y fue dado por fallecido, pero recuperó la conciencia justo antes de ser enterrado, víctima de un episodio de catalepsia.