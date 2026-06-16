La finca donde David Bisbal celebró su boda: un monasterio franciscano del siglo XIII en un terreno de 35.000 metros

Davis Bisbal y Rosanna Zanetti contrajeron matrimonio el 2 de julio de 2018 en la localidad segoviana de Ayllón. @rosannazanetti

Conseguir una privacidad absoluta en una boda de alta repercusión mediática es un reto complejo que David Bisbal (47 años) y Rosanna Zanetti (37) resolvieron mediante una estudiada elección de localización.

La pareja contrajo matrimonio en la más estricta intimidad en Los Claustros de Ayllón, una finca situada en la provincia de Segovia que destaca en el sector de eventos por su valor patrimonial y su extensión, con un terreno que alcanza los 35.000 metros cuadrados.

El enlace se celebró mediante una discreta ceremonia civil que tomó por sorpresa tanto a los medios de comunicación como a los habitantes de la zona. La estrategia de blindaje fue posible gracias a las características geográficas e infraestructurales de este espacio castellano, diseñado para ofrecer un aislamiento total desde el exterior.

Un complejo del siglo XIII

Ubicada a poco más de una hora de Madrid, la finca alberga las ruinas rehabilitadas del antiguo Convento de San Francisco, un monasterio fundado originalmente en el año 1214.

A lo largo de sus más de 800 años de historia, las crónicas locales registran el paso de figuras históricas como Santa Teresa de Jesús. Tras sufrir un grave incendio en el siglo XVII y décadas de abandono, el espacio fue sometido a una minuciosa restauración arquitectónica.

El proyecto actual fusiona los elementos originales de los estilos románico y neoclásico con instalaciones modernas y pabellones techados listos para albergar banquetes multitudinarios.

El valor diferencial del complejo reside en su exterior: 35.000 metros cuadrados de terreno que integran jardines de diseño francés, extensas praderas y un estanque natural que articula el paisaje.

David Bisbal y Rosanna Zanetti, en su boda, el 2 de julio de 2018. @rosannazanetti

Una boda íntima

La elección de Bisbal por este enclave tiene mucho que ver con su carácter reservado.

El almeriense, que mantiene una línea estricta de separación entre su carrera profesional y su vida privada, aprovechó la política de exclusividad de la finca, la cual solo acoge un evento por jornada, impidiendo cualquier cruce de reservas o accesos no autorizados.

A la celebración acudió un grupo reducido de aproximadamente 40 personas, limitado a familiares directos y al entorno íntimo de los novios.

David Bisbal y Rosanna Zanetti, el día de su boda. @rosannazanetti

Una "aventura" de alto nivel

Para optimizar la seguridad y evitar desplazamientos que pudieran alertar a la prensa, los invitados se hospedaron en el hotel boutique de 19 habitaciones integrado dentro del propio recinto fortificado.

La propuesta gastronómica fue gestionada por Ciboulette, una firma de catering de alta gama que operó en las zonas exteriores habilitadas junto a las ruinas iluminadas.

Tras la confirmación del enlace, la pareja compartió imágenes de su 'sí, quiero' en las arcadas de piedra del antiguo refectorio.

"Toda gran aventura comienza con un “sí, quiero”, recordaría la propia Zanetti el pasado año 2025, con motivo de su séptimo aniversario de boda.