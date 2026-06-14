Maribel, 37 años, hermana de Rafa Nadal: "Hemos tenido muy buena relación desde pequeños. Siempre está pendiente de todo"

Rafa Nadal, con su hermana Maribel, en una imagen de sus redes sociales. @mariabel_nadal

A la sombra de los focos que han iluminado la legendaria carrera de Rafa Nadal (40 años) siempre ha existido un círculo férreo, inquebrantable. En el centro de ese núcleo familiar y profesional se encuentra su hermana, Maribel Nadal (37).

Quienes los conocen bien saben que no es solo su confidente; es una de las personas de máxima confianza del tenista, manteniendo una relación excelente y unida desde la más tierna infancia.

"Hemos tenido muy buena relación desde pequeños. Siempre está pendiente de todo", ha confesado con cariño.

A día de hoy, con el rey de la tierra batida retirado de las pistas, Maribel ha asumido el desafío más importante de su carrera: liderar el gran proyecto de vida del deportista, la Rafa Nadal Academy, con sede en Manacor, el municipio que los vio nacer y crecer a ambos.

"Soy bastante competitiva"

Aunque el apellido Nadal es sinónimo de alta competición, Maribel siempre tuvo claro su propio camino.

En una sincera entrevista concedida al diario El Mundo en enero de 2025, recordaba sus inicios y su amor por la actividad física, bromeando incluso con que el talento puro se lo quedó su hermano.

"Jugué al fútbol, me encanta practicar deporte, pero nunca me planteé ser profesional. Diría que Rafa se llevó todos los buenos genes. Siempre me he tomado el deporte como un hobbie, aunque reconozco que soy bastante competitiva. Ahora a lo que más juego es al pádel".

Rafa Nadal, con su hermana Maribel, en una imagen de sus redes sociales. @mariabel_nadal

Su destino no estaba en la cancha, sino en los despachos y la estrategia. Licenciada en INEF y con un Máster en Dirección y Gestión del Deporte, Maribel fraguó su futuro paso a paso.

"Siempre me ha encantado el deporte y desde pequeña tenía la ilusión de poder dedicarme a este sector. Cuando estaba en la universidad empecé a trabajar en eventos deportivos", explicaba en dicha entrevista, demostrando que su posición actual es el resultado de años de formación y esfuerzo.

Cabe destacar que el crecimiento de la Rafa Nadal Academy, ubicada en su Manacor natal, ha sido meteórico.

Lo que comenzó como un sueño familiar es hoy una multinacional del talento deportivo. Maribel ha vivido esa metamorfosis en primera línea: "Cuando empezamos con el proyecto de la Academia en la oficina éramos 4 personas, y ahora somos más de 500".

El apoyo incondicional detrás del campeón

Más allá de las cifras y el éxito empresarial, lo que verdaderamente define a Maribel es la lealtad a su hermano.

Ha sido testigo directo del sacrificio que implica la gloria: "Lo he visto crecer y luchar para convertirse en el jugador que es hoy. Es una persona increíble, pero detrás de cada campeón hay un equipo y una familia. Estoy orgullosa de haber estado ahí para él, en cada momento clave", ha confesado.

Esa complicidad traspasa las fronteras de lo profesional e invade lo cotidiano. De niños compartían juegos, y de adultos, confidencias. Incluso en los momentos de ocio del tenista, su hermana siempre ha sido una más: "Siempre me ha insistido en que lo acompañe cuando sale con sus amigos", revela con naturalidad.

Rafa y Maribel Nada, en una imagen de las redes sociales. @mariabel_nadal

Ahora que Rafa Nadal afronta su nueva etapa lejos de la presión del circuito profesional, sabe que su legado está en las mejores manos.

Como la propia Maribel ha asegurado en declaraciones recientes, el tenis es efímero, pero el búnker familiar es para siempre: "Rafa es mucho más que un campeón. Es mi hermano, mi amigo, y siempre estaré ahí para él, pase lo que pase".