El lugar donde Nuria Roca y Juan del Val celebraron su boda: 9.490 habitantes y monasterio Bien de Interés Cultural

Han pasado más de dos décadas desde que Nuria Roca (54 años) y Juan del Val (55) se dieron el “sí, quiero”, pero el lugar elegido para aquella celebración sigue siendo uno de los enclaves más emblemáticos de la Comunidad Valenciana.

La pareja contrajo matrimonio el 6 de octubre de 2000 en El Puig de Santa María, un municipio de 9.490 habitantes situado a pocos kilómetros de Valencia y muy ligado a la historia y las tradiciones de la región.

Se trata de uno de los municipios con mayor relevancia histórica y patrimonial de la Comunidad Valenciana, estrechamente ligado a la conquista cristiana del antiguo Reino de Valencia.

Monasterio de Santa María del Puig, en El Puig (Valencia). iStock

Un monasterio con siglos de historia

Uno de los principales puntos de interés del municipio es el Real Monasterio de Santa María de El Puig, un impresionante conjunto monumental que está declarado Bien de Interés Cultural.

Aunque sus orígenes se remontan al siglo XIII y a la conquista de Valencia por parte de Jaime I, el edificio actual fue construido principalmente entre los siglos XVI y XVII.

La tradición vincula este enclave a la aparición de la Virgen de El Puig y a la decisiva Batalla del Puig de 1237, un episodio clave para la incorporación de Valencia a la Corona de Aragón.

El templo alberga la imagen de la Virgen de El Puig, patrona de la Comunidad Valenciana, y forma parte del imaginario colectivo de la región desde hace siglos.

El conjunto destaca por su imponente arquitectura renacentista y barroca, así como por espacios como su iglesia monacal, el claustro, sus jardines y varias salas históricas de gran valor artístico.

Puesta de sol en el pico Garbi, en Sierra Calderona (Valencia). iStock

Restos del castillo y playas

En la parte alta del municipio se encuentran las Ruïnes del castell del Puig, desde donde se obtienen excelentes vistas de la huerta valenciana y del Mediterráneo.

El enclave conserva vestigios de la fortaleza medieval vinculada a la famosa batalla de 1237.

La costa de El Puig ofrece arenales familiares y menos masificados que otros puntos del litoral valenciano. Destaca Playa El Puig, ideal para quienes buscan tranquilidad cerca de Valencia. El municipio cuenta, además, con varios kilómetros de costa y servicios para visitantes.

Otro punto de interés es Museu de la Impremta i de les Arts Gràfiques, considerado uno de los museos más importantes de España dedicados a la historia de la imprenta y las artes gráficas.

Naturaleza e historia

El municipio se encuentra entre el mar Mediterráneo y las primeras estribaciones de la Sierra Calderona, ofreciendo rutas de senderismo y cicloturismo.

Muy cerca se localiza también la Marjal dels Moros, un espacio natural protegido de gran valor para la observación de aves.

Además, en el término municipal pueden visitarse antiguas fortificaciones y búnkeres de la Guerra Civil.

Una boda multitudinaria

El enlace reunió a más de 300 invitados entre familiares, amigos y rostros conocidos del mundo de la televisión y la cultura.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban varios toreros, como Óscar Higares (54), El Tato (53) y Enrique Ponce (54), quien se animó a cantar con Los Alpresa, el grupo que los recién casados contrataron para amenizar el baile y la fiesta.

También acudió al enlace el presentador Ramón García (64), que entonces era marido de Patricia Cerezo (54), una de las grandes amigas de Nuria.

La fiesta incluyó incluso una mascletá, uno de los espectáculos pirotécnicos más característicos de la cultura valenciana.

Los novios quisieron rendir homenaje a sus raíces y compartir con los asistentes una celebración cargada de identidad local, fuegos artificiales y ambiente festivo.

Nuria Roca y Juan del Val, en su boda, el 6 de octubre de 2000. Redes sociales.

La curiosa confesión de Nuria Roca

Uno de los detalles más llamativos de aquel enlace lo reveló años después la propia Nuria Roca en su programa, La Roca.

La presentadora confesó que, aunque acudió vestida de novia y con velo, no se casó por la Iglesia.

El acto fue en realidad una ceremonia civil, un dato que durante mucho tiempo pasó completamente desapercibido.

El inicio de una historia personal y profesional

La boda de Nuria Roca y Juan del Val marcó el comienzo de una relación que ha trascendido el ámbito personal para convertirse también en una exitosa alianza profesional.

Desde entonces, ambos han trabajado juntos en distintos proyectos televisivos y editoriales.

Casi 26 años después del enlace, ambos recordaron aquel día con una publicación en redes sociales en la que compartieron imágenes del 'sí, quiero'.