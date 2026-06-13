La finca donde Alberto Chicote celebró su boda: 120 hectáreas, terreno histórico de Felipe II, y menú de estrella Michelin

Alberto Chicote e Inmaculada Núñez se dieron el 'sí, quiero' en la finca El Jaral de la Mira, en San Lorenzo de El Escorial. Montaje de El Español.

El amor se cocina a fuego lento, pero cuando llega a su punto exacto, merece una celebración en un escenario a la altura. El 17 de septiembre de 2022 quedó marcado en el calendario de la crónica social y gastronómica española como el día en que Alberto Chicote (56 años) e Inmaculada Núñez consolidaron su sólida historia de amor.

El lugar escogido para sellar su matrimonio no fue un espacio cualquiera, sino El Jaral de la Mira, un imponente oasis de 120 hectáreas regentado por el chef Mario Sandoval (49) y sus hermanos, Rafa y Diego, en San Lorenzo de El Escorial.

Una finca que destaca como un referente exclusivo que aúna historia, un entorno envidiable, próximo al Valle de los Caídos-, paisajismo de autor y alta cocina con sello Michelin.

Alberto Chicote, con Inmaculada Núñez, en la boda de Ramón Freixa y David del Castillo en Madrid, el 3 de septiembre de 2023. GTRES

Una boda íntima

Aquella boda se caracterizó por una absoluta intimidad, reuniendo exclusivamente a sus familiares, seres queridos y a un selecto grupo de amigos y compañeros de profesión. La pareja hizo su entrada de una forma tan original como distendida, llegando juntos a bordo de un coche clásico que marcó el tono vintage que definiría la celebración.

Lejos de los formalismos tradicionales, el acto destacó por su frescura y cercanía. El humorista Arturo González Campos ejerció como maestro de ceremonias, asegurando las risas y la complicidad de los asistentes.

La gala contó también con el apoyo inestimable de Roberto Leal, presentador de Pasapalabra. Fue precisamente a él a quien Chicote le había confesado en televisión, a finales de 2021, sus deseos cada vez más firmes de formalizar su relación con el amor de su vida.

Entre los rostros conocidos que acudieron a arropar a los novios en aquella jornada de septiembre destacaron figuras de la pequeña pantalla como Susanna Griso, Roberto Brasero, Raúl Gómez, Andrea Ropero e Iñaki López.

Tampoco quisieron perderse la fiesta el actor Dani Rovira, el cómico Javier Cansado, el escritor Juan Gómez-Jurado o el exjugador de rugby Jaime Nava.

Un guiño a Segovia

Sin embargo, el evento también dejó notar notables ausencias del círculo íntimo del novio: Cristina Pedroche, su infatigable compañera de las campanadas de Antena 3, y el chef Dabiz Muñoz no pudieron asistir a la cita.

Como no podía ser de otra manera tratándose de una de las figuras más relevantes de la cocina de nuestro país, la gastronomía fue el eje central de la jornada.

El banquete estuvo respaldado por el despliegue técnico y la excelencia de la cocina de los hermanos Sandoval, cuyo buque insignia, el restaurante Coque, ostenta dos Estrellas Michelin, tres Soles Repsol y tres 'M' de la Guía Metrópoli.

El Jaral de la Mira, en San Lorenzo de El Escorial. @setroimagen

Al convite acudió un espectacular elenco de compañeros de profesión y estrellas de los fogones.

Entre ellos Pepe Rodríguez (jurado de MasterChef), Jesús Sánchez, Paco Roncero, los hermanos Torres y el propio Mario Sandoval, quien ejerció de impecable anfitrión en su propia casa.

Pese a encontrarse rodeado de alta cocina de vanguardia, Chicote no quiso olvidarse de sus raíces afectivas y rindió un emotivo guiño a su 'otra' tierra, Segovia, eligiendo como plato principal del convite un jugoso cochinillo tradicional que hizo las delicias de los comensales.

Los terrenos de El Jaral de la Mira, en San Lorenzo de El Escorial, formaron parte de los Parques Reales o Bosques de Su Majestad en tiempos de Felipe II. @setroimagen

El Jaral de la Mira: una finca con historia real

El escenario que acogió el enlace es un territorio que respira historia en cada rincón.

Ubicado frente a la entrada del Valle de los Caídos y resguardado por la Sierra de Guadarrama, estas tierras formaron parte de los Parques Reales y los Bosques de Su Majestad en tiempos del rey Felipe II.

Llegó a albergar en su día un molino y una casa de armas directamente integrados en el macroproyecto histórico de la construcción del Real Sitio de El Escorial.

Los jardines de la finca El Jaral de la Mira han sido diseñados por el paisajista Álvaro San Pedro. @setroimagen

Tras pertenecer a grandes familias aristocráticas a lo largo de los siglos y acoger a destacadas personalidades de la política, el deporte y la cultura, hoy la finca se ha transformado en el "pulmón verde" del universo Sandoval.

El espacio destaca por su paisajismo de autor -diseñado por Álvaro San Pedro-, sus terrazas acristaladas y un modelo agroecológico puntero que cuenta con huerto propio de experimentación y una explotación ganadera sostenible que protege razas autóctonas.

Alberto Chicote, con su mujer, Inmaculada Núñez. Redes sociales.

Veinte años de amor

La boda celebrada en septiembre 2022 supuso la consolidación de una historia que comenzó mucho antes, a principios del milenio.

Alberto Chicote e Inmaculada Núñez se conocieron en 2004, cuando él lideraba los fogones del vanguardista restaurante Nodo y ella ejercía como jefa de sala.

Desde aquel momento, sus caminos profesionales y sentimentales se unieron de manera indisoluble.

En 2014 dieron el salto conjunto como empresarios fundando el restaurante Yakitoro en Madrid, justo antes de que el chef multiplicara su fama gracias al éxito arrollador del programa Pesadilla en la cocina.

Una pareja sin hijos y "un nieto"

"Soy muy feliz con Inma. Siempre hemos trabajado juntos 24 horas al día y, cuando no estoy con ella, la echo en falta", confesaba el chef al echar la vista atrás.

Al hablar de la familia, Chicote se ha mostrado pleno: "No he tenido hijos porque no he tenido tiempo, y ahora ya somos más mayores. Ella tiene dos hijos y un nieto. Así que, ¿qué más puedo pedir?", ha reconocido.

"Cuando digo que no tengo hijos pero sí un nieto, la gente se extraña", ha detallado el cocinero, recordando el dulce momento personal que selló con su pareja para siempre en los campos históricos de El Escorial.