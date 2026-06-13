Ya hay fecha para el regreso al trabajo de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre: los detalles de cuándo y dónde será

Cuentan quienes conocen a Miguel Ángel Muñoz (42 años) que el trabajo está siendo un bálsamo en estos días tan complicados y duros desde que su madre, la célebre vidente Cristina Blanco, perdió la vida en la madrugada del pasado 7 de junio, mientras dormía.

La tarotista, de 61 años, perdió la vida víctima de un infarto, en la residencia de Majadahonda donde estaba ingresada y excelentemente bien atendida. Su estado de salud, si bien renqueante de un tiempo a esta parte, nada hacía sospechar que iba a cambiar de forma tan drástica.

Tan era así que su primogénito se encontraba en esas funestas horas en Los Ángeles, por motivos profesionales, y rápidamente tuvo que trasladarse a la capital de España, por causa de fuerza mayor. Era un tiempo de estar, de despedir a su progenitora. En la más estricta intimidad.

Como ella, sobre todo, quería: irse del mismo modo que vivió sus últimos años, sin hacer ruido, en su segundo plano. El propio Miguel Ángel se ha disculpado públicamente con todas esas personas -anónimas y famosas- que le han escrito y no han obtenido respuesta.

También ha tenido palabras de amor y gratitud para los que se han enterado del deceso de la vidente una vez acontecido y anunciado en los medios de comunicación. La familia quería vivir ese trance, el de la despedida, sin cámaras ni presión.

Ahora, en estas horas y días del después, Miguel Ángel -así como sus hermanas, Andrea y Nabila- lo viven como pueden. Por ejemplo, para el actor de UPA Dance está siendo clave, un asidero emocional, el trabajo. En él está refugiándose, y la fecha de su retorno al trabajo es un estímulo.

Un pasatiempo estupendo para estar entretenido, para no pensar en la pérdida, para no recrearse en el dolor. Miguel Ángel está a punto de volver a colocarse bajo los focos de un escenario y frente al público: su mejor medicina. Será en una obra de teatro.

Muñoz regresa y lo hace como narrador de Spartacus, la obra que inaugura el 72º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que levantará el telón del 3 al 5 de julio de 2026, a las 22:45 h, en el imponente Teatro Romano de Mérida.

Miguel Ángel Muñoz y su madre, Cristina, en una foto.

El montaje, un ballet del Düsseldorf Ballet Theater, combina danza, dramaturgia y relato en una propuesta que reinterpreta la figura del mítico gladiador desde una mirada contemporánea.

Con dirección artística de María Graciani, dramaturgia de Ana Graciani y música de Pascal Touzeau, la pieza se articula como un viaje emocional en el que el personaje revive su vida en los instantes previos a su muerte.

En ese recorrido, la voz de Miguel Ángel se convierte en hilo conductor, aportando profundidad dramática y un tono íntimo que contrasta con la potencia física del cuerpo de baile. Su participación marca su regreso a un gran proyecto escénico tras un periodo centrado en rodajes y televisión.

Este proyecto teatral es tan sólo uno de los distintos compromisos que encara Miguel Ángel. A nivel televisivo, el hijo de Cristina Blanco tiene en espera de estreno uno de los formatos que más ilusión le ha hecho grabar -en realidad, acaba de terminar las grabaciones-: El Desafío 7.

En ese espacio, que presumiblemente se emitirá en 2027, Muñoz coincidirá con personalidades de la talla de Lara Álvarez (40), la cantante Melendi (47), Amelia Bono (45) o el querido actor de Aída, Canco Rodríguez (48).

Miguel Ángel y el amor

Madre e hijo, posando juntos. Gtres

EL ESPAÑOL confirma que uno de los pilares en los que se apoya Miguel Ángel tras perder a su madre es su pareja, la actriz Ariadna Guerra. Salen desde principios de 2025.

Convertida en uno de sus principales apoyos emocionales, Guerra ha estado muy presente en estos días, acompañándole de forma discreta pero constante.

La pareja ha sido fotografiada recientemente paseando de la mano por las calles de Madrid, en unas imágenes publicadas por la revista Diez Minutos, reflejo de la solidez de su noviazgo en un momento tan delicado.

Muñoz, que siempre ha protegido con firmeza su vida privada desde su mediática relación con Mónica Cruz (49) vive ahora una etapa serena y discreta junto a la intérprete, conocida por la serie Manual para señoritas de Netflix.

Su noviazgo salió a la luz después de que los actores disfrutaran de unas románticas vacaciones en Ibiza el pasado verano, donde compartieron besos y el actor ejerció de fotógrafo improvisado para su chica.

Ambos llevaban intercambiando mensajes cómplices desde, al menos, principios de 2025 y compartían momentos con amigos, tal y como reflejan algunas imágenes en sus redes sociales. Lejos de ser un romance pasajero, su relación se ha ido afianzando con el tiempo.

Y en las últimas imágenes que ha publicado Ariadna en sus redes, Muñoz no ha dudado en poner corazones y darle a me gusta. Miguel Ángel Muñoz vuelve, así, a estar enamorado tras su ruptura con Ana Guerra (32) en 2020.

Antes de salir con la cantante, el actor fue pareja de Mónica Cruz y Manuela Vellés, pero ahora es Ariadna Guerra quien se ha convertido en su pilar fundamental en un momento tan crucial de su vida.