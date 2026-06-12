Muere María Isabel, la hija de Manuel Fraga, en una misión solidaria en Madagascar

María Isabel Fraga, hija del histórico político Manuel Fraga, ha fallecido a los 78 años de manera inesperada en Madagascar, donde se encontraba participando en un viaje de carácter humanitario.

Su muerte ha causado una profunda conmoción entre familiares y allegados, especialmente por producirse lejos de España y en un lugar al que había viajado para colaborar en labores de ayuda y acompañamiento a personas vulnerables.

Según ha adelantado OkDiario, Maribel Fraga, que es así como la llamaban las personas de su entorno, llevaba varios días desarrollando actividades solidarias en la isla africana cuando se produjo su fallecimiento.

Personas próximas a la familia han asegurado al citado medio que "ha muerto donde quiso estar, con los pobres", una frase que resume el fuerte compromiso social que había marcado sus últimos años de vida.

Aunque por el momento no han trascendido las causas concretas de su muerte, su cuerpo permanece en Madagascar, donde está siendo velado por una organización religiosa a la espera de que se completen los trámites necesarios para su repatriación.

Manuel Fraga Iribarne junto a los Reyes de España en una fotografía de archivo. Gtres

Mientras tanto, la familia ya trabaja en la organización de los actos de despedida, entre los que se prevé la celebración de una misa funeral en Galicia, tierra con la que los Fraga mantienen un estrecho vínculo.

La fallecida era, tal y como se explica, una mujer muy discreta que no tenía mucho interés en la vida pública aunque su padre sí que la tuviese como fundador de Alianza Popular.

En los últimos años había estado muy comprometida con iniciativas solidarias y ayudar a los que más lo necesitan, era su principal prioridad.

La historia familiar

María Isabel Fraga era la primogénita de los cinco hijos que tuvieron Manuel Fraga y Carmen Estévez Eguiagaray, quienes contrajeron matrimonio en 1945 tras conocerse en la Facultad de Derecho.

El matrimonio formó una amplia familia integrada por Maribel, Carmen, José Manuel, Ignacio y Adriana, además de Amalia, una joven de la que el fundador de Alianza Popular ejerció como tutor.

De todos ellos, María Isabel fue la mayor y desarrolló su carrera profesional en el ámbito de la medicina hasta su jubilación.

A diferencia de otros miembros de la saga familiar, Maribel siempre optó por mantenerse alejada del foco mediático y de la actividad política.

Manuel Fraga Iribarne en una fotografía de archivo. Gtres

La única de los hermanos que siguió los pasos de Manuel Fraga en las instituciones fue Carmen Fraga, quien llegó a ocupar un escaño en el Parlamento Europeo por el Partido Popular.

Las generaciones posteriores sí han mantenido la tradición política familiar, con siete nietos del exministro vinculados a la vida pública, aunque ninguno de ellos pertenece a la descendencia directa de María Isabel.

La discreción marcó buena parte de la vida de la fallecida. Tras la muerte de su madre en 1996, víctima de una enfermedad, María Isabel continuó desempeñando un papel fundamental dentro del ámbito familiar.

Años después, cuando la salud de Manuel Fraga comenzó a deteriorarse, fue ella una de las personas que más de cerca se ocupó de sus cuidados hasta el fallecimiento del político en 2012.

Más allá de ese papel familiar, son escasos los detalles que han trascendido sobre una mujer que siempre prefirió permanecer en un segundo plano.