Joaquín Prat y Alexia Pla se convierten en padres de su primera hija en común, Jimena

En los instantes en que se publica este artículo, este 12 de junio de 2026, no hay hombre más feliz sobre la faz de la Tierra que el presentador Joaquín Prat (51 años). No en vano, se acaba de convertir en padre de su primera hija en común junto a su actual pareja, Alexia Pla.

Joaquín y Alexia ya son padres. La pequeña, llamada Jimena, ha llegado al mundo en un momento especialmente significativo para la pareja, que llevaba meses compartiendo la ilusión de este embarazo.

El presentador ha anunciado el nacimiento en su programa El tiempo justo, confirmando que tanto la madre como la niña se encuentran en perfecto estado. El parto ha sido por cesárea.

"Jimena pesó algo más de tres kilos. Nació el mismo día que su abuela materna, y midió 47 centímetros", ha revelado. "No me acordaba de lo que era y volver a tener esta sensación, es absolutamente maravilloso. La criatura se porta... ¡Cómo se porta! Come, duerme..."

La pareja, en una fotografía.

Para Alexia, enfermera estética y empresaria, es su primera maternidad. La noticia cierra un ciclo que comenzó el 31 de diciembre, cuando el presentador reveló públicamente que esperaba una hija junto a Alexia Pla, con quien mantiene una relación desde hace tres años.

Aquella confirmación llegó acompañada de una imagen publicada en Instagram: ambos posaban con gorras a juego con las palabras mamá y papá, acompañadas del mensaje "Todo en un latido".

La pareja quiso entonces compartir la noticia de forma sencilla, sin artificios, pero dejando claro que se trataba de un embarazo buscado y deseado.

Durante los meses siguientes, Prat no ocultó su entusiasmo. En una emisión de su programa afirmó: "Llevamos buscando esta criatura desde hace tiempo”, y añadió que “es una criatura querida y deseada. Esto no es un accidente de la naturaleza".

Conviene puntualizar que el nacimiento de Jimena llega tras un embarazo marcado por la distancia geográfica. Joaquín Prat reside en Madrid por motivos profesionales, mientras que Alexia Pla vive en Ibiza, donde dirige dos centros de estética, uno en la isla y otro en Castellón de la Plana.

Esta separación obligó a la pareja a organizarse con precisión durante los meses de gestación.

El propio presentador explicó cómo afrontaban la situación: "Como podamos y con ingenio. Es que tú no puedes pedir a nadie que renuncie a su sueño, como mi pareja no me pediría jamás que renunciase a mi profesión. Yo no se lo voy a pedir a ella. Haciendo encaje de bolillos".

Pese a la distancia, la pareja ha mantenido una relación estable, apoyándose en viajes frecuentes y una comunicación constante.

Joaquín y Alexia, en una imagen de redes sociales.

La historia de Joaquín y Alexia comenzó en 2022, cuando se conocieron y empezaron una relación que, en poco tiempo, avanzó hacia un compromiso sólido. En septiembre del año pasado, el presentador reveló que le había pedido matrimonio a su pareja.

"Sí, le he pedido matrimonio. Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben nuestros amigos", explicó entonces.

La pareja ha evitado la exposición mediática, aunque sí han compartido algunos momentos significativos en redes sociales, siempre con un tono contenido y sin excesos.

Con Jimena ya en brazos, Joaquín Prat y Alexia Pla inician una nueva etapa marcada por la maternidad, la reorganización familiar y los preparativos de una boda que podría celebrarse en breve.

La pareja afronta el futuro con un proyecto sólido, construido paso a paso y reforzado ahora por la llegada de su primera hija en común.

La historia que comenzó en 2022 se convierte así en una familia consolidada, con planes de vida compartidos y una niña que llega en un momento de plenitud personal y profesional para ambos.