Así fueron los últimos años de vida de Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz, en una residencia en Madrid

De vidente de los famosos a dependienta: así es Cristina Blanco, la madre de Miguel Ángel Muñoz

El mundo de la televisión y la crónica social aún sigue en conmoción tras la muerte de Cristina Blanco.

La popular vidente, tarotista y excolaboradora televisiva ha fallecido el pasado fin de semana a los 61 años a consecuencia de un infarto, dejando un profundo vacío entre familiares, amigos y quienes la siguieron durante décadas en la pequeña pantalla.

En los últimos años, la madre del actor Miguel Ángel Muñoz (42 años) había optado por llevar una vida mucho más discreta, alejada de los focos que marcaron buena parte de su trayectoria profesional.

En los últimos meses residía en una residencia situada en la localidad madrileña de Majadahonda, donde recibía atención permanente tras atravesar una delicada etapa de salud.

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Un centro especializado a las afueras de Madrid

La residencia, ubicada en un entorno tranquilo y rodeada de zonas ajardinadas, contaba con un equipo multidisciplinar integrado por médicos, enfermeros, psicólogos y fisioterapeutas encargados de supervisar su evolución.

Allí permaneció durante el periodo final de su vida, hasta que una serie de complicaciones médicas terminaran arrebatándole el aliento.

Uno de los episodios más difíciles llegó en noviembre de 2023, cuando tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que derivó en la amputación de su pierna izquierda. A pesar de la dureza de aquel proceso, Cristina Blanco afrontó la situación con entereza.

Meses después, en abril de 2024, reaparecía públicamente en silla de ruedas y transmitía tranquilidad sobre su estado.

"Me encuentro muy bien, muy cuidada, como en familia", aseguraba entonces a la revista Semana.

En aquella ocasión también destacaba el apoyo constante de sus seres queridos, especialmente de sus hijos, de quienes afirmaba que la visitaban a diario durante su convalecencia, -en aquel momento-, en un hospital de la sierra madrileña.

Miguel Ángel Muñoz junto a su madre Cristina Blanco, la vidente de los famosos.

Una figura habitual de la televisión en los 90

Cristina Blanco alcanzó una enorme popularidad durante la década de los noventa, cuando se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del universo televisivo.

Su capacidad para realizar predicciones y lecturas esotéricas la llevó a colaborar en numerosos programas de éxito.

Uno de los espacios que marcó aquella etapa fue Día a día, el magacín matinal de Telecinco presentado por María Teresa Campos. Allí se consolidó como una de las futurólogas más solicitadas del momento por personajes conocidos del papel couché.

Por su consulta pasaron numerosas personalidades del mundo del espectáculo y de la prensa del corazón. Entre ellas, nombres tan conocidos como Belén Esteban (52) o Rocío Carrasco (49).

Una familia numerosa

Más allá de su faceta pública, Cristina Blanco construyó una sólida vida familiar. Estuvo casada y fue madre de tres hijos, entre ellos el actor Miguel Ángel Muñoz, con quien siempre mantuvo una buena relación.

La vidente también amplió su familia mediante la adopción. A finales de los años noventa y comienzos de los 2000 adoptó a dos niñas bolivianas, -Gabriela y Mabila- una en 1998 y otra en el año 2000. Sus padrinos de bautizo fueron Lara Dibildos (54) y el desaparecido periodista Jesús Mariñas.

Quienes la conocieron destacan su carácter protector y su dedicación a sus hijos, a los que situó siempre en el centro de sus prioridades, especialmente durante los años en los que decidió apartarse de la exposición mediática.

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La emotiva despedida de Miguel Ángel Muñoz

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Miguel Ángel Muñoz ha querido rendir homenaje a su madre a través de las redes sociales.

El actor ha compartido una emotiva carta de despedida en la que ha recordado el vínculo que mantenían.

"Querida mamá: has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales", empieza diciendo su misiva.

En su escrito, el actor ensalza las cualidades de su progenitora: "Nunca te lo he dicho a ti, pero siempre he pensado que tu intuición tan asombrosa se debía a que eras superdotada. Adicionalmente tu fortaleza y resiliencia eran absolutamente extraordinarias.

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El texto refleja, asimismo, la cara más amarga de la trayectoria vital de Cristina Blanco: "Tu vida ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad".

"Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde", añadía.

"Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad", ha reconocido, sincero. "Muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma".

"Gracias por haberme mostrado todas las caras de la vida en primera persona basadas en tu experiencia personal. Las luces y también todas las sombras por las que tuviste que pasar y así hacerme selectivo en lo que si quiero en mi vida y en lo que no", destacaba.

Asimismo, revelaba cómo vivió su madre su periodo final, marcado por la enfermedad en su doble y más feroz vertiente: la mental y la física.

"En estos 3 últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó", ha lamentado.