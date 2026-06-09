Muere la vidente Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

Triste noticia la que se ha conocido este martes, 9 de junio, en el mundo de la crónica social. Ha fallecido la vidente Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz (42 años), a los 61 años, víctima de un infarto.

Tal y como avanza Semana, la futuróloga ha perdido la vida en la residencia donde vivía en los últimos años, situada en la localidad madrileña de Majadahonda.

Fue en el año 2023 cuando Cristina fue trasladada a este centro de mayores tras sufrir un importantes revés de salud.

Entonces, la que fue una de las videntes más populares y polémicas de los años 90 se vio obligada a ingresar en el hospital donde sufrió la amputación de una de sus piernas.

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