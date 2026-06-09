Miguel Ángel Muñoz se despide de su madre, Cristina Blanco: "Gracias por quererme, aunque ese amor fuera a tu manera"

Miguel Ángel Muñoz (42 años) se ha despedido este martes, 9 de junio, de su madre, la vidente Cristina Blanco, a través de una emotiva y larga carta, publicada en sus redes sociales. La tarotista perdió la vida el pasado domingo, 7 de junio, vínculo de un infarto.

Una durísima pérdida, a los 61 años de edad, de la que hoy, roto de dolor, hace frente su vástago mayor, Miguel Ángel, a través de un duro post en su red social Instagram.

"Querida mamá: has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales", comienza la carta, que está acompañada de un carrusel de fotos familiares.

A continuación, el resto de la carta íntegra:

Nunca te lo he dicho a ti, pero siempre he pensado que tu intuición tan asombrosa se debía a que eras superdotada. Adicionalmente tu fortaleza y resiliencia eran absolutamente extraordinarias.

Tu vida ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad.

Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde.

Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad.

Muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma.

Cristina Blanco, en una imagen de hace unos años.

Gracias mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional, siempre he sentido que tanto yo como mis hermanos hemos sido lo más importante para ti.

Gracias también por cuidar de mí y por ponerte a un lado de los medios de comunicación hace ya más de 20 años y nunca haber entrado en la rueda de hablar de ti o de otros, a pesar de todas las veces que han hecho todo lo posible para tener un testimonio tuyo.

O por muy atractivas que fueran la ofertas que te hacían para hablar de todas las personas que confiaron en ti partes muy íntimas de su vida, siempre mantuviste sus secretos para ti y continuaste con una discreción admirable.

Gracias por haberme mostrado todas las caras de la vida en primera persona basadas en tu experiencia personal. Las luces y también todas las sombras por las que tuviste que pasar y así hacerme selectivo en lo que si quiero en mi vida y en lo que no.

En estos 3 últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó.

Cristina Blanco junto a su hijo, Miguel Ángel Blanco.

A pesar del impacto de lo repentino que ha sido y del dolor, me alegro mucho que te hayas ido en paz y durmiendo plácidamente el pasado domingo 7 de junio.

Nos dejas un vacío inmenso a toda la familia y a todo tu entorno más cercano que será muy difícil de llenar.

Te estaré también eternamente agradecido por querer aparecer en mi documental #LAÚLTIMAVUELTA, y que te hiciera tanta ilusión.

Y me da muchísima pena que vayas a poder asistir a su estreno en el cine así como tampoco me podrás ver el día de mi cumpleaños en el Teatro Romano de Mérida. Pero sé que estarás viendo todo esto y mucho más desde algún lugar privilegiado con alguno de tus súper poderes.

Te quiero y te voy a mucho de menos, mamá. Descansa en paz.

Los últimos años de Cristina

Los últimos años de Cristina Blanco estuvieron marcados por la discreción, el recogimiento y, sobre todo, una grave depresión.

Su entorno más cercano asegura que atravesó etapas complicadas, encadenando problemas de salud -se le amputó una pierna en 2023- y episodios de vulnerabilidad que la mantuvieron apartada de los medios y de la actividad profesional que la hizo conocida.

En los últimos tiempos, Cristina Blanco había optado por una vida tranquila, centrada en su familia y en intentar recuperar estabilidad, aunque su salud continuó deteriorándose.

A pesar de la enorme popularidad que alcanzó en la década de los 90, los escándalos que protagonizó -incluida su condena a 16 meses de prisión por robar tarjetas de crédito en Marbella- provocaron que se alejara de los focos y abandonase la vida pública.