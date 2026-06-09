Los escándalos que marcaron la vida de Cristina Blanco: de ser condenada a 16 meses de cárcel a la amputación de una pierna

De vidente de los famosos a dependienta: así es Cristina Blanco, la madre de Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz (40 años) está atravesando uno de los momentos más tristes de su vida. Su madre, Cristina Blanco, ha fallecido a los 61 años de edad tras sufrir un infarto en la residencia donde vivía a las afueras de Madrid, en Majadahonda.

La que era conocida como la vidente de los famosos alcanzó la popularidad en la década de los 90 como colaboradora del programa de María Teresa Campos Día a Día y después en Con T de Tarde con Terelu en Telemadrid.

Fue una etapa que le dio muchos momentos de gloria, pero de la que también quiso huir en los últimos años de su vida. Justo cuando su hijo empezaba a hacerse un hueco en la industria del cine, ella prefirió echarse a un lado para cederle todo el protagonismo.

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Miguel Ángel Muñoz y Cristina Blanco, en una imagen de hace años. Redes sociales

Su presencia no faltaba en las reuniones, fiestas y eventos de la jet set española y su amistad floreció con personajes como las Campos, Lara Dibildos (52), Belén Esteban (49), Rosa Benito (67) y Rocío Carrasco (46), entre otros, y se hizo hueco en el mundo del corazón.

De hecho, cuando en el año 2000, Cristina y su marido, Miguel Ángel Muñoz, adoptaron a dos niñas: Gabriella y Mabila, sus padrinos fueron la hija de Laura Valenzuela y Jesús Mariñas.

Sin embargo, Cristina decidió dar un giro a su vida dejando su trabajo como vidente, dijo adiós a los medios de comunicación y se dedicó a su trabajo como dependienta en uno de los grandes almacenes españoles con más renombre.

Cristina Blanco, en 2017.

Escándalos

En 2007, cuando Miguel Ángel apenas tenía 24 años y su carrera ya había despegado, Cristina fue acusada de robar en un hotel en Málaga tarjetas de crédito y móviles a los clientes del alojamiento.

Fue condenada a 16 meses de cárcel por este delito. Se libró de ingresar en prisión por no tener antecedentes penales y que su condena no superase los dos años.

Esto fue el detonante de que su rostro dejara de aparecer en la televisión y su vida como tarotista en los platós se fulminara. Poco después de aquello, su matrimonio con el promotor inmobiliario y padre del conocido actor también se terminó.

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Miguel Ángel Muñoz. Gtres

"Mi madre decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas y eso lo agradeceré siempre", confesaba el intérprete a Risto Mejide (48) en Viajando con Chester en 2017.

Ese sonado 2007, Cristina también se vio obligada a ingresar en una clínica especializada en salud mental a causa de una fuerte depresión. Allí, le diagnosticaron un trastorno bipolar: "Estoy muy orgulloso de ella porque salió adelante y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida", sentenció el actor, no antes de recalcar: "Yo estoy muy orgulloso de mi madre. He estado, estoy y estaré siempre con ella, apoyándola, para lo que necesite".

En noviembre de 2023 llegó uno de los momentos más complicados de la vida de Cristina Blanco cuando sufrió la amputación de una pierna como consecuencia de la enfermedad que padecía. La información salió a la luz después de que la revista Semana revelara que la vidente llevaba alrededor de un mes ingresada en un hospital de Madrid antes de ser sometida a la operación.

Según esas mismas informaciones, su estado era entonces delicado, aunque posteriormente se indicó que se encontraba estable. También se llegó a valorar la posibilidad de colocarle una prótesis, aunque finalmente esa opción no fue posible.

Meses después, en abril de 2024, distintos medios publicaron imágenes de Cristina Blanco, ya en silla de ruedas y residiendo en un centro donde recibía cuidados especializados. Es aquí donde falleció el pasado domingo, 7 de junio. El entierro tuvo lugar ayer, lunes 8 de junio.