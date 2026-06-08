El refugio de Colate Vallejo-Nágera: un pueblo medieval de 335 habitantes, castillo del s. XIII y Plaza Mayor porticada

Colate Vallejo-Nágera mantiene un vínculo muy especial con la localidad de Pedraza, en Segovia. Montaje de El Español.

Nicolás Vallejo-Nágera (54 años), más conocido como "Colate", vuelve a estar en el foco mediático estos días.

Tras años de disputas legales, el empresario se encuentra en los compases finales de su largo y complejo juicio en los tribunales de Miami contra su exmujer, la cantante mexicana Paulina Rubio (54), por la custodia de Andrea Nicolás, el hijo de 15 años que tienen en común.

En medio de este tenso escenario judicial, existe un rincón en el mundo que funciona como el bálsamo perfecto para el madrileño: la villa segoviana de Pedraza.

Este pequeño municipio de apenas 335 habitantes es el verdadero refugio de la familia Vallejo-Nágera. Allí, Colate y sus hermanos, entre ellos la célebre chef y exjurado de MasterChef Samantha Vallejo-Nágera (56), comparten una arraigada casa familiar.

Calles empedradas de Pedraza, en la provincia de Segovia. iStock

Un viaje en el tiempo entre soportales

De hecho, Samantha ha convertido este rincón castellano en el epicentro de sus proyectos hosteleros y de su vida cotidiana.

Para Colate, Pedraza representa la desconexión absoluta, el silencio de sus calles empedradas y el regreso a las raíces frente a las tormentas mediáticas internacionales.

Declarada Conjunto Monumental en 1951, Pedraza de la Sierra es una de las villas medievales mejor conservadas de España.



El acceso al pueblo ya advierte al visitante de que está cruzando una frontera temporal: solo se puede entrar a través de la Puerta de la Villa, un imponente acceso que antiguamente albergaba la cárcel medieval y que hoy se puede visitar para comprender la crudeza de la época.

Entre sus principales atractivos destacan el Castillo de Pedraza (del siglo XIII). Es una fortaleza imponente adquirida y restaurada en 1926 por el pintor Ignacio de Zuloaga, cuyo legado aún se conserva en el museo interior del castillo.

Sus robustos muros defensivos dominan el paisaje de la antesierra segoviana.

Plaza Mayor porticada de Pedraza (Segovia). iStock

El templo del cordero lechal

Por su parte, la Plaza Mayor porticada es la quintaesencia del urbanismo castellano. Destaca por su fisonomía irregular, sus antiguos palacios blasonados y unos soportales formados por columnas de piedra que resguardan tabernas y comercios tradicionales.

Otro punto de interés es la iglesia de San Juan Bautista. Situada en un lateral de la plaza, este templo de origen románico deslumbra por su esbelta torre y su imponente pila bautismal del siglo XIII.

La gastronomía en Pedraza no es un mero trámite, sino un pilar fundamental de su identidad. Los mesones de la villa, resguardados en edificios centenarios con hornos de leña, atraen cada fin de semana a cientos de comensales.

Vista panorámica de Pedraza (Segovia). iStock

El rey indiscutible de las mesas pedrazanas es el cordero lechal asado en cazuela de barro, seguido muy de cerca por el tradicional cochinillo segoviano.

Tampoco faltan los platos de cuchara contundentes, como los judiones de La Granja o la clásica sopa castellana con aroma a ajo y pimentón.

Para poner el broche de oro dulce, la repostería local presume de los soplillos de Pedraza (un delicado merengue horneado con almendras) y las tejas artesanales, que se pueden adquirir en su famoso obrador tradicional.

La Noche de las Velas

Si hay algo que ha dado fama internacional a este municipio de Segovia son sus celebraciones estivales, especialmente la mítica Noche de las Velas.

Durante el primer y segundo sábado de julio, Pedraza apaga por completo su alumbrado público para iluminarse de forma exclusiva con la luz de miles de velas colocadas por los propios vecinos.

El ambiente íntimo y mágico sirve de telón de fondo para los Conciertos de las Velas, un festival de música clásica que atrae a melómanos de todo el país hacia la explanada del castillo o la Plaza Mayor.

Por otro lado, en el mes de septiembre, la villa celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carrascal. Estas jornadas destacan por sus tradicionales y pintorescos encierros -donde los caballos guían a las reses desde los prados cercanos hasta el centro urbano- y las novilladas celebradas en la propia Plaza Mayor, que para la ocasión se transforma en una singular plaza de toros gracias a una compleja estructura de madera.

En definitiva, Pedraza es mucho más que un destino de turismo rural de primer orden. Es un remanso medieval blindado al paso del tiempo. Un rincón de paz donde Colate Vallejo-Nágera y sus seres queridos encuentra el silencio necesario para desconectar del mundanal ruido.