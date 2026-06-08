Patricia Pardo deslumbra con un dos piezas de Alejandro de Miguel en amarillo mantequilla en su encuentro con León XIV

El Papa León XIV está a punto de finalizar su visita a Madrid para poner rumbo a Barcelona, pero antes ha protagonizado uno de los actos más multitudinarios.

Tras la oración y el homenaje a la Virgen de La Almudena en la Catedral, el Pontífice se ha dirigido al Santiago Bernabéu para encontrarse con la Diócesis de Madrid.

Los encargados de dirigir el evento han sido Patricia Pardo (42 años) y Christian Gálvez (46), quienes confesaron minutos antes del evento estar "abrumados y nerviosos, pero agradecidos y preparados". Ambos son profundamente religiosos.

Christian Gálvez y Patricia Pardo. GTRES

La pareja ha tenido que seguir un estricto protocolo para cumplir con su cometido. La imagen de ambos ha sido uno de los puntos a tener en cuenta, ya que ante su Santidad se debe guardar decoro y elegancia.

Por eso, cuando a la periodista le propusieron esta misión no dudó en acudir a Alejandro de Miguel, diseñador español de alta costura reconocido por vestir a personalidades de la jet set y la Casa Real.

En verdad fue la estilista de Mediaset, Mamen Marqueño, la que unió al modisto manchego con Patricia Pardo, siendo esta su primera colaboración directa.

Boceto Patricia Pardo. Alejandro de Miguel

El conjunto que ha elegido la comunicadora para la ocasión es un dos piezas de pantalón palazzo y cuerpo en forma de capa con fajín drapeado, confeccionado con 6 metros de crepé de seda en un amarillo mantequilla.

Se trata de un color sugerido por Alejandro y consensuado con Patricia, pensado para transmitir suavidad, luminosidad y un guiño a la bandera del Vaticano.

El traje, resultado de tres pruebas trabajadas en el atelier de Alejandro de Miguel en Calle Ayala, 15, Madrid, refleja un diseño lleno de simbolismo y respeto.

Cada detalle ha sido cuidadosamente escogido por Patricia, incorporando elementos de su fe personal: pendientes con la flor de lis, medalla de la Virgen Milagrosa, y un detalle especial vinculado a la familia agustina, regalo del Prior de la Orden en Madrid.

“El estilismo de Patricia es un homenaje sencillo, profundo y personal al Papa, combinando elegancia, simbolismo y devoción”, explica Alejandro de Miguel, quien se ha consolidado como el diseñador español con más Campanadas firmadas y reconocido por su capacidad de crear piezas que generan repercusión mediática.

Este proyecto refuerza el perfil de Alejandro de Miguel como diseñador experto en acompañar a sus clientas en momentos históricos y significativos, creando vestidos que no solo destacan por su belleza y patronaje impecable, sino también por la narrativa y significado que cada pieza transmite.

Christian Gálvez

Por su parte, Christian Gálvez ha confiado su estilismo al diseñador bilbaíno Lander Urquijo, que ha confeccionado un traje de tres piezas en azul marino con estampado Príncipe de Gales. Una propuesta clásica, elegante y muy acertada para este momento histórico.

El traje lleva un guiño al vestido de Patricia en el pañuelo, que es del mismo color que su traje. "Hay prendas que dejan de ser simplemente ropa y se convierten en historia. Este traje va a quedar unido a uno de los días más especiales de mi vida profesional y personal junto a mi mujer. No será un traje cualquiera. Será 'el traje del Papa' y eso lo convierte en una pieza muy especial", aseguró hace unos días el presentador en Informalia.

Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón. GTRES

Algunos de los famosos que no han querido perderse el encuentro en el Santiago Bernabéu han sido Margarita Vargas (43) y su esposo, Luis Alfonso de Borbón (52), el mago Jorge Blas (46) y la chef Pepa Muñoz (52) de El Qüenco de Pepa.

También se ha podido ver en los palcos del estadio a Alberto Alcocer y margarita Hernández y al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.