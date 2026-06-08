Jamón Cinco Jotas, gazpacho de centollo y mero del Cantábrico: el menú que cenó el Papa León XIV en el Palacio Episcopal

Una de las incógnitas que rodea la visita del Papa León XIV a España es qué está comiendo el Pontífice y qué platos de la sabrosa y exquisita gastronomía española ha probado. Una duda que ahora se ha despejado después de que la Real Academia de Gastronomía haya desvelado el menú con el que agasajaron anoche el Santo Padre en la cena celebrada en el Palacio Episcopal de Madrid.

Tras su baño de masas -primero en la misa celebrada en Cibeles a la que asistió más de un millón de peregrinos, y después, su encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena-, León XIV se trasladó a la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Allí le esperaba un suculento festín elaborado por el mítico restaurante Lhardy, uno de los grandes nombres de la gastronomía madrileña. La propuesta, cuidadosamente diseñada, combinó productos de temporada, recetas clásicas y referencias al recetario español más reconocible.

El restaurante apostó por una secuencia de platos donde estaba representada la tradición española. "Para la ocasión se diseñó un menú concebido como un recorrido por algunos de los productos, recetas y elaboraciones más emblemáticos de nuestra tradición culinaria", han explicado desde la Real Academia de Gastronomía.

Salmón ahumado ecológico de Pescaderías Coruñesas, Jamón ibérico Cinco Jotas y las croquetas de cocido de Lhardy fueron los platos que se tomaron como aperitivo. Siguió un gazpacho con txangurro de centollo gallego y una ensaladilla de quisquilla de Motril.

Como plato principal, los comensales degustaron un mero del Cantábrico al horno y la parte dulce estuvo compuesta por un soufflé de Lhardy, además de una selección de vinos de distintas denominaciones de origen: Trapa Rosado 2024, Alma Vitis 2023 y Cuvée Lhardy Godello de Raúl Pérez 2024.

El servicio estuvo formado por unos 17 trabajadores de Lhardy, Desde 1911 y Pescaderías Coruñesas. La cena comenzó sobre las 19:30 horas y terminó en torno a las 21:30.

"La cena fue una prolongación natural del encuentro con el mundo de la cultura celebrado previamente en el Movistar Arena, poniendo en valor la gastronomía como una de nuestras expresiones culturales más significativas, a la que el Santo Padre también hizo referencia en las palabras que dirigió al auditorio".

"Fue una oportunidad única para la Real Academia de Gastronomía de compartir con el Santo Padre una muestra representativa de la riqueza y diversidad del patrimonio gastronómico español. De mostrar cómo la gastronomía española ejerce como vehículo de cultura, identidad y hospitalidad".