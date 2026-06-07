Raphael, 83 años: "Nunca he sido autónomo. Me organizo, pero no soy mi jefe. Mi mujer y mis hijos mandan mucho"

El compromiso de Raphael (83 años) con el escenario es inquebrantable. Y así ha quedado demostrado, una vez más.

El veterano cantante de Linares visitó el pasado jueves 4 de junio el plató de El Hormiguero, donde se sinceró con Pablo Motos (60) sobre el grave bache de salud que sufrió hace más de un año y cómo gestiona su regreso a la música arropado por su entorno más cercano.

Con la vitalidad que le caracteriza, el artista dejó claro que, aunque él maneja sus tiempos, las grandes decisiones pasan por el filtro de su familia. En especial el de su esposa, Natalia Figueroa (86), -con la que cumplirá 54 años de feliz matrimonio el próximo 14 de julio-, y el de los tres hijos que tienen en común: Jacobo, Alejandra y Manuel.

"Nunca he sido autónomo. Yo me organizo a mí mismo, pero no soy 'mi jefe'. Mi mujer y mis hijos mandan mucho, aunque no con órdenes: hacen su labor, y siempre es para bien", bromeó ante las cámaras.

Raphael, en el plató de 'El Hormiguero'. Atresmedia.

Un diagnóstico inesperado: "Sentí terror"

El momento más emotivo de la entrevista llegó al recordar el episodio que encendió todas las alarmas en diciembre de 2024.

Justo el día antes de grabar un especial para el programa La Revuelta, Raphael sufrió una crisis que lo condujo directamente al hospital. "No llegué a grabar. Creo que intenté decir alguna palabra, pero no lo recuerdo con claridad", confesó.

Aquel susto terminó con un diagnóstico complejo: un linfoma cerebral, un tumor poco frecuente que afecta al sistema nervioso.

El cantante rememoró con lucidez el desconcierto que sintió en los primeros instantes: "Yo me notaba bien, pero no encontraba las palabras. Era consciente de que quería decir algo y no salía (...) Fue muy breve, pero muy desconcertante".

Al ser preguntado si sintió miedo, su respuesta fue tajante: "Más que miedo… terror".

Un paciente "obediente"

A pesar del impacto de la noticia -que reconoció que le afectó más que su trasplante de hígado de hace 20 años por haber llegado "de golpe y sin aviso"-, su primera pregunta al equipo médico del Hospital 12 de Octubre, en la capital, fue la de un artista incansable: "¿Cuándo puedo volver a cantar?".

"Al principio pensé que no volvería a cantar, cuando me explicaron todo. Pero como me encontraba bien y la voz estaba mejor que nunca, nunca perdí la esperanza", afirmó aliviado.

Tras cinco meses de riguroso parón y tratamiento, Raphael recibió la "luz verde" médica y eligió el Teatro de la Zarzuela para su esperado regreso.

"El escenario es mi mundo, lo he cuidado toda la vida", apuntó, atribuyendo su éxito duradero a que siempre "da el callo" ante su público.

Respecto a su disciplina durante la convalecencia, el cantante admitió ser un paciente sumamente disciplinado: "Soy muy obediente. Hago siempre lo que me dicen. Es lo único en lo que soy realmente bueno".

De hecho, su vuelta a la carretera se está produciendo "con muchas precauciones" y cumpliendo todo al pie de la letra, algo que sus propios médicos celebran.

Gira, nuevo disco y serie

Actualmente, Raphael se encuentra plenamente inmerso en su gira internacional “Raphaelísimo Tour 2026”.

Tras cosechar un éxito rotundo en su reciente periplo americano —con paradas en México, Miami, Santo Domingo, Puerto Rico y Nueva York-, el artista recorrerá la geografía española durante los próximos meses, antes de regresar a Latinoamérica en octubre y cerrar la gira en Madrid.

El incansable intérprete, que descubrió con sorpresa en el programa que ya suma 57 discos a sus espaldas, desveló que ya prepara un nuevo trabajo discográfico: "Tengo dos caminos posibles y me gustan los dos. Tengo que decidir antes de septiembre".

Además, su visita coincidió con el estreno en Netflix de Aquel, la serie que repasa su trayectoria vital y artística. Raphael se mostró satisfecho con el resultado y elogió al actor protagonista: "Siempre saco defectos, pero esta vez no muchos".

"El actor está maravilloso. No hace falta que se parezca: lo importante es la actitud", concluía.