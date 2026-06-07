Daniel Diges (45), sobre su infancia en Alcalá de Henares: "Con 18 años me fui de casa a trabajar, y caí en depresión"
El polifacético artista, que actuará este lunes ante el papa León XIV en el Bernabéu, ha rememorado el episodio más amargo de su juventud.
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Daniel Diges (45 años) atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. El próximo lunes, el cantante y actor madrileño afrontará un verdadero hito: se subirá al escenario del estadio Santiago Bernabéu ante una multitudinaria audiencia para actuar frente al papa León XIV (70.
Será una cita histórica en la que compartirá cartel con grandes voces de la música española como David Bustamante (44), Niña Pastori (48) o Diana Navarro (48).
Sin embargo, a pesar de haber tocado el cielo en el ámbito de los musicales y de haber representado a España en el Festival de Eurovisión en el año 2010 con su inolvidable tema Algo pequeñito, Diges destaca por ser un artista que nunca olvida sus orígenes.
Detrás de una dilatada trayectoria cosechando éxitos en obras emblemáticas como Hoy no me puedo levantar o Los Miserables, se esconde una historia de esfuerzo y resiliencia.
En una profunda entrevista concedida a El Español en septiembre de 2025, el intérprete hizo un sincero balance de su carrera y recordó el que, sin duda, fue el periodo más difícil de su vida.
"Con 18 años me fui a La Coruña solo, a trabajar. Caí en depresión sin saber que la tenía y es la única vez que la he tenido", confesaba abiertamente el artista.
Ante un bache emocional de tal calibre, no dudó en buscar ayuda profesional: "Acudí a un especialista para hacer terapia porque al fin y al cabo está bien tener a alguien que te diga 'vamos a ir a tu pasado, veamos lo que hay que sanar, haz estos ejercicios'".
El cantante defiende firmemente la necesidad de normalizar el cuidado psicológico: "De la misma manera que si eres fontanero has estudiado fontanería, también deberíamos estudiar nuestra cabeza para localizar qué cosas pasan, por qué de repente te sientes triste y no sabes el motivo".
"Un terapeuta te da una serie de herramientas con las que afortunadamente solucioné la depresión, pero ha habido épocas en las que de vez en cuando he caído un poquito, soy una persona que padece ansiedad y he ido a especialistas que me han ayudado un montón", añadía.
Las travesuras de sus inicios en Alcalá
Ese pasado al que el artista hace referencia se sitúa en Alcalá de Henares (Madrid), donde tuvo una infancia alegre, creativa y "muy movida".
Su entorno familiar lo llamaba cariñosamente Dani 'el travieso' debido a su desbordante energía. "No he sido bueno nunca", bromeaba el propio Diges en 2019 durante una intervención en el programa Aquí en la Tierra, de TVE, matizando posteriormente que, en realidad, no se trataba de malicia: "Es que era hiperactivo".
Esa personalidad inquieta la canalizaba practicando patinaje de velocidad, pasando largas temporadas en la casa de sus abuelos en Extremadura o acudiendo al emblemático Rastro madrileño junto a su padre a comer gallinejas, mientras que con su madre compartía sus grandes sueños.
Muy pronto, esa vibrante actividad encontró su verdadero cauce a través del arte. Su vocación comenzó de niño participando en grupos de teatro escolar, lo que le permitió dar un tempranero salto a la televisión.
Su etapa profesional infantil despuntó notablemente cuando se convirtió en presentador y cantante del recordado programa Club Megatrix en Antena 3, el trampolín definitivo para el gran público.
Un "optimista"
A pesar de las inevitables luces y sombras de la profesión, Diges se define a sí mismo como un optimista nato y, por encima de todo, un trabajador incansable.
"Siempre he sido bastante optimista y he utilizado cada momento para crecer. Obviamente ha habido momentos más fáciles y otros más duros, como les ocurre a todos los artistas, pero puedo decir muy alto, y toco madera, que he sido de los pocos en este país que con la edad que tengo no he parado de trabajar", ha explicado con orgullo a El Español.
Esa filosofía de vida es la que le ha permitido mantenerse en primera línea durante décadas, reinventándose cuando la situación lo requería: "Si no me salía un proyecto, me lo creaba yo. He sido un currante y nunca he dejado que nadie me diga que no valgo ni que me frenen".
Una valía que, en solo unas horas, volverá a quedar demostrada ante miles de personas y bajo la atenta mirada de Su Santidad.