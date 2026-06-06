De un libro de 1629 a dulces de convento: los originales regalos artesanales de Almeida al papa León XIV en su visita a Madrid

El papa León XIV saluda a José Luis Martínez-Almeida y a Isabel Díaz Ayuso a su llegada a Madrid. GTRES

En el marco de la visita del Pontífice a la capital, -este sábado, 6 de junio-, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (51 años), ha querido agasajar al papa León XIV (70) con una batería de detalles de lo más singulares.

Singulares, y cargados de valor simbólico también. Y es que todos ellos tienen un denominador común: están realizados a mano, de manera artesanal, y guardan una especial relación con la capital.

El primero de esos regalos es un ejemplar -muy especial- de la obra A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza.

El texto, escrito originalmente por Jerónimo de la Quintana en 1629, está considerado uno de los grandes testimonios históricos y uno de los relatos más completos sobre los orígenes, la evolución y la relevancia de Madrid como Villa y Corte.

El Papa León XIV, recibido por Almeida y Díaz Ayuso a su llegada a la capital. GTRES

Una joya de la encuadernación

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de un comunicado, la exclusiva pieza ha sido realizada por la Imprenta Municipal-Artes del Libro.

Esta institución es la encargada tradicionalmente de confeccionar las encuadernaciones artísticas destinadas a los regalos protocolarios del Consistorio, conservando desde hace siglos los principales oficios vinculados al patrimonio bibliográfico y editorial madrileño.

Para esta histórica ocasión, el Taller de Encuadernación Artística ha desarrollado un diseño singular concebido expresamente para la entrega al Santo Padre.

El ejemplar, que corresponde a una destacada edición publicada por el Ayuntamiento en 1954 bajo la dirección de Eulogio Varela Hervías (entonces director de la Hemeroteca Municipal) por encargo del conde de Mayalde, fue originalmente estampado mediante tipos móviles.

Para este regalo, la obra ha sido cosida artesanalmente en hilo y encuadernada en chagrín blanco, el color oficial asociado al Estado Vaticano y habitual en las encuadernaciones de representación de la Santa Sede.

Su decoración exterior, estampada en pan de oro, incorpora un marco de inspiración barroca elaborado con hierros históricos conservados por la propia Imprenta Municipal.

Almeida regala al Papa León XIV un ejemplar especial de la obra 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid'. Europa Press.

Memoria de Madrid

Además, luce un grabado en bronce realizado por Olivares, uno de los más destacados grabadores españoles del siglo XX.

En su interior, los planos cuentan con guardas especiales decoradas con motivos ornamentales dorados y materiales seleccionados específicamente para garantizar su conservación.

"La visita de su santidad León XIV constituye un acontecimiento de especial significado para Madrid", ha señalado Martínez-Almeida, quien nunca ha ocultado ser un católico practicante.

El regidor madrileño, que ha recibido a León XIV junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47), y los reyes Felipe VI (58) y Letizia (53) en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha destacado que este libro, además de recoger la memoria de la ciudad a lo largo de los siglos, "quiere ser también un símbolo de nuestro respeto y cercanía al Santo Padre"

Asimismo, pretender ser un símbolo "del reconocimiento a los valores de diálogo, encuentro, fe y esperanza que representa para millones de personas en todo el mundo".

El papa León XIV, con los reyes Felipe VI y Letizia, a su llegada a Madrid. GTRES

Artesanía solidaria y acuarelas

Este obsequio institucional no ha llegado solo. El Pontífice y su comitiva han recibido también un rosario y 30 decenarios realizados en cerámica tras un mes y medio de trabajo artesanal.

Estas piezas, junto con un libro de acuarelas que ilustra los edificios y monumentos más icónicos de Madrid, han sido elaboradas a mano por personas con discapacidad intelectual usuarias de la Fundación Götze.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han recibido al papa León XIV en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. GTRES

Dulces de convento

Finalmente, el componente gastronómico y religioso de la visita lo pondrán las tradicionales pastas de almendra que podrá degustar el papa León XIV.

Estos dulces han sido horneados por las 12 monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, ubicado en Atocha.

Las pastas están dedicadas a San Alonso de Orozco, el religioso agustino que fundó el primer convento de la orden en Madrid en 1589, quien fue beatificado por el papa León XIII y posteriormente canonizado por Juan Pablo II.