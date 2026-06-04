Rosalía, obligada a cancelar sus conciertos en Estados Unidos debido a una "emergencia familiar"

Malas noticias para los seguidores de Rosalía (33 años) en Estados Unidos. La cantante se ha visto obligada a suspender de manera inesperada sus dos próximos compromisos profesionales en el país debido a una "urgencia familiar".

La noticia, que ha caído como un jarro de agua fría entre sus fans, ha sido adelantada este viernes, 4 de junio, por la promotora Live Nation Florida a través de un comunicado oficial.

Hasta la fecha, los detalles específicos sobre la naturaleza de este contratiempo familiar no han trascendido públicamente, pero la organización ha pedido el máximo respeto para la privacidad de la artista catalana en estos momentos que se atisban delicados.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía debe posponer sus próximos shows en Miami y Orlando. Lamentamos decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", reza el breve escrito emitido por la filial de Live Nation en el estado de Florida.

Due to a family emergency, Rosalía has to postpone her upcoming shows in Miami and Orlando. She is sorry to disappoint her fans, but the circumstances have left her with no other choice. As the tour explores rescheduling, please hold onto your ticket. More information soon. pic.twitter.com/0EYOksY9nV — Live Nation Florida (@LiveNationFL) June 4, 2026

Devolución de entradas

La promotora ya ha confirmado que el proceso de devolución del importe de las entradas se activará de forma automática en los próximos días para quienes las hubieran adquirido a través de los canales de venta oficiales.

"Mientras el tour explora reprogramaciones, por favor conserve su boleto. Más información pronto. Los dos próximos conciertos de Rosalía en los Estados Unidos quedan cancelados", dicen.

La cancelación afecta de manera directa a las citas más inmediatas que la intérprete de Motomami tenía programadas en la región de Florida. Dos espectáculos para los que se colgó el cartel de "entradas agotadas" hace semanas.

Por el momento no se ha hecho mención a la posibilidad de reubicar estas actuaciones en el calendario de la artista catalana, dejando en el aire si los conciertos serán reprogramados de cara al otoño o si se cancelan definitivamente.

Por su parte, Rosalía ha preferido mantener silencio en sus perfiles oficiales de redes sociales, donde hasta ahora no se ha pronunciado.

Planes truncados

Lo cierto es que la cantante estaba deseando arrancar su gira en el continente americano. En su último post de su cuenta de Instagram compartía, hace apenas dos días, la ilusión que sentía ante la idea de reencontrarse con su público.

"Miami, I'm Back" (Miami, estoy de regreso), anunciaba en sus redes sociales junto a una instantánea en la que se mostraba varias instantáneas... en algunas de ellas, realizando movimientos de ballet.

Con este inesperado revés, Rosalía ve truncados sus planes de actuar en Estados Unidos. Los próximos días 4, 6 y 8 de junio tenía previsto ofrecer recitales en Florida.

Es precisamente en dicho estado, -uno de los que tienen mayor presencia de latinos- donde debía retomar su 'Lux Tour'. Una gira que llevaba paralizada desde el pasado 5 de mayo.

Rosalía en una imagen en un desfile de París. Gtres

Rosalía ofreció la última actuación de la citada gira en Londres y, según sus planes, tenía previsto reanudar su periplo en Miami.

De acuerdo al mensaje que ha avanzado la promotora, no será hasta el próximo 11 de junio, en Boston, cuando vuelva a subirse a los escenarios.