Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Suárez, se hicieron con el dinero del entierro de su tía, según la Guardia Civil

El juicio del actor Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino en la Audiencia Provincial de Madrid continúa. Este miércoles, 3 de junio, un agente de la Guardia Civil ha explicado que ambos duplicaron el cargo cercano a 5.000 euros del entierro de la tía de ella para después diluir el importe mediante el método del "pitufeo" y quedarse con ese dinero.

"Hicieron una dilución de capital para no llamar la atención", ha afirmado el funcionario público durante su declaración en la tercera sesión del juicio al actor y su pareja, acusados de detener ilegalmente, vejar y estafar a la tía de ella.

Isabel Suárez, de 85 años, acabó falleciendo en casa de la pareja en julio de 2021. La acusación pide para la pareja seis años de prisión. También se sienta en el banquillo Ana Elisabeth V.I., la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria en las últimas semanas antes de su muerte.

Luis Lorenzo y su pareja en el banquillo d elos acusados. GTRES

El Guardia Civil, que realizó la investigación económica sobre el patrimonio de la anciana, ha asegurado que desde que Isabel se trasladó a Madrid con Luis y Arancha se realizaron salidas "masivas" de capital de su cuenta, algo inusual para una mujer que solo solía sacar "200 eurillos" cada mes para sus gastos.

Este agente ha detallado que el patrimonio de la anciana consistía en una pensión de 950 euros, 68.000 euros en la cuenta corriente y una inversión a plazo fijo de 72.000 euros, más una vivienda y seis parcelas rústicas, un monto del que se sacaron 24.000 euros hasta pocos días después de su muerte.

"Los acusados solo tenían un interés lucrativo en Isabel", ha asegurado para ejemplificar que duplicaron el importe de 5.000 euros del entierro de la mujer -que pagó una aseguradora- y mediante el método del "pitufeo" lo diluyeron en pequeñas transferencias y retiradas de efectivo "para no levantar sospechas".

Según testificó en el día de ayer un gestor financiero de Luis Lorenzo, éste le recomendó que sacara el dinero en cantidades menores a 2.500 euros "porque si no, Hacienda pregunta".

El actor a la salida del juicio. GTRES

El agente ha explicado que además de estas "diluciones de capital", los acusados realizaban extracciones y cargos a la cuenta de la mujer con conceptos duplicados "deliberadamente" o cargos "sorprendentes" como los gastos de asistencia de Isabel, que corrían a cargo de la Seguridad Social.

Asimismo, el perito ha expuesto que la cuenta que Arancha y Luis compartían "solía tener poco dinero", ya que Lorenzo solo cobraba una "pequeña" ayuda del Sindicato de Actores, pero a la muerte de Isabel tenían 8.000 euros y, además, en el registro de su domicilio se encontraron cerca de 140.000 euros en efectivo bajo la cama.

Historial clínico

En el juicio han participado también doce médicos que han narrado , el "sorprendente" historial clínico de la tía de ella, que recibió multitud de diagnósticos y recetas de antipsicóticos, sedantes y fármacos para el alzhéimer de forma paralela en los tres meses anteriores a su muerte.

Llamativo ha sido el testimonio de la médico de familia de Lorenzo y Arancha que ha testificado que le prescribió 30 cápsulas de un fármaco para el insomnio y, apenas tres días después, le pautó otras treinta porque, según le refirió Arancha, estaba "inquieta".



Además, esta doctora ha explicado que la sobrina acudía a menudo para pedirle medicación para Isabel y que le dijo que su médico de cabecera en Asturias pensaba que "no se valía por sí misma".

Luis Lorenzo se enfrenta a seis años de prisión. GTRES

Ya en el mes de mayo Arancha acompañó a su tía para ver a un neurólogo y durante la visita sufrió un desmayo "derivado de la medicación que tomaba" y por el que fue ingresada. En ese momento fue diagnosticada con una demencia moderada.



La anciana fue dada de alta "voluntariamente" a petición de Arancha, ya que tenían que realizar un "trámite relacionado con un empadronamiento", pero el letrado de la acusación ha referido a EFE que, en realidad, "mienten" para llevarla ante notario y firmar un nuevo testamento.



Por último, ha comparecido un médico de atención primaria que atendió a la mujer el 1 de junio ante un posible ictus -uno de los riesgos derivados de su medicación- y ha dicho que "tenía mal aspecto" y que recomendó pedir una ambulancia, tras lo que Arancha le dijo: "Me viene mal porque tengo que hacer los deberes con el niño".