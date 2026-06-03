Steffi, la viuda de Isak Andic y pieza clave en la investigación: su pacto millonario con los hijos del fundador de Mango

En medio de todo el escándalo tras la detención de Jonathan Andic (45 años) como sospechoso de la muerte de su padre, hay un nombre - y detrás de ese nombre una persona- que ahora cobra especial protagonismo.

De nada le ha servido su carácter discreto y reservado para evitar erigirse como una de las piezas clave en la investigación sobre la muerte del fundador de Mango.

Estefanía Knuth -Steffi para todos sus conocidos- fue la primera persona a la que llamó Jonathan Andic tras la caída y muerte de su padre, quien se precipitó al vacío cerca de las cuevas de Salnitre, en Collbató (Barcelona).

Sin cámaras y sin otro testigo que el propio investigado, la declaración de la viuda de Isak Andic -pues era su pareja en aquel momento- respecto a lo que Jonathan le dijo en aquella conversación es fundamental para esclarecer los hechos y despejar algunas contradicciones en las que ya ha incurrido el primogénito de Mango.

En su primera llamada a emergencias, a las 12:36 horas, el joven aseguró que creía que su padre se había caído por un barranco. A las 13:13 horas, cuando le llamó una enfermera del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), manifestó que él iba adelantado y que de repente oyó un ruido de piedras y al girarse vio al empresario "gritar y caerse".

Estefanía jugando al golf de joven. Getty Images

Fue Estefanía, además, una de las primeras en verbalizar ante las autoridades los roces familiares entre padre e hijo, aunque siempre para aportar contexto a la historia y nunca como testimonio incriminatorio hacia Jonathan, dicen los que la conocen.

Al igual que su pareja Isak, Steffi siempre ha preferido mantener un perfil bajo y alejado de los medios de comunicación, a pesar de ser campeona internacional de golf y una empresaria de éxito.

Por eso, desde el trágico suceso no ha vuelto a aparecer en un acto público. Solo se la pudo ver esos días llegando al tanatorio del empresario, desolada, para darle el último adiós.

Burguesía catalana

Isak Andic y Estefanía Knuth se conocieron dentro del círculo elitista de la burguesía catalana. Aunque los padres de Steffi eran de origen alemán, ambos habían nacido y crecido en España en familias integradas en la alta sociedad barcelonesa.

Hija de Joan Joaquín Knuth y Birgit Marten, la familia pasaba los inviernos en La Cerdanya, donde ella todavía conserva algunas amistades de adolescencia; y los veranos en la Costa Brava, donde sigue teniendo una impresionante casa.

Tras sus estudios en el Colegio Canigó, un centro trilingüe que ofrece una educación personalizada, Steffi se formó como golfista en el Real Club de Golf de Sant Cugat, uno de los más exclusivos de Cataluña, y que presidía el hermano de su padre, su tío Werner Knuth.

Durante más de una década (1986–1999) desarrolló su carrera como jugadora profesional de golf, logrando numerosos títulos, entre los que destacan el Open de Singapur (1995), el Campeonato del Mundo individual Trofeo Orange Bowl en Estados Unidos (1989) y los Campeonatos de España individuales (1992 y 1993).

Fue asimismo miembro de la LPGA en Estados Unidos (1997), campeona del mundo por equipos en Canadá (1992) y Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos Mediterráneos celebrados en Francia (1993).

Entre 2010 y 2014 fue miembro del Comité Femenino y Capitana del Equipo Nacional Femenino de Golf de la Real Federación Española de Golf.

La viuda del fundador de Mango desolada en el último adiós al empresario. GTRES

El tío de Steffi falleció en 2020, a los 78 años en Barcelona, y en 2019, un año antes de su muerte, había vendido la empresa por 150 millones de euros, tal y como informó en su momento el medio Planta Doce. Una cantidad que se repartió en la familia.

Cabe destacar que Estefanía también es Licenciada en Administración de Empresas. Desde 2015 es Directora del Grupo Dorn Vallés, que opera en el sector inmobiliario, donde lidera la estrategia empresarial, la gestión operativa, la supervisión ﬁnanciera y la identiﬁcación de nuevas oportunidades de negocio e inversión.

Además es miembro del Consejo de Administración de Atresmedia Corporación.

Divorciada y con tres hijos

Antes de conocer al fundador de Mango, la deportista estuvo casada con Gonzalo Rodés, empresario conocido de Barcelona y miembro de una de las grandes familias catalanas. Su padre era Leopoldo Rodés al que han llegado apodar como el 'Rockefeller catalán' y uno de los mejores amigos de Andic.

Para más datos, Gonzalo y Leopoldo también fueron grandes amigos y protectores de la infanta Cristina (60) y de Iñaki Urdangarin (58) cuando todo el estallido del 'caso Nóos'. A día de hoy, el exmarido de la golfista es patrono de la Fundación Princesa Girona. Con él tuvo tres hijos.

La historia de amor entre Isak Andic y Estefanía Knuth fue, por tanto, una relación ya madura. La diferencia de edad entre ellos -se llevaban 18 años- no fue impedimento alguno para que su unión prosperara.

Su relación se consolidó como pareja estable en torno a 2019. Aunque en los primeros meses solo se hablaba de una "gran amistad", el tiempo dio paso a una conexión sentimental que ambos prefirieron mantener sin desfiles por alfombras ni apariciones conjuntas.

Para Andic, entonces ya multimillonario y después de una etapa intensa de relaciones sentimentales turbulentas, la llegada de Knuth coincidió con una búsqueda de estabilidad emocional. En ella encontró una mujer culta, deportista, discreta y acostumbrada a moverse con naturalidad en el mundo del lujo, pero sin exhibirlo. Justo como él.

Ambos compartían aficiones como el mar, la navegación y los viajes largos. Disfrutaban muchísimo de escapadas a bordo del velero Nirvana Formentera, propiedad del empresario, que se convirtió en uno de sus refugios.

Isak y Jonathan Andic. Archivo

Nunca se casaron, quién sabe si lo hubieran hecho de no haber fallecido Isak. Tras su muerte ella quedó "destrozada". No hacía mucho había fallecido también su madre a la que estaba muy unida y con la que había convivido en su casa de la zona alta de Barcelona los últimos años. Dos muertes muy importantes en muy poco tiempo, que dejaron a Estefanía sumida en una gran tristeza.

'Cuarta viudal'

Tras el fallecimiento de Isak Andic el 14 de diciembre de 2024, la viuda del fundador de Mango llegó a un pacto con Jonathan, Judit y Sarah Andic. El empresario había dejado a su novia 5 millones de euros en su testamento, una cifra que a Estefanía le parecía insuficiente ya que si se acogía a la cuarta viudal -una figura del derecho civil catalán y aragonés que permite al cónyuge o pareja estable superviviente exigir a los herederos hasta una cuarta parte de la herencia- podría percibir mucho más.

Tras meses de negociaciones y tensiones familiares, los hijos de Isak Andic ofrecieron a su viuda 22 millones adicionales para cerrar cualquier reclamación futura. En un principio, Knuth había llegado a reclamar hasta unos 70 millones de euros.

En la actualidad, la relación de Estefanía Knuth con la familia Andic es prácticamente nula.