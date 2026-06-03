Jonathan Andic, relajado y risueño, de vacaciones en Ibiza a bordo de un lujoso yate 10 días después de quedar en libertad

10 días después de quedar en libertad bajo fianza de un millón de euros, Jonathan Andic (45 años), heredero del imperio textil Mango, viajó hasta la isla de Ibiza, el pasado fin de semana.

Ahora, han visto la luz las instantáneas del empresario durante esa escapada a la isla pitiusa, a bordo de un lujoso yate. Tranquilo, por momentos risueño, y disfrutando de unos días de asueto. Así se ha mostrado el catalán, en el lance más difícil de su vida.

Las imágenes, emitidas por el espacio El tiempo justo, muestran al empresario navegando en aguas baleares, en una jornada aparentemente plácida. El material gráfico descubre a un Jonathan, ante todo, relajado, tomando al sol.

Contrastan, qué duda cabe, sobremanera estas fotografías de Jonathan, de vacaciones, escasos días después de haber vivido uno de los episodios más duros y lacerantes de su vida: su detención como principal investigado por la muerte de su progenitor.

Ahora, parece que la vida sigue, mientras Jonathan defiende su inocencia por encima de todo.

Las cámaras captan a Andic hijo a bordo de una embarcación de lujo. En las imágenes se le ve conversando, tomando fotografías y ejerciendo incluso de patrón durante parte del trayecto.

No muestra signos visibles de inquietud ni tensión. La escapada, según detalla el programa de Mediaset, tuvo lugar durante el pasado fin de semana, y se alargó del viernes al domingo. Jonathan, según lo publicado, habría viajado en un avión propiedad de la familia.

La elección de Ibiza no es baladí, pues la isla es uno de los enclaves habituales de la saga Andic, que posee allí embarcaciones y propiedades vinculadas a su patrimonio.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en las imágenes es la presencia de dos embarcaciones vinculadas a la familia. A un lado aparece la ONIX, la lancha que Jonathan utiliza habitualmente y cuyo valor ronda los dos millones de euros.

Al otro, la embarcación de apoyo del Nirvana, el gran yate que perteneció a Isak Andic y que continúa formando parte del patrimonio familiar, también valorado en torno a los dos millones de euros.

Jonathan, el día que fue detenido. Gtres

Huelga puntualizar que el Nirvana fue durante años uno de los bienes más representativos del fundador de Mango.

Sea como fuere, la muerte de Isak Andic, ocurrida en circunstancias que aún se investigan, ha generado un enorme impacto mediático y empresarial.

La detención de su hijo Jonathan, uno de los rostros más visibles de la segunda generación del imperio, supuso un giro inesperado en la investigación.

Los Mossos d'Esquadra lo arrestaron como parte de las diligencias abiertas tras la muerte del empresario, y la jueza que instruye el caso lo acusó formalmente de homicidio.

Su puesta en libertad quedó condicionada al pago de una fianza de un millón de euros, una cifra que refleja la gravedad de la acusación y la magnitud del proceso.

Desde entonces, Jonathan ha mantenido un perfil bajo, aunque su nombre ha seguido ocupando titulares. La difusión de estas imágenes supone su primera aparición pública desde que abandonó los juzgados.

Jonathan Andic, en una fotografía de archivo. Gtres

Lo cierto es que la escapada coincide con un momento clave. La jueza continúa analizando pruebas, declaraciones y elementos periciales que deberán determinar si existen indicios suficientes para mantener la acusación o si, por el contrario, el caso debe reorientarse.

Mientras tanto, el caso sigue su curso. La investigación sobre la muerte de Isak Andic continúa abierta y las próximas semanas serán determinantes para esclarecer los hechos.

Qué se sabe del caso

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell lo investiga por homicidio con, presuntamente, su participación activa y premeditada en la muerte de su padre, quien falleció el 14 de diciembre de 2024 al caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre.

La causa, que inicialmente se archivó provisionalmente en enero de 2025, fue reabierta dos meses después y el secreto de actuaciones se levantó, revelando las pruebas de cargo: contradicciones en sus declaraciones, análisis de su teléfono móvil y presunta "obsesión por el dinero".

Jonathan junto a su mujer, Paula Nata.

Además, se le ha retirado el pasaporte, se le prohíbe salir del país y debe comparecer semanalmente ante la justicia.

La defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona exigiendo la retirada de las medidas cautelares y recabando pruebas que desmontan la acusación.

El equipo legal aporta un informe pericial con un vídeo de seguridad de una caída accidental previa que sufrió Isak Andic 10 meses antes de morir, registrado en Barcelona por una enfermedad degenerativa en sus rodillas, demostrando un patrón biomecánico idéntico a su caída mortal.

También esgrime un informe de la propia Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra que concluye la imposibilidad de determinar si hubo participación de terceras personas, además de cinco informes médicos forenses que no concluyen intervención de terceros.

Se adjuntan, además, declaraciones de familiares y directivos que describen la relación padre-hijo como buena. L

a defensa niega que Jonathan borrara mensajes del móvil -alega que no se pudo recuperar la copia de seguridad de WhatsApp-, y sostiene que "no existen ni se hallarán pruebas de caego".