Lidia Torrent y Jaime Astrain anuncian su boda tras 7 años de noviazgo y una hija en común

La espera ha terminado. Tras siete años de sólida relación, complicidad máxima y una hija en común, Lidia Torrent (32 años) y Jaime Astrain (38) darán el paso más importante de sus vidas: se casan.

La pareja ha elegido sus perfiles sociales para compartir con sus seguidores la feliz noticia de su compromiso.

Ambos han anunciado la buena nueva a través de sus respectivas cuentas de Instagram, acompañando la publicación con una foto que no deja lugar a la imaginación. En ella posan juntos y muestran el espectacular anillo de pedida que el modelo le ha regalado.

Todo ello junto al siguiente mensaje en inglés que confirma el gran paso: "I said yes" ("Dije que sí").

Lidia Torrent y Jaime Astrain han anunciado sus planes de boda a través de las redes sociales. @lidiatorrentanca

Elsa Anka, una suegra emocionada

Como era de esperar, el post de la pareja se ha llenado en cuestión de minutos de felicitaciones de amigos, compañeros de profesión y rostros muy conocidos que han celebrado la noticia por todo lo alto.

Y es que se trata, sin duda alguna, de una boda muy esperada por su entorno más cercano.

La reacción más emotiva y esperada ha sido la de Elsa Anka (60), madre de la novia, que no ha tardado en responder a la publicación con un sinfín de corazones rojos y una frase que resume el sentir de la familia: "¡No puedo estar más feliz!".

Al tsunami de felicitaciones se han sumado amigos íntimos de la pareja como el aristócrata Rafael Medina (47), quien les ha enviado un cariñoso "¡Enhorabuena, pareja!", o Ana Peleteiro (30).

La atleta olímpica ha dejado claro el gran cariño que les profesa con un efusivo y espontáneo mensaje: "¡¡¡Ayyyyyyyyyyyy!!! ¡¡Muero de ilusión mis chicos!! Os queremos mucho".

Lidia Torrent y Jaime Astrain en el estreno de 'Camino a Arcadia'. Gtres

El divertido reproche que precipitó la "hincada de rodilla"

El anuncio de este compromiso llega con una cierta dosis de ironía. Y es que hace apenas unos días, durante un photocall, la pareja fue preguntada precisamente por la posibilidad de formalizar su relación.

En ese momento, la presentadora aprovechó para lanzar un reproche a su chico que ahora cobra todo el sentido del mundo.

"Bueno, casados no estamos. Bueno. En pareja con hija. Somos dos novios. Ya llegará, ya llegará. Él sigue pensando si soy o no la mujer de su vida, por lo que parece, porque no ha hincado rodilla", explicaba la catalana ante los micrófonos de la prensa.

Parece que las palabras de Lidia han surtido el efecto deseado y el exfutbolista y colaborador televisivo no se lo ha pensado dos veces a la hora de buscar el anillo y formular la gran pregunta.

Así, sellan ahora una historia de amor que comenzó en 2019 y que se consolidó en 2022 con el nacimiento de la pequeña Elsa (3), el orgullo de la casa.

Con la fecha y los detalles del enlace aún por desvelar, lo único seguro es que Lidia y Jaime ya han comenzado la cuenta atrás para el que será la cita más especial de sus vidas tras el nacimiento de su pequeña.