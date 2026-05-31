Àngels Barceló: "Mi madre era modista y dejó de trabajar cuando tuvo hijos. Yo nací en un barrio y el mestizaje era natural"

Àngels Barceló atraviesa uno de los momentos más simbólicos de su trayectoria profesional. Después de más de dos décadas ligada a la Cadena SER y convertida en una de las voces más reconocibles de la radio española, la periodista se prepara para abandonar la emisora tras la decisión de no renovar su contrato para la temporada 2026-2027.

En medio de ese punto de inflexión, recuperamos una entrevista que Barceló concedió a la revista Crític en la que repasa sus orígenes familiares, su infancia en el barrio barcelonés de Poble Nou y la conciencia social que marcó su manera de entender el periodismo.

"Mi madre era modista, como tantas mujeres de su generación que dejaron de trabajar cuando tuvieron hijos", explica la periodista en la conversación. Una frase que resume no solo la historia de su familia, sino también la realidad de miles de mujeres españolas durante los años 60 y 70.

Ángels Barceló

Su padre, originario del Priorat, trabajaba en un laboratorio farmacéutico, mientras que su madre había llegado desde Murcia. Ese cruce de procedencias y culturas definió el ambiente en el que creció.

"Yo nací en un barrio y el mestizaje era natural. Mis abuelos maternos eran de Murcia y los paternos del Priorat. En casa se hablaba castellano y catalán sin conflicto; esa era la realidad de mi calle", recuerda Barceló sobre aquella Barcelona obrera e industrial de Poble Nou.

La periodista reivindica ese entorno como el origen de su mirada social y de su forma de relacionarse con la actualidad.

"Crecí muy arropada, con una conciencia de clase que te da el haber nacido en un barrio obrero e industrial", afirma. También destaca el papel fundamental de su madre en su educación: "Ella me enseñó a leer antes de lo que me correspondía”.

Ese relato de infancia conecta directamente con la figura pública que Àngels Barceló ha construido durante décadas.

Àngels Barceló.

Desde sus inicios en TV3, donde empezó con apenas 20 años -y donde llegó a reconocer que mintió en un casting diciendo que escribía perfectamente en catalán-, hasta su salto a la televisión nacional en los informativos de Telecinco, la periodista ha ido consolidando una carrera marcada por la cercanía y la credibilidad.

Su desembarco definitivo en la radio la convirtió en una referencia absoluta del medio. Primero con A vivir que son dos días, después en Hora 25 y finalmente al frente de Hoy por Hoy, el programa líder de la radio española con más de tres millones de oyentes.

A lo largo de estos años ha recibido varios Premios Ondas y, en 2024, la Creu de Sant Jordi, una de las máximas distinciones de la Generalitat de Catalunya.

Ahora, mientras se despide de la SER con declaraciones que dejan entrever cierta amargura: "A lo mejor no era la decisión que quería tomar, pero una vez tomada, para adelante".

Barceló vuelve la vista atrás para reivindicar el valor de los barrios, de la mezcla cultural y de una generación de mujeres como su madre, cuyo trabajo silencioso sostuvo muchas familias españolas.