Muere a los 62 años Frank Francés, el exdeportista y empresario que conquistó el corazón de Bárbara Rey

Inesperada noticia la que se produce este sábado, 30 de mayo, en el ámbito de la crónica social y el entorno deportivo de la Costa del Sol. Frank Francés, quien fuera una de las parejas más mediáticas de Bárbara Rey (76), ha fallecido.

Francés, conocido exdeportista, modelo y empresario, se convirtió en uno de los personajes más perseguidos por la prensa del corazón a principios de la década de los dos mil debido a su mediático romance con Rey.

La noticia de su repentina muerte ha sido anunciada de manera oficial a través de las redes sociales de Tennis Brothers Marbella, el exclusivo club deportivo situado en el corazón de la localidad malagueña del que era propietario y fundador.

Según ha podido saber El ESPAÑOL, la capilla ardiente tendrá lugar este sábado, 30 de mayo a las 17:30 horas en la sala 2 del Tanatorio de San Pedro de Alcántara, en Málaga.

Será en este emplazamiento, tal como destacan sus excompañeros, una ocasión "para los que se quieran despedir una última vez" de él.

Un romance de portada

Frank Francés, nacido en Casablanca en 1964, de ascendencia brasileña y nacionalidad francesa, ya se movía con soltura en los círculos de la alta sociedad y el entorno deportivo antes de dar el salto definitivo a las portadas del papel couché.

Sin embargo, su nombre pasó a ser de dominio público en el año 2000, cuando inició un idilio fulminante con la artista.

Aquella relación acaparó de inmediato la atención de los focos y de los programas de televisión de la época, muy especialmente por la comentada diferencia de edad (de 14 años) entre ambos.

El noviazgo avanzó con tanta intensidad que la pareja no tardó en anunciar a bombo y platillo sus planes de compromiso e, incluso, una inminente boda que jamás llegó a celebrarse.

Lo cierto es que la presión mediática y las diferencias personales dinamitaron el romance de forma abrupta apenas un año después de comenzar.

La ruptura, como sucede en algunos casos, dio paso a un tenso cruce de declaraciones en los platós de programas míticos como Tómbola o Crónicas Marcianas antes de que Francés decidiera alejarse definitivamente de la primera línea del foco televisivo.

Bárbara Rey y Frank Francés, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Su vida tras los focos

Tras su etapa de máxima popularidad en la televisión, Francés decidió volcarse por completo en su verdadera pasión: el deporte y la gestión empresarial, blindando de manera radical su intimidad.

En su perfil personal de las redes sociales, el cual mantenía estrictamente privado, el ex de Bárbara Rey se definía a sí mismo en su biografía como "exjugador profesional de tenis, entrenador de pádel y propietario del club Tennis Brothers Marbella".

Frank Francés en '¡De Viernes!'.

Sus últimos años

Bajo esta faceta logró consolidar su club marbellí como un centro de referencia para los amantes de la raqueta en la Costa del Sol.

Además, en su misma carta de presentación digital, destacaba su rol actual como "empresario director ejecutivo (CEO) de New Win Sports Management".

Esta última firma, una agencia especializada en la gestión y representación en el ámbito del deporte de alto rendimiento, se había convertido en su gran proyecto profesional en los últimos tiempos, dedicada al asesoramiento de atletas, organización de eventos y desarrollo de carreras de jóvenes promesas del tenis y el pádel.