La desgarradora carta de Bárbara Rey tras la muerte de Frank Francés: "Fui feliz contigo, aunque no fue duradero"

Bárbara Rey (73 años) atraviesa uno de los momentos más dolorosos tras confirmarse la muerte de Frank Francés, quien fuera su expareja y una persona muy importante en su vida.

La vedette ha querido despedirse públicamente de quien fue su pareja durante años con una emotiva carta en la que abre su corazón y recuerda el profundo vínculo que les unió, más allá de las circunstancias que acabaron separando sus caminos.

A través de unas palabras cargadas de cariño, gratitud y nostalgia, Bárbara ha rendido homenaje a Francés pocas horas después de conocerse su fallecimiento este sábado, 30 de mayo.

En su despedida, Bárbara Rey ha querido poner el foco en los difíciles años que Frank Francés atravesó debido a la enfermedad que padecía.

La artista se muestra convencida de que, tras su fallecimiento, ha encontrado la paz que tanto ansiaba y que el sufrimiento que marcó la última etapa de su vida ha quedado atrás.

Unas palabras cargadas de espiritualidad con las que intenta encontrar consuelo en medio del dolor por la pérdida.

La exvedette también ha revelado que, pese al cariño que siguieron profesándose con el paso del tiempo, las circunstancias impidieron que pudieran reencontrarse antes de su muerte.

"En más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo", escribe, dejando entrever una relación marcada por el afecto mutuo incluso después de haber tomado caminos distintos.

Sin embargo, según explica, fue el propio Francés quien evitó ese encuentro porque no quería que ella le viera en el delicado estado de salud en el que se encontraba.

Más allá de la tristeza, Bárbara ha querido recordar los momentos felices que compartieron durante su historia de amor. Aunque reconoce que la relación no fue especialmente larga, asegura que fue una etapa intensa y significativa en su vida.

"Viví momentos contigo maravillosos y fui muy feliz aunque no fue duradero", afirma, recordando una felicidad que, pese a ser breve, dejó una huella imborrable en su memoria. Para la artista, la duración nunca fue tan importante como la calidad de los instantes vividos juntos.

Uno de los aspectos que más destaca en su mensaje es el respeto que siempre existió entre ambos. Bárbara subraya que ese fue uno de los pilares de su relación y una de las razones por las que guarda un recuerdo tan especial de él.

"Te recordaré siempre con muchísimo cariño por todo y sobre todo por el respeto que me has tenido siempre", escribe antes de concluir su despedida con una emotiva plegaria: "Que Dios te acoja en su seno".

Frank Francés y Bárbara Rey, en una fotografía de archivo. Gtres

Un último adiós que refleja el profundo afecto que siguió sintiendo por quien fue una de las personas más importantes de su vida.

Su historia de amor

Frank Francés, nacido en Casablanca en 1964, de ascendencia brasileña y nacionalidad francesa, ya se movía con soltura en los círculos de la alta sociedad y el entorno deportivo antes de dar el salto definitivo a las portadas del papel couché.

Sin embargo, su nombre pasó a ser de dominio público en el año 2000, cuando inició un idilio fulminante con la artista.

Aquella relación acaparó de inmediato la atención de los focos y de los programas de televisión de la época, muy especialmente por la comentada diferencia de edad (de 14 años) entre ambos.

El noviazgo avanzó con tanta intensidad que la pareja no tardó en anunciar sus planes de compromiso e, incluso, una inminente boda que jamás llegó a celebrarse.

Lo cierto es que la presión mediática y las diferencias personales dinamitaron el romance de forma abrupta apenas un año después de comenzar.

La ruptura, como sucede en algunos casos, dio paso a un tenso cruce de declaraciones en los platós de programas míticos como Tómbola o Crónicas Marcianas.

La relación de la pareja no duró más que unos meses pero fueron muy intensos y Rey la recuerda con un cariño especial.