Bertín Osborne rompe su silencio ante los rumores sobre su salud: "Tengo muchas manchas en los pulmones"

Preocupación y transparencia. Bertín Osborne (71 años) ha decidido dar la cara de manera directa ante sus seguidores para cortar de raíz las alarmas y especulaciones sobre su estado de salud.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el popular presentador y cantante ha detallado el bache médico que atraviesa en el aparato respiratorio y que le ha obligado a cancelar sus compromisos profesionales más inmediatos en Galicia.

El artista ha revelado que, como consecuencia de las secuelas de un segundo contagio por Covid, arrastra un cuadro clínico complejo: "Tengo los pulmones con muchas manchas, es una infección".

Un calvario de neumonías tras el covid

Con semblante serio pero buscando transmitir tranquilidad, Osborne comenzó su mensaje quitando hierro a los rumores más catastrofistas que habían circulado en las últimas horas.

"Estoy aquí porque quiero explicaros un poco, porque se están oyendo unas cosas y tengo mucha gente que me llama para ver si me estoy muriendo. Y todavía no, espero", empieza diciendo, con su habitual toque de ironía.

El origen de este parón profesional se encuentra en el fuerte impacto que los virus han tenido en su organismo recientemente.

Según ha relatado el propio Bertín, las secuelas del coronavirus han sido especialmente agresivas en su caso. "El covid ha sido muy malo y el mío, el segundo, ha sido malísimo. Y he tenido dos neumonías desde que tuve el Covid al día de hoy. No es normal", ha confesado, visiblemente cansado.

El cantante ha detallado que las pruebas médicas han reflejado alteraciones en sus vías respiratorias que, afortunadamente, ya están bajo control facultativo.

"Tengo los pulmones con muchas manchas, pero me han dicho que no son graves, que es una infección que me están cuidando". Sin embargo, el impacto en su voz es innegable, impidiéndole proyectar y cantar de manera profesional. "Hablo a duras penas, pero no puedo cantar", admitió.

Bertín Osborne en una de sus recientes visitas a 'El Hormiguero'.

Un forzoso parón en su gira

La peor parte de este revés de salud, según reconoce el artista, ha sido tener que defraudar a sus seguidores gallegos, una tierra con la que mantiene un vínculo emocional muy estrecho.

"El problema es que no he podido ir a cantar este fin de semana y me duele profundamente porque ir a Galicia es de las cosas más maravillosas que me pueden pasar en este mundo", ha lamentado, antes de enviar sus disculpas a los afectados: "Solamente quiero decir a todos los que teníais entrada y ibais a ir a verme, que lo siento una barbaridad".

A pesar del varapalo que supone suspender estas citas en Pontevedra y Sanxenxo, Bertín mantiene la mirada puesta en la recuperación y en los planes familiares que tiene previstos para las próximas semanas.

"Yo el último fin de semana del mes de junio voy a pasar cuatro días en Galicia con mi hija y su novio, que es un gallego muy simpático. O sea que yo adoro ir allí y lo siento muchísimo, lo he sentido más que ningún otro de los no muchos conciertos que he tenido que suspender", concluyó, despidiéndose con un cariñoso "un abrazo enorme, galleguiños".

La prioridad absoluta del madrileño es ahora el descanso y el tratamiento médico para limpiar sus pulmones antes de volver a subirse a las tablas con motivo de su gira 45 años. La historia de una voz.

Este tour de despedida, con el que dice adiós definitivamente de los escenarios después de casi medio siglo de carrera artística, lo ha llevado a ciudades como Zaragoza (Sala Mozart), Gijón (Teatro de la Laboral) y recintos de la provincia de Pontevedra.