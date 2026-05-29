El refugio de José Luis Perales: pueblo de 140 habitantes del siglo XI, cerca de una ciudad romana y 150 km de Madrid

Hay artistas que, después de conquistar escenarios de medio mundo, necesitan regresar al lugar donde todo comenzó para volver a encontrarse.

Para José Luis Perales (81 años), ese lugar sigue siendo Castejón, un pequeño pueblo de la Alcarria conquense donde apenas viven 140 habitantes y donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo.

A unos 150 kilómetros de Madrid y a poco más de una hora de Cuenca, esta localidad representa como pocas la esencia de la llamada "España silenciosa".

Rodeado de olivares, campos de cereal y suaves colinas que cambian de color con las estaciones, Castejón se ha convertido en el refugio emocional del cantante, el espacio donde desconecta del ruido mediático y recupera la calma que siempre ha defendido como forma de vida.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castejón.

La historia del municipio se remonta al siglo XI, en plena Reconquista. Su propio nombre, derivado de "castillo", hace pensar en una antigua fortificación cristiana que vigilaba el territorio frente al avance musulmán.

A pocos kilómetros del pueblo, además, se encuentran las ruinas de Ercávica, una importante ciudad romana ubicada en el término de Cañaveruelas.

Durante siglos, esta zona agrícola abasteció a aquel asentamiento romano, dejando una huella histórica que todavía permanece en el paisaje.

El gran símbolo patrimonial de Castejón es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XVI y XVII. Su torre de piedra domina el valle y se convierte en uno de los puntos más reconocibles de este rincón castellano donde el silencio es casi una forma de patrimonio.

Ese silencio es precisamente el que ha acompañado durante décadas el proceso creativo de Perales. Lejos de los focos de Viña del Mar o del Luna Park de Buenos Aires, el artista encuentra inspiración en una sencilla casa de piedra donde pasa largas temporadas.

Allí, entre una chimenea encendida en invierno y el cuidado de su huerto, el cantautor lleva una vida completamente alejada de la ostentación.

El pueblo de Castejón desde una vista alejada.

Uno de los espacios más especiales de su refugio es el taller de alfarería que ha instalado en su vivienda. La cerámica es una de sus grandes pasiones y el propio cantante ha confesado en varias ocasiones que trabajar el barro "le pone los pies en la tierra".

Entre tornos y piezas artesanales, Perales recupera una rutina tranquila que contrasta con la dimensión internacional de su carrera.

En Castejón no es una estrella de la música, sino simplemente "el hijo de Don Ramón", como él mismo recuerda en algunas de sus canciones. Los vecinos están acostumbrados a verlo pasear por el campo, conversar en la plaza o hacer vida cotidiana sin escoltas ni artificios.

Quienes visitan la zona descubren también otros tesoros de la Alcarria, como el Embalse de Buendía o la famosa Ruta de las Caras, un conjunto de esculturas talladas en roca en plena naturaleza.

Pero quizá el verdadero lujo de este rincón conquense sea otro: la posibilidad de escuchar el silencio. El mismo silencio que, durante años, ha inspirado las canciones de José Luis Perales.