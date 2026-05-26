Sara Carbonero muestra el duro estado emocional que atraviesa: "Soy la que llora, la que ríe. La que piensa 'qué injusto'"

Sara Carbonero (42 años), en pleno duelo por la muerte de su madre, ha vuelto a abrir su corazón en redes sociales con un mensaje cargado de honestidad y vulnerabilidad que no ha dejado indiferentes a sus seguidores.

La periodista ha compartido una profunda reflexión sobre el momento personal que atraviesa, describiéndose como una mujer en constante lucha interna entre emociones opuestas.

"Estos días conviven en mí muchas 'Saras'", comienza el texto publicado en su perfil de Instagram, donde reconoce sentirse dividida entre la tristeza, la rabia y, al mismo tiempo, la gratitud y la ilusión por su familia, el amor y la vida.

"Cada día lidio con todas ellas y las abrazo", explica Carbonero en su post mostrando la complejidad del estado emocional en el que se encuentra inmersa.

La comunicadora también hace referencia a la dificultad de seguir adelante en determinados momentos, aunque subraya su esfuerzo por mantenerse fuerte por los suyos: "La que no sabe cómo seguir y la que se pone el mundo por montera para que los míos me vean bien".

Carbonero define su estado actual como una "montaña rusa" emocional, reconociéndose intensa, caótica y a veces desbordada por un "dolor punzante e irremediable". Sin embargo, también reivindica el autocuidado y la importancia de avanzar día a día: "Amanezco, me quiero, me cuido, respiro sin más pretensiones que despertar cada día".

Aunque su alma esté ahora mismo rota, como ella misma explica, confía en que sanará. Y es que aunque el dolor por la muerte de su madre no desaparezca nunca al menos aprenderá a vivir con él y hacer que no duela tanto como ahora.

Solo ha pasado un mes y medio desde que tuvo que decirle adiós. Muy poco tiempo para asimilar la muerte de una de las personas más importantes en la vida de Sara.

La periodista junto a su hermana y su pareja en la despedida de su madre. GTRES

Ella y su madre estaban muy unidas y su ausencia, en su día a día, es desgarradora para la periodista.

Goyi Arévalo fallecía el pasado 13 de abril tras años luchando contra una larga enfermedad. En los últimos tiempos se había trasladado a Madrid a vivir con sus hijas, quienes han cuidado de ella hasta el último de sus días. Tras su adiós, tanto Sara como su hermana Irene se han quedado desoladas.

Hace unos días, la periodista reaparecía ante los medios de comunicación por primera vez tras el duro golpe y reconocía sentirse "mal". "Una madre es una madre y sé que mi vida ya nunca más va a ser la misma", afirmaba en el evento de inauguración de una tienda de su marca Slowlove.

"Estoy todavía en proceso de duelo, pasándolo como puedo... mal, no te voy a engañar. Voy día a día. Los niños son mi motor y por ellos tengo que estar bien, o que parezca que lo estoy, porque ellos también sufren. El dolor hay que atravesarlo. Estoy yendo a terapia, ya iba de antes, pero ha pasado muy poco tiempo aún".