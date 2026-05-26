La rotunda decisión de Sarah y Judith, las hermanas de Jonathan Andic, mientras él deja su puesto en Mango

Este martes, 26 de mayo, Jonathan Andic (45 años) ha roto su silencio después de su detención el pasado 19 de mayo, en el marco de la investigación por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango.

Tras pagar un millón de euros de fianza y quedar en libertad provisional, el empresario, acusado de homicidio, ha hecho pública una carta, dirigida a la plantilla de Mango, en la que se mantiene esperanzado de que se demuestre su inocencia.

Va a centrar toda su energía en su defensa y, por ello, ha anunciado que abandona temporalmente la vicepresidencia de Mango. Define el proceso que está viviendo como "injusto e infundado" y asevera, sin atisbo de duda: "La verdad acabará imponiéndose".

Jonathan Andic, tras su detención. Gtres

En la jornada de este día 26, y mientras veía la luz la decisión de Jonathan de apartarse de la empresa familiar, se ha conocido que sus dos hermanas, Sarah y Judith, también han tomado una determinación clave en este difícil trance en lo que a su exposición pública se refiere.

Tal y como apunta Silvia Taulés en Vanitatis, las hijas de Isak Andic han eliminado todas sus publicaciones de las redes sociales.

Si bien hace unos días era la pareja de Jonathan, la influencer Paula Nata, quien cerraba al público su perfil de Instagram -convirtiéndolo en privado-, ahora Sarah y Judith han decidido, si bien no bloquear sus cuentas, sí han borrado todos los post que habían publicado.

Como si nunca hubieran compartido nada con sus seguidores. Lo cierto es que, al igual que Paula Nata, las hermanas de Jonathan se mostraban muy activas en sus cuentas y era habitual verlas compartiendo su lujoso día a día.

Eso sí, el número de personas que podía disfrutar del contenido de ambas era muy reducido y, se entiende, selecto: Sarah, por su parte, sólo cuenta con 415 followers en Instagram; y Judith, con 856, al cierre de este artículo.

Taulés apunta que esta drástica decisión obedece al consejo de sus abogados: "Los asesores de la familia han pedido a los hijos de Isak Andic, tal como ha podido saber Vanitatis, que redujeran al mínimo su exposición pública en redes sociales y en la vida real".

Jonathan Andic, en un acto público, hace unos años. Gtres

Sea como fuere, lo que es un hecho es que la vida de la familia Andic, si bien cambió aquel funesto 14 de diciembre de 2024, cuando Isak perdió la vida, ahora ha sufrido un importante seísmo después de que Jonathan forme parte de la investigación.

La familia, hay que matizarlo, cierra filas en torno a Jonathan, y lo defiende de toda acusación. La magistrada instructora, en cambio, sostiene que hay indicios suficientes para mantener activa la investigación sobre Jonathan Andic.

Entre las medidas cautelares acordadas figuran la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada semana ante el juzgado.

Desde que el caso salió a la luz, Mango ha tratado de blindar su estructura corporativa para desvincular la imagen de la compañía del impacto mediático del proceso judicial.

Jonathan ya había reducido de manera notable su presencia ejecutiva en la firma tras el fallecimiento de su padre, conservando sobre todo funciones institucionales y de representación como vicepresidente del consejo.

Aun así, su figura seguía siendo una de las más influyentes dentro del legado empresarial familiar. Durante casi veinte años dirigió Mango Man, la línea masculina de la marca, y fue considerado durante mucho tiempo el sucesor natural de Isak Andic.

Su salida temporal de la vicepresidencia implica, por tanto, un movimiento de enorme relevancia interna. Paralelamente, la cúpula de Mango continúa reforzando la profesionalización impulsada por el propio Isak Andic antes de su muerte.

El actual presidente y consejero delegado, Toni Ruiz, se ha consolidado como el principal referente ejecutivo de la empresa, que atraviesa además uno de los mejores momentos de su historia.

Jonathan Andic. Gtres

La compañía cerró 2025 con resultados récord, superando los 240 millones de euros de beneficio neto y manteniendo presencia en más de 120 mercados internacionales.

"Mango, en su mejor momento"

En la suerte de comunicado que ha emitido Jonathan Andic este martes, además de lo ya expuesto, refuerza la relevancia del proyecto empresarial de Mango.

Afirma que "la compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Contamos con el pleno apoyo y visión a largo plazo de nuestros accionistas, una estrategia clara, única y diferencial y un modelo de gobernanza corporativa alineado con los más altos estándares".

"Mango es una empresa referente en todo el mundo, con un equipo de más de 18.000 personas a nivel global y con presencia en más de 120 países. La evolución positiva y el crecimiento sostenido de la compañía es resultado directo de vuestro compromiso, profesionalidad y dedicación", ha concluido.