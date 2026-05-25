Rappel, ingresado en la UCI por fuertes hemorragias digestivas a sus 80 años

Importante susto de salud el que ha vivido este pasado fin de semana el célebre y televisivo vidente Rappel a sus 80 años. El futurólogo se ha visto obligado a ingresar en un centro médico.

La razón, como ha avanzado El tiempo justo, obedece "a fuertes hemorragias digestivas". Más en concreto, como apostilla el presentador Joaquín Prat (51), Rappel ha padecido una diverticulitis.

A la luz de las palabras del presentador del espacio de Mediaset España, el estado de salud del adivino no revestiría excesiva gravedad, pues él mismo se ha encargado de "tranquilizar" a su entorno más próximo.

Conviene matizar que las hemorragias digestivas pueden ser especialmente peligrosas en personas mayores y, en algunos casos, obligan a ingresar al paciente en una UCI para estabilizarlo y frenar el sangrado.

Rappel en la Pasarela Cibeles Fashion Week Madrid, en 2019.

Ante estos episodios, los especialistas suelen intervenir con rapidez, sobre todo cuando existe riesgo de inestabilidad hemodinámica o una pérdida de sangre significativa.

Lo cierto es que la maltrecha salud -de hierro- de Rafael Francisco Payá Pinilla -nombre real de Rappel- ha ocupado diferentes titulares en los últimos años. En 2023, sufrió una grave neumonía.

Esta dolencia lo obligó a permanecer ingresado varios días en el hospital y a suspender completamente su actividad pública.

La infección afectó a ambos pulmones y le provocó fiebre alta, dificultad respiratoria y un notable agotamiento físico, síntomas habituales en este tipo de cuadros cuando se complican.

Aunque su estado generó preocupación debido a su edad y a la intensidad de la infección, el vidente respondió bien al tratamiento antibiótico y a los cuidados médicos, logrando recuperarse progresivamente hasta recibir el alta y retomar su rutina semanas después.

El vidente Rappel en una fotografía tomada en Madrid, en marzo de 2022. Gtres

Un año después tuvo que ser intervenido a causa de cataratas.

"Me han operado del ojo izquierdo y la semana que viene me operan del derecho. Estoy haciendo mucho reposo y me ponen colirios cada tres horas. Así tengo que estar, al menos, dos semanas", explicó entonces a EL ESPAÑOL.

En cada bache de salud, o requiebro, a su lado ha estado el hombre de su vida, su pareja, José María. El tarotista es un hombre con suerte en el amor.

El hombre que cuida a Rappel

Pocos y muy selectos son los datos que se conocen de la vida personal y amorosa de Rappel: sólo aquellos que el propio futurólogo, dueño de su vida, ha querido contar.

En 2023, durante una visita al extinto programa Viernes Deluxe, Rappel habló del hombre de su vida, de su apoyo y punto de anclaje emocional. "José María es el amor de mi vida", manifestó.

En aquella interviú, y rompiendo su discreción amorosa de décadas, Rappel departió del amor, pieza indispensable en su vida. "Le vi por primera vez cuando vino a mi consulta para que le echara las cartas.

En ese momento, él estaba saliendo con una chica y le dije que no iba a durar, que iba a estar pronto con otra persona relacionada con las antigüedades", rememoró el celebérrimo futurólogo.

José María junto a su razón de amor, Rappel, en una imagen de archivo.

Tiempo después, la azarosa vida -y las acertadas decisiones tomadas- los unió y José María se convirtió en su secretario personal: "A raíz de un accidente que sufrió su hermano empezamos a tener más relación porque él venía a consultarme, empezamos a quedar y noté que ese chico tan atractivo me gustaba de verdad".

En aquel momento, el también modista estaba casado con una mujer y tenía hijos con ella: "Mi mujer no era tonta, ella sabía que yo pasaba mucho tiempo con José María y se dio cuenta de que ahí había algo".

Pese a que son contadas las ocasiones en que Rappel ha hablado públicamente del hombre que ocupa su corazón, es más que habitual ver a José María junto al vidente en diversos actos públicos.