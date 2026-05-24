José Luis Gil reaparece cuatro años después de su ictus tras recibir un premio: "Luchando para dar consuelo a las familias"

Las redes sociales han vuelto a convertirse en el escenario de una de las reapariciones más esperadas y emotivas. Una vez más, Irene Gil, hija del actor José Luis Gil (68 años), ha asumido el rol de portavoz familiar para compartir una actualización sobre el estado de su padre.

En esta ocasión, el motivo de su regreso al foco público no ha sido otro que una causa solidaria de gran calado, vinculada al emotivo galardón que ha recibido el intérprete.

"Gracias ELA-España por el reconocimiento, misión cumplida, premio entregado a José Luis Gil. 25 años luchando para dar visibilidad, para apoyar la investigación y para dar soporte y consuelo a familias que sufren", ha escrito Irene con gratitud en una publicación de su cuenta de Instagram.

"Ojalá una cura"

Poco después de publicar su post, este no ha tardado en llenarse de muestras de afecto. La joven ha completado su mensaje lanzando un deseo en nombre de todo su entorno: "Ojalá no tengáis que cumplir más aniversarios, ojalá una cura".

En la instantánea que acompaña estas palabras se puede ver al inolvidable Enrique Pastor de La que se avecina junto a su hija, sosteniendo el reconocimiento con una mano mientras que con la otra apunta hacia una enorme caja de bombones.

Un tierno detalle que, tal y como revela la propia Irene, delata la autoría del obsequio y la identidad de una de sus visitas más recientes: "Y Cristina Medina una alegría verte, eres una tía enorme y buena gente. Mientras tanto, gracias infinitas por vuestra entrega y cariño".

El encuentro con la actriz que dio vida a Nines en la popular comedia de televisión pone de manifiesto el vínculo que une al elenco.

Desde que el destino apartara temporalmente al actor de los escenarios, sus compañeros de profesión han optado por mantener un pacto de discreto y respetuoso silencio en torno a su salud. Así, han cedido el protagonismo a su familia a la hora de desvelar la evolución del intérprete.

Sufrió un ictus en 2021

Como era previsible, la nueva instantánea ha despertado el interés de muchos usuarios. Entre ellos, los intérpretes Fernando Tejero (61) y Cristina Castaño (47), compañeros de reparto en la famosa ficción televisiva, quienes han querido dejar constancia de su apoyo con emoticonos.

Fue en noviembre de 2021 cuando la vida de José Luis Gil dio un vuelco radical tras sufrir un infarto cerebral.

El actor ingresó de urgencia en el hospital madrileño de Nuestra Señora del Rosario, donde permaneció casi un mes ingresado antes de recibir el alta para continuar con su rehabilitación en su domicilio.

Aquel inesperado bache de salud obligó al artista -una de las voces de doblaje más reconocidas del país y referente de la comedia televisiva- a retirarse por completo de la vida pública de manera indefinida.

Desde aquel fatídico otoño, hace ya cuatro años, las noticias sobre su estado de salud han llegado con cuentagotas, siempre filtradas con sumo mimo por su hija Irene.