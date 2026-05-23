La vida de lujo de Jonathan Andic y Paula Nata: casa en uno de los barrios más exclusivos y veranos en Formentera

Las últimas conclusiones de la jueza, Raquel Nieto Galván, que investiga la muerte de Isak Andic, apuntan directamente a Jonathan, hijo del empresario, como sospechoso de homicidio.

En el auto judicial, la magistrada sostiene que la motivación económica habría sido clave en el presunto crimen, describiendo al joven como una persona "obsesionada con el dinero". Un retrato que quizás encaja con el estilo de vida ostentoso que ha proyectado durante años.

Jonathan Andic creció en el seno de una de las familias empresariales más influyentes -su padre era uno de los hombres más ricos de Cataluña-, rodeado de todas las comodidades del mundo desde una edad temprana.

Paula Nata junto a su marido, Jonathan. RRSS

Su vida ha estado ligada siempre a residencias exclusivas, viajes de ensueño y un acceso constante a círculos de alto poder adquisitivo. La mansión familiar, situada en Esplugues de Llobregat, es una de las más impresionantes del mercado inmobiliario. Se encuentra muy cerca de la casa en la que vivían Shakira (49) y Piqué (39) cuando eran una pareja feliz.

Ahora Jonathan vive junto a su mujer, Paula Nata, y su bebé de ocho meses en Turó Park, según ha podido averiguar en exclusiva EL ESPAÑOL. Situado en la parte alta de la ciudad, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, se trata de uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad Condal.

La pareja en una fotografía en blanco y negro.

Según comentan a este medio, la zona combina tranquilidad, elegancia y una marcada sensación de privacidad que lo convierte en uno de los lugares más deseados por quienes buscan vivir rodeados de lujo y discreción.

Hay una gran comunidad de rusos ultra ricos en el barrio y otros vecinos millonarios como Hansi Flick (61), entrenador del F. C. Barcelona, Danny Coster (77), viuda de Johan Cruyff, y el abogado y empresario, Javier de la Rosa (78).

El parque que da nombre al barrio aporta un pulmón verde muy valorado por los residentes, y refuerza esa imagen de oasis urbano en plena ciudad. A ello se suma su excelente ubicación, cerca de la Diagonal y perfectamente conectada con otras zonas claves de Barcelona, lo que lo convierte en un lugar ideal tanto para vivir como para invertir.

El hijo del fundador de Mango vive de alquiler, según el auto judicial, y aunque obviamente no se especifica la cuantía que paga, los alquileres en la zona se encuentran entre los 2.000 euros por una vivienda de 50 metros cuadrados hasta los más de 12.000 euros por una casa de 300 metros cuadrados.

Vida de lujo en redes

Isak Andic fue un hombre que "llevaba un nivel de vida acorde a su situación económica, pero sin ostentación", aseguran fuentes del entorno del empresario. "Era un hombre disfrutón, amaba la belleza de las cosas pero no era de esas personas que presumían", explica la misma fuente.

"Por ejemplo tenía una colección de coches increíbles, pero eran casi todos vintage. Nunca le interesaron los vehículos más caros del mercado. Además era extremadamente generoso".

Un collage de fotos de la pareja.

Tanto que antes de su muerte Isak tenía la intención de cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a las personas más necesitadas. De hecho, en el auto se explica que Jonathan "tenía tal obsesión por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida a su padre, que se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo".

A diferencia del fundador del imperio textil, Jonathan y su esposa, Paula Nata, por su parte, sí presumen de una vida al alcance de muy pocos. Solo hace falta echar un vistazo a las redes sociales de la influencer donde sus imágenes son fiel reflejo de ello.

Viajes a Japón, Suiza, Mónaco, París o Venecia son solo una pequeña muestra de los destinos que la pareja ha visitado. Y no como un turista más. En todas esas ciudades se han alojado en los lugares más exclusivos y más lujosos.

Por ejemplo, en un viaje a Alemania se hospedaron en el increíble balneario de Lanserhof Sylt, cuyos programas personalizados implican una cuantía mínima de 7.000 euros por persona.

La modelo posando en una imagen de sus redes.

También muestran en Instagram su estancia en el Hôtel du Cap-Eden-Roc en la Costa Azul, famoso por ser el refugio de reyes, políticos, estrellas de cine y celebridades de todo el mundo. Su precio es extremadamente elevado: desde los más de 3.000 euros por noche en una habitación normal hasta los 50.000 euros por día de sus villas.

Una de las pasiones del matrimonio es el mar. Habitual es verles en Formentera, donde suelen veranear en la mansión de Isak Andic en Punta Gavina. Una casa, que por cierto, se convirtió en protagonista y fue objeto de titulares cuando en el 2018 el Partido Popular en el Consell de Formentera exigió explicaciones al equipo de Gobierno en aquel momento para esclarecer "si ha habido trato de favor al presidente de Mango por la construcción de una vivienda suya en una zona protegida de la isla".

En la isla balear, Jon -como le llaman sus íntimos- y Paula salen a navegar en el Nirvana Formentera, el velero del fundador de Mango que ostenta el título de ser el velero privado más grande con bandera española. En él Isak Andic dio dos veces la vuelta al mundo. Está valorado en 30 millones de euros y, según dicen, es una obra maestra de la ingeniería.

Otros hobbies de ricos que practican es el esquí. La pareja viaja a Baqueira Beret en la época invernal a la casa que tiene Isak en La Pleta, que también es el refugio de la Familia Real española en el Valle de Arán -especialmente de Felipe VI (58).

No se puede dejar atrás los caprichos de lujo en cuestión de moda del matrimonio. Entre las marcas exclusivas preferidas de Paula Nata están Chanel o Hermès. En el vestidor de la influencer hay una buena colección de piezas de bolsos Birkin. Ni una sola referencia a Mango.

Paula Nata posando con Jonathan, mirando a cámara.

Según comentan a este periódico, una de las principales preocupaciones de la familia -además de demostrar la inocencia de Jonathan en la que creen absolutamente- es que la empresa no se vea afectada y caigan las ventas. Eso podría introducir cambios sustanciales en el estilo y la forma de vida de los Andic.

El caso sigue en fase de instrucción y será el proceso judicial el que determine finalmente las responsabilidades penales de Jonathan. De momento, se mantiene en el cargo y en la sociedad familiar.