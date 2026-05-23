La playa donde desconecta Máximo Huerta: 500 metros de piedras lisas, aguas cristalinas e ideal para hacer snorkel

Máximo Huerta y la playa del Albir en un montaje de JALEOS. iStock/Gtres

Entre el bullicio turístico de Benidorm y el encanto pausado de Altea existe un rincón de la Costa Blanca que se ha convertido en el refugio perfecto de Máximo Huerta (55 años).

La Playa del Albir, situada en L'Alfàs del Pi, no destaca por la clásica imagen de arena fina y palmeras infinitas.

Su atractivo reside precisamente en lo contrario: un paisaje de cantos rodados, aguas cristalinas y una calma difícil de encontrar en otros puntos del Mediterráneo.

Para el escritor valenciano, este enclave alicantino representa mucho más que un destino de verano. Es un lugar para "limpiar la mirada", pasear junto al mar y reconectar con el silencio.

El paseo marítimo de la playa del Albir en Alicante. iStock

De hecho, quienes siguen sus redes sociales conocen bien esa banda sonora tan característica de la playa: el sonido hipnótico de las piedras chocando entre sí cuando la ola retrocede.

Un "clac-clac" constante que se convierte en parte esencial de la experiencia.

La Playa del Albir cuenta con 500 metros de longitud y un ancho medio de 45 metros. Su suelo de piedra redonda hace que el agua permanezca limpia y transparente incluso en los días más concurridos.

Esa pureza marina la ha convertido en una de las mejores zonas de snorkel de la Comunidad Valenciana.

Bajo la superficie se esconden praderas de posidonia oceánica, una planta marina fundamental para el ecosistema mediterráneo y símbolo inequívoco de calidad ambiental.

Entre ellas es habitual encontrar doradas, sargos e incluso pequeños pulpos. Los más aventureros pueden continuar la ruta hacia las calas cercanas al Faro del Albir, como Cala de la Mina o Cala del Metge, donde la profundidad y la riqueza marina convierten el baño en una experiencia casi profesional.

El entorno también posee un aire cinematográfico. Desde 1989, el Festival de Cine de Alfàs del Pi ha dejado su huella en el conocido Paseo de las Estrellas, un recorrido junto al mar con baldosas dedicadas a nombres imprescindibles del cine español como Maribel Verdú (55), Imanol Arias (70) o Carmen Maura (80).

Es precisamente ahí donde Máximo Huerta suele pasear cada mañana junto a su perra Doña Leo.

Playa del Albir en Alicante. iStock

Otro de los grandes atractivos de la zona es la ruta al Faro del Albir, un sendero asfaltado y accesible de unos cinco kilómetros entre ida y vuelta.

El camino, protegido por la Sierra Helada, regala vistas espectaculares del Peñón de Ifach e incluso de Ibiza en los días más despejados. El antiguo faro, rehabilitado como centro cultural en 2011, se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados del litoral alicantino.

La experiencia en El Albir tiene además un componente gastronómico que termina de completar el plan.

El paseo marítimo está lleno de locales de estética ibicenca donde disfrutar de un Aperol Spritz frente al mar o degustar un arroz a banda después del baño.

Eso sí, los habituales de la zona insisten en tres consejos imprescindibles: llevar escarpines para caminar cómodamente sobre las piedras, madrugar para contemplar el amanecer frente al Mediterráneo y reservar tiempo para recorrer la costa sin prisas.

Porque en esta playa, más que venir a tomar el sol, se viene a respirar.