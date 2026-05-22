El otro 'hijo' de Isak Andic: quién es Henry, ahijado del fundador de Mango que "está en shock" tras la detención de Jonathan

En medio del revuelo generado por la detención de Jonathan Andic (45 años) por su supuesta implicación en la muerte de su padre, Isak, hay un hombre del que todo el mundo habla fuera del foco mediático.

Se trata de Henry, ahijado del fundador de Mango -la mayoría desconoce siquiera su existencia- cuya historia personal está profundamente entrelazada con la del clan catalán, hasta el punto de ser considerado un miembro más.

No lleva los apellidos del que era uno de los empresarios más ricos y poderosos de Cataluña, pero como si los llevara porque Henry siempre ha sido considerado por Isak como un hijo; y la hija de este, como su propia nieta.

Henry, ahijado de Isak Andic. Instagram

Según ha podido averiguar EL ESPAÑOL, la vida de ambos se entrelaza cuando la madre de Henry, una ecuatoriana que emigra a España en busca de oportunidades, entra a trabajar a casa de los padres de Isak Andic, Manuel y Sol, como empleada del hogar.

El padre de Henry, por su parte, es un turco, amigo de Isak Andic -recordar que el empresario nació en Estambul (Turquía)- y con el que su hijo no tuvo relación hasta entrada la vida adulta, como ha podido averiguar este periódico. De hecho, solo lleva el apellido de su progenitora.

Henry creció prácticamente dentro del entorno familiar de los Andic. Desde pequeño, su presencia en la casa fue constante y con el tiempo, Isak Andic asumió un papel clave en su vida.

Cuentan a este medio, por ejemplo, que todos los años Isak Andic organizaba un viaje anual con toda la familia a destinos de ensueño y Henry y su mujer, Eider, siempre estaban incluidos.

Cuando murió el fundador de Mango, al despeñarse desde una altura de 150 metros en la zona de las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), Henry y su esposa fueron incluidos -a pesar de no ser hijo biológico- en la esquela que se publicó en La Vanguardia.

La esquela de Isak Andic en @LaVanguardia en medio de una pagina completa en blanco, sin signos religiosos. pic.twitter.com/Gbtx8WYzhY — Pilar Eyre (@pilareyre) December 15, 2024

"Isak Andic ha fallecido en Barcelona, el día 14 de diciembre de 2024 a la edad de 71 años. Sus hijos, Jonathan y Paula, Judith y Fernando, Sarah y Guillermo, Henry y Eider [...] sienten profundamente su pérdida y ruegan una oración por su alma".

Según se publicó entonces, el ahijado de Andic estuvo incluso al lado del resto de la familia en el funeral recibiendo las condolencias por el fallecimiento del empresario.

A día de hoy, y a pesar de que Isak ya no esté, sigue manteniendo la misma relación con los Andic. Para Jonathan, Judith y Sarah es un hermano. Por eso, no es de extrañar que Henry esté en "shock" después de la detención del primogénito. Él ha cerrado filas con el resto de la familia y cree a ciegas en la absoluta inocencia de Jonathan.

Perfil bajo

A pesar de esta cercanía, Henry ha mantenido siempre un perfil bajo. Alejado de los focos, su vida ha transcurrido en la discreción, sin protagonismo público ni exposición mediática.

Este rasgo ha contribuido a que su figura permanezca prácticamente desconocida hasta ahora, lo que contrasta con el creciente interés que despierta su historia en el contexto actual.

Henry y su mujer, Eider. Instagram

Henry, que anteriormente ha trabajado en Mango, ahora tiene su propio estudio de diseño de interiorismo en Barcelona, llamado Blanca Beltz. En él ayuda a otros a dar forma a sus proyectos como tiendas, restaurantes, hoteles, oficinas, etc... Entre sus clientes se encuentra la empresa de su propio padrino, Nike o Frigo, entre otras marcas muy reconocidas.

Su mujer Eider es periodista freelance y fotógrafa, según su descripción de Instagram. Una de las cosas que más feliz le hacen es tomar imágenes a niños. La pareja tiene una hija, de 10 años.

Por el momento, quienes le conocen apuntan a que su prioridad es procesar lo ocurrido en la intimidad, manteniéndose fiel a ese perfil reservado que le ha caracterizado siempre.

Situación actual

Al cierre de estas líneas, la situación judicial de Jonathan Andic es de libertad provisional tras depositar el millón de euros de fianza que le fijó la jueza. Su equipo de abogados está analizando las 1.400 páginas que integran el sumario de la causa, que atribuye al hijo del fundador de Mango un delito de homicidio.

Según fuentes cercanas, el desconocimiento de los indicios incriminatorios que relata el sumario motivaron que ayer ante la jueza Andic se acogiera a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado.

Jonathan Andic el día de su detención. GTRES

En la vista, no obstante, afirmó que, una vez conociera el contenido del sumario, pediría volver a declarar para responder a las preguntas de todas las partes.

Los abogados tratan de desmontar que Andic planificara el homicidio por un móvil económico, llevado por su "obsesión por el dinero", tras saber que su padre planeaba cambiar su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación social.

Los portavoces de la familia insistieron ayer en un comunicado en proclamar la inocencia de Jonathan y en que ni hay ni habrá pruebas en su contra.