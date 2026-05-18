Ana Soria ya se ha graduado del máster de abogacía que cursó: los detalles y su futuro laboral en el despacho de su padre

Hace unas horas, Enrique Ponce (54 años) vivía un día especial en su trayectoria taurina al acudir a la presentación del libro Enrique Ponce. Punto Final. Se trata de una obra, escrita por Paco Delgado, que repasa los últimos 10 años de su intachable carrera como diestro.

Fue una jornada cuando menos emotiva que Ponce vivió en la madrileña plaza de Las Ventas. Eso sí, tal y como destacó EL ESPAÑOL llamó la atención la soledad de Enrique, en el sentido de que ni su razón de amor, Ana Soria (27), ni sus hijas, Paloma y Bianca, lo arroparon.

Hace tiempo, en realidad, que Ana no se deja inmortalizar públicamente con el diestro. Cierto es que la dupla no acostumbra a acudir a actos sociales, ni es inmortalizada en el papel couché. Ana y Enrique hacen una vida de lo más anónima en Almería, donde residen.

Eso sí, este periódico puede confirmar que no existe crisis alguna entre ellos. Que están igual de bien que siempre; simplemente, según apunta alguien bien informado, "Ana no va a nada porque ni quiere aparecer ni entiende que sea la protagonista".

Ana Soria en una imagen de las redes sociales.

Mientras que el exmarido de Paloma Cuevas (53) encara una etapa como apoderado y centrado, además, en la vertiente empresarial, su pareja ya se ha graduado en la Universidad de Almería del Máster en Abogacía y Procura, de la promoción 2024-2026.

De acuerdo a la información que se facilita a este periódico, fue el pasado mes de abril -a mediados- cuando Ana Soria culminó esta formación superior. Tal y como ha contado EL ESPAÑOL en otras ocasiones, la intención de Soria Moreno siempre fue dedicarse a la abogacía.

Ejercer, pues, de lo que ha estudiado, y no enrolarse en los medios de comunicación ni ejercer de 'pareja de', como se la tentó tiempo atrás. Ella nunca se movió de su sitio, y mira que ofertas hubo. Sólo hizo un alto la pareja en su recelo público cuando aparecieron en El Hormiguero.

Una y no más. Grabaron aquel programa y regresaron a su intimidad. Ahora, Ana Soria quiere trabajar en Almeria, ejercer de abogada en el despacho de su padre. Ese siempre fue su sueño, y también el de su hermano.

Se ha planteado montar su propio despacho, pero seguir la estela de su padre es su gran orgullo. Federico Soria es un hombre muy querido en la capital almeriense, y respetado. El pasado año, Federico, como informó este medio, cumplió 70 años.

Ana Soria junto a Enrique Ponce en una fotografía de las redes sociales.

Y lo hizo en plena forma, en activo, ejerciendo como abogado, y sin visos de jubilarse. De hecho, EL ESPAÑOL confirmó que el padre de Ana sigue al frente, diariamente, del despacho de abogacía que capitanea, y es él quien atiende personalmente a sus clientes.

No sólo esto, también coge las llamadas en primera persona. Su implicación, pues, es máxima. Es de justicia destacar, si se habla de Federico Soria, letrado muy querido en la capital almeriense, su gran amistad con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Según la información que controla este periódico, ambos se conocieron en Almería, allá por el año 1983. Ese año, Baltasar llegó a Almería para ejercer de titular del juzgado de instrucción número 3 de Almería en el periodo 1983-1987. Y ahí comenzó esta amistad.

Un fuerte vínculo que se mantiene a día de hoy. Tan es así que Garzón es el padrino del hijo menor de Federico y Rosa, de nombre José. Hace un tiempo, el nombre de Baltasar volvió a vincularse con la familia Soria Moreno.

Especialmente, cuando tuvo lugar la boda de Garzón con la fiscal del Tribunal Supremo Dolores Delgado (63), celebrada en diciembre de 2023. La gran fiesta de celebración tuvo lugar en La Cetrina, la finca de Ponce, y fue Federico Soria quien recomendó el lugar a Garzón.

La elección de La Cetrina como sede de la fiesta nupcial no fue casual. La finca, situada en Navas de San Juan, tierra natal de Garzón, simboliza la confluencia de dos mundos: el jurídico y el taurino.

Ana Soria y Enrique Ponce en una imagen en el aeropuerto de Madrid, en febrero de 2025. Gtres

Enrique Ponce y Ana Soria ejercieron de anfitriones, y la presencia de Federico Soria reforzó la idea de que su relación con Garzón va más allá de lo profesional.

Durante la celebración, que contó con medidas de seguridad excepcionales y la presencia de autoridades, ministros e incluso la posibilidad de que acudiera el presidente del Gobierno, se evidenció el peso que tiene Federico Soria en el entorno más íntimo del exjuez.

A pesar de la atención mediática que rodea a Garzón, Federico Soria ha mantenido siempre un perfil bajo. No ha hecho declaraciones públicas sobre su amistad con el exjuez ni sobre la relación de su hija con Enrique Ponce, aunque se sabe que conocía al torero antes que Ana.

Una línea de discreción que, además, siempre ha procurado la familia Soria Moreno desde que el nombre de Ana saltó a la prensa en 2020, aquel verano inolvidable en que el amor de Enrique Ponce y Paloma Cuevas se hizo añicos, y floreció el romance que tanto dio que hablar.

Ana Soria junto al diestro Enrique Ponce en su visita a 'El Hormiguero', en mayo de 2023. Gtres

Cierto es que la pareja no lo pasó especialmente bien al principio de su amor, pero ha sabido sopesar y recolocar los sentimientos: quedarse con lo bueno y apartar lo negativo. Ana y Enrique viven y siguen felices, en su querida Almería.

En estos casi seis años de amor huelga decir que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ha habido momentos complicados, algunos de ellos siguen siéndolo hoy en día. Pero ellos han demostrado que su amor está por encima de todo.

Ana, Enrique y su empresa

Más allá del amor, y en paralelo al desarrollo de sus distintas profesiones, Ana y Enrique están unidos por una empresa, Kranevitt’e 22 S.L., constituida a finales de 2021, aproximadamente un año y medio después de que se hiciera pública su relación.

Se trata de una sociedad enfocada al sector inmobiliario, de la que ambos son administradores solidarios.

Esta empresa se dedica principalmente a la compraventa y gestión de bienes inmuebles, y forma parte del patrimonio empresarial que ambos han ido construyendo desde que iniciaron su relación.