"Era como un volcán en mi cabeza. Sentí fuego": el duro e impactante relato de Silvia Abascal sobre el ictus que sufrió

Hace quince años, Silvia Abascal (47 años) vivió uno de los momentos más duros de su vida. Mientras participaba como jurado en el Festival de Cine de Málaga, estando en la sala de maquillaje antes de comenzar una de las galas, la reconocida intérprete sufrió un ictus que la marcaría para siempre.

De ello ha hablado este sábado, 16 de mayo, por la noche en el plató del programa Hay una cosa que te quiero decir (Telecinco), al que acudía para dar una sorpresa a una mujer que, como ella, ha tenido que superar esta adversidad.

Al recordar aquel instante en el que empezó a notar que algo no iba bien, cuenta la actriz madrileña que "era como un volcán en mi cabeza. Sentí fuego, como que me sangraban los oídos".

Silvia Abascal en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Tras ello, relata que "a la hora de intentar tapármelos y ver que las manos no las movía bien, ya me dio miedo y vi me estaba pasando algo fuerte". Pese a todo, ha explicado que supo guardar la compostura ya que "estuve muy serena, intentando conservar la energía, respirando hondo...".

Por suerte, según destaca, no estaba sola en ese momento y recibió la ayuda que necesitaba.

"La gran fortuna que tuve es que me pasó rodeada de gente, con todos los compañeros, la prensa fuera y yo que iba a la alfombra roja", ha narrado la que fuera protagonista de Águila Roja.

Además, señala que el Teatro Cervantes donde se celebra el certamen está "muy cerquita del hospital Carlos Haya", y eso resultó fundamental, ya que "si me pasa en la habitación del hotel diez minutos antes, no lo cuento". Sobre las secuelas que tuvo, ha indicado que tuvo "de todo. Coordinación, equilibrio, caminar con tacones... no sabía hacer ni eso".

Fueron para ella dos años muy duros de recuperación, en los que tuvo que hacer un lógico parón en su actividad profesional. "Era tremendo, y no sabía entonces que había sido para tanto", reconoce.

Para volver a ser la misma, acudió a "un centro público y maravilloso de rehabilitación, y así poco a poco, porque tenía dañado el hemisferio izquierdo del cerebro".

Silvia Abascal en un acto público. Gtres

La intérprete de 47 años, que es madre de una niña llamada Leona (8), ha rememorado también cuando, después de aquello, reapareció en la ceremonia de los Goya 2012 y recibió una gran ovación del mundo del cine: "Fue muy emocionante y bellísimo sentir el calor de la gente".

Durante su visita al espacio televisivo que conduce por Jorge Javier Vázquez (55), este ha revivido también el ictus que padeció en 2011. "A mí me pasó mientras estaba en una discoteca de Marrakech", apuntaba.

"Y tú me enviaste un mensaje por Instagram para invitarme a una función de teatro que estabas haciendo", le ha dicho a la invitada, a quien actualmente se le puede ver en la segunda temporada de la ficción dramática Entre Tierras (Atresplayer). El presentador ha querido agradecerle el gesto tras escuchar su relato, ya que él sufrió mucho y detalles así le ayudaron a continuar.

La actriz se ha sincerado sobre uno de los momentos más complicados de su vida, normalizando la situación y haciendo de su experiencia una vivencia más para que otras personas que puedan pasar por ello, se sientan reflejadas y piensen que se pueden rehabilitar.