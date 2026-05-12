Maxi Iglesias: "Siempre quise actuar, no ser famoso. Me gusta mantener un perfil bajo, pero a veces se puede y otras no"

Maxi Iglesias (35 años) se ha convertido en uno de los hombres más buscados de España tras salir a la luz su romance con Aitana Sánchez-Gijón (57). En nuestro país no se habían conseguido declaraciones públicas del actor sobre este asunto. Sin embargo, en México, sí.

Hace casi dos meses, unas fotografías besándose por las calles de Madrid rompieron con la discreción que ambos intérpretes habían mantenido hasta entonces.

Un apasionado beso a la salida de la obra de teatro de la actriz confirmaba que existía una relación entre ellos, aunque nunca trascendió qué tipo de vínculo mantenían. Aun así, ninguno de los dos había querido pronunciarse públicamente sobre ello.

EL ESPAÑOL se ha desplazado hasta México para la celebración de los Premios Platino, en Xcaret México, donde el actor tenía un papel muy especial.

Este diario ha podido hablar con él y, lejos de abordar su vida personal -un tema vetado durante la entrevista-, ha confesado cómo se siente actualmente en un momento en el que la exposición mediática sobre su figura está en su punto más alto.

El actor se ha sincerado con este periódico tras más de 20 años de carrera profesional y en una etapa en la que el foco público vuelve a situarse sobre él.

¿Qué tal? ¿Cómo le trata México? ¿Se siente más querido o más 'Malquerido', como la obra de Aitana Sánchez-Gijón?

(Risas) Pues la verdad que es un placer volver a los Platino en Xcaret, porque estuve en la otra edición, y es un encuentro precioso. Aquí nos encontramos gente con la que he trabajado, compañeras, compañeros, gente con la que me encantaría trabajar, gente de muchos de los países en los que he estado: México, Perú, Colombia, Argentina, gente de Miami...

Es un encuentro precioso, la verdad. Estoy muy contento porque han contado conmigo para una parte muy pequeñita de la gala, pero muy importante, así que feliz de volver.

Después de 20 años de profesión, con una extensa carrera profesional ante la cámara, ¿Qué siente cuando mira atrás en el tiempo?

Sí... Bueno, pues es bonito, es interesante. Es curioso ver cómo se van desarrollando las cosas. Si echas la mirada atrás, es cierto que llevo más de 20 años trabajando en esto y van llegando personajes nuevos, van llegando producciones diferentes.

Ir sacando esa parte de qué te va aportando cada uno, con qué te quedas y con qué, a lo mejor, no repites o no te ha aportado mucho... Es bonito y, sobre todo, hay que hacerlo como ejercicio consciente de crecimiento y de seguir esforzándote para que cada proyecto sea un reto, algo distinto y nutritivo.

Pero, ¿realmente se ha sentido valorado en la industria? En este caso, en el cine español, ¿se ha sentido valorado como intérprete?

Para mí el valor es seguir trabajando. El hecho de que vengo de estrenar la segunda temporada de Punto Nemo hace unas semanas, el 5 de junio estreno Todo lo que nunca fuimos, que tengo pendiente el estreno de Ya maldita alma.

Luego viene otra película que se llama Desnuda propiedad... Y tener la plataforma o el ámbito de los Premios Platino para que, de nuevo, confíen en mí para una parte de la gala y me dejen hablar, como se suele decir, "de mi libro".

Maxi Iglesias en los Premios Platino 2026. Gtres

O sea, que al final no solo siente que le valoran en pantalla, sino también por la industria y que cuenten con usted

Bueno, al final no soy mucho de ir a eventos o a presentaciones, cada vez menos. Es verdad que cuando tienes veintipocos tienes esa cosa de "tienes que ir para que se te conozca" y para conocer a gente, y a mí eso se me ha dado fatal.

No he sido muy bueno haciendo relaciones públicas en este tipo de eventos. Pero ahora que vas acumulando experiencias y trabajos, encontrarte con compañeros con los que has trabajado es muy bonito.

Si hay ese intercambio natural y no forzado de "¿qué estás haciendo?", "he visto tu última película"... eso es precioso.

Además, con nuestra presencia avalamos que el intercambio cultural es importante y que no se debe dejar de dar.

Al contar historias, los actores a veces tiran mucho de sus vivencias personales para enfrentar a un personaje. ¿Qué es lo más duro a lo que ha tenido que enfrentarse como actor ante un personaje que, en su vida real, le haya afectado?

Es divertido, por no decir curioso, ver cómo llegan personajes en los que sientes que habías vivido algo parecido o alguien cercano lo había vivido. No te voy a engañar, en mi caso me nutro de esas experiencias porque trato de mostrarlas con la mayor veracidad posible.

Si conocía a alguien que había pasado por lo mismo, me fijaba en cómo le había afectado y me he apoyado mucho en eso. Luego es verdad que te ves viviendo situaciones parecidas a las de tus personajes y te hace gracia, pero trato de separar mucho mi vida personal de los personajes que hago.

Lleva más 20 años trabajando en esta industria y la gente ya no solo le sigue por su trabajo, sino porque interesa usted. ¿Cómo lleva eso a nivel público en tiempos donde la exposición pública está en su punto más alto?

A mí me gusta mi trabajo. Desde pequeño actuaba buscando actuar, no buscando la fama. Lo que pasa es que se entiende que hay cosas que van de la mano, pero no es algo que yo haya buscado ni a lo que haya dado pie.

En las entrevistas casi siempre me centro en hablar de la película que voy a estrenar o del proyecto que quiero hacer, porque es de lo que me apetece hablar. Me gusta mantener un perfil bajo, aunque a veces se pueda y otras no.

Maxi Iglesias en los Premios Platino 2026. Gtres

Entiendo que no se siente cómodo, pero que entiende que forma parte de tu profesión.

Entiendes que cuando haces un trabajo para que el público disfrute, se entretenga, se alegre o sufra en el cine, haya esa curiosidad. Pero no es algo que yo busque alimentar. Tengo la suerte de que muchas marcas se han fijado en mi estilo de vida desde hace años.

En Instagram, si trabajo con una marca de motos, enseño los viajes en moto; si trabajo con una marca de agua, enseño lo que hacemos con ella. Pero en un set casi nunca nos dejan enseñar lo que estamos rodando y creo que es bonito que se mantenga esa curiosidad hasta que salga la película.

Para ir acabando, hace unos días Álvaro Mel nos contó que, en algunos momentos, él se ha sentido sexualizado porque muchas veces le han pedido quitarse la camiseta en un set. Usted ha sido muchas veces el sex symbol de nuestro país, ¿se ha sentido así en estos 20 años?

Creo que es algo importante a valorar cuando haces un personaje. Si queremos transmitir con sinceridad y veracidad, si en la vida normal fuera de una manera, ¿por qué en pantalla se tiene que tapar? Te doy un ejemplo: en Todo lo que nunca fuimos, uno de los primeros planos de la película soy yo desnudo.

Había muy poco margen para enseñar la libertad con la que vive el personaje (Axel) y me pareció una oportunidad estupenda. ¿Quién no se pasea por su casa desnudo? ¿Por qué en el cine no se puede enseñar si está en el guion esa libertad del personaje? Si yo creo que es importante para contar la historia, lo hago.