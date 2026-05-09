Cayetana Guillén-Cuervo: "Por mucho que digan que es ley de vida, que tu madre vive en ti, no puedes decirle 'te quiero'"

Cayetana Guillén Cuervo en la ceremonia de inauguración de los Premios Platino 2026. Cedida a EL ESPAÑOL

Amanece en la Riviera Maya y lo hace con una sola intención: hacer brillar las olas del mar de Playa del Carmen antes de la celebración de los Premios Platino en Xcaret México.

Este sábado, 9 de mayo, se celebra la gala anual que reúne al cine iberoamericano en uno de los enclaves más mágicos de Cancún.

En esta edición, que ya se ha convertido en una de las más comentadas, la gala estará presentada por Cayetana Guillén-Cuervo (56 años) y Carlos Torres (37), conocido por su personaje de Charly en la serie La Reina del Flow.

EL ESPAÑOL ha hablado con la presentadora minutos antes de dar comienzo a este gran acontecimiento para la industria hispana y, entre nervios, emoción y una gran cercanía, Guillén-Cuervo se ha sincerado con este diario.

En uno de los años más complicados para la actriz, después de tener que despedir a su madre, Gemma Cuervo, fallecida el pasado 14 de marzo, durante esta conversación se ha percibido el cariño y la admiración de una hija hacia su madre, así como la dureza de atravesar un momento así.

Cayetana Guillén Cuervo y Carlos Torres en la ceremonia de inauguración de los Premios Platino 2026. Cedida a EL ESPAÑOL

Por otro lado, la presentadora de los Platino también ha dejado espacio para hablar de una de sus facetas más discretas: la de madre. Ha contado a EL ESPAÑOL que su hijo es un "referente" para ella y que está muy orgullosa de sus "valores".

Enfundada en un vestido de estampado tropical y con un glow potenciado por el mar Caribe, Cayetana Guillén-Cuervo abre su corazón a este periódico.

En este tiempo, ha pasado por la pérdida de su madre. Quiero saber cómo está usted y cómo se encuentra actualmente

Yo estoy en pleno duelo por la muerte de mi madre y hacía tiempo que no me encontraba así, bastante feliz. EGEDA me ha hecho un regalo, y me ha hecho un regalo muy bonito al poder estar aquí estos días enfocada en el trabajo.

Me estoy levantando a entrenar muy temprano, bajo al mar, me meto un rato de entrenamiento, luego desayuno, me voy a ensayar... por la tarde entreno otra vez. Estoy muy enfocada en hacer bien mi trabajo, pero rodeada de amigos, de gente estupenda y sacando adelante un proyecto como es este, que es la Unión Iberoamericana, que me fascina.

Cayetana hablaba de duelo y normalmente se habla poco de esto. Nadie enseña a la pérdida de una madre. ¿Cómo lo está viviendo usted?

Pues mira, una madre es una madre. La pérdida de una madre es algo que, por mucho que mi madre fuera mayor y tuviera un EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y que la enfermedad fuera avanzando, de repente se corta, de repente no existe, no está.

Por mucho que te digan que es ley de vida, que tu madre vive en ti, en tus células, que está presente... el caso es que no está. Yo voy a llamarla constantemente para contarle que me ha salido bien la gala de ayer con Carlos, voy a decirle "mamá, te quiero", pero no lo puedo hacer.

Cayetana Guillén Cuervo en la ceremonia de inauguración de los Premios Platino 2026. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Y tiene algún recuerdo? Porque siempre dice la gente: "me encanta tener audios de mi madre y escucharlos". ¿Guarda alguno?

Los audios no, pero sí tengo en la cabeza las últimas palabras. Dentro de que ella ya no se encontraba bien y su cabecita ya no estaba... pues me cogió, me miró y me dijo: 'Amor, mírame a los ojos, que tú brillas muchísimo. Eres una persona de luz, aportas siempre a todo el mundo. No te olvides nunca de quién eres, que nadie te robe la sonrisa, que nadie te confunda'.

Eso me lo ha dicho muchas veces en la vida, pero al ser las últimas palabras conscientes, me ha dejado bastante el mensaje en el corazón.

Se emociona hablando de esto.

Sí, no pasa nada, está todo bien. Son las emociones, es la vida. No somos máquinas.

Y, viéndolo desde otra perspectiva, ¿usted como madre, cómo se siente?

Yo como madre me he sentido muy culpable siempre, porque he tenido muchas ausencias en la vida con mi hijo por trabajo. Siempre he estado trabajando, de gira, rodando... pero ahora cuando hablo con mi hijo me dice:

'Mamá, para mí esas ausencias no han existido. Es porque tú me las cuentas; yo no he tenido nunca la sensación de que no estabas. Para mí eres una madre maravillosa, quítate eso de la cabeza porque has estado siempre presente y eres lo mejor del mundo'.

Tengo un hijo maravilloso. No le gusta que hable de él, pero sí te puedo decir que es un chico noble, comprometido y muy centrado.

Cayetana Guillén Cuervo, Omar Ayyashi y su hijo Leo Ayyashi. Starlite Occident.

Se le nota cuando habla de él que se siente una madre orgullosa.

Es que es un chaval muy centrado, muy buen tío, con muchos valores. Nos hacemos viajes juntos solos y estamos muy conectados. Es un tipo que a mí me sirve de referente: sus valores, su forma de ser, su manera de escuchar...

Eso es positivo, que una madre sienta a su hijo como referencia significa que ha hecho algo bien. Y volviendo un poco a los premios, ¿cómo se siente teniendo a uno de los sex symbols latinoamericanos al lado suyo todo el rato?

Es maravilloso. Para mí es un gran descubrimiento y un gran amigo, Charlie (Carlos Torres). Le tengo un cariño enorme. Me parece un tipo educado, comprometido, súper trabajador, sensible, humilde, generoso... tiene todas las papeletas para no ser nada de esto dado que es muy estrella y tiene mucha gente detrás. Es un tipo impecable.

Y te digo, para mí ha entrado en el ámbito de mi corazón, de mis amigos, de la gente a la que quiero, y me tiene ahí para lo que necesite.

Entiendo que no siempre hay compañeros así...

No. Hemos conectado a muerte, parece que hubiéramos trabajado juntos toda la vida. Lo estamos poniendo súper fácil a toda la organización, que es lo que se merecen, porque EGEDA solo se merece que les pongas las cosas fáciles. Le tengo un cariño enorme, es un tipo que vale mucho la pena: Carlos Torres.