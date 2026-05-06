El tríplex de Rosalía, en fase de acabados y decoración: todas las imágenes del impresionante inmueble por dentro

El exclusivo tríplex, en un local de más de 1.400 metros cuadrados, que será el nuevo hogar de Rosalía (33 años) en Madrid, está en fase de acabados y decoración. Es decir, en su recta final de construcción.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva, ya está terminada toda la albañilería -tabiques e instalaciones incluidos- y ahora solo queda rematar la vivienda de mega lujo.

Su exquisita construcción se está llevando a cabo casi como si fuera un traje a medida donde se están cuidando al límite todos los detalles. Su entrega, aunque está firmada para el próximo mes de diciembre, es más que probable que se adelante a los meses de octubre o noviembre.

Salón principal. EL ESPAÑOL

Fue este periódico el primero que informó sobre la impresionante compra que había hecho la cantante en la zona de Pintor Rosales, el denominado Park Avenue madrileño, que es el barrio más cotizado ahora mismo por los famosos.

Algunos de los vecinos más ilustres son Pedro Almodóvar (76), Loles León (75), Eugenia Silva (50) o Hiba Abouk (39), entre otros.

La construcción del impresionante inmueble la está llevando a cabo el afamado arquitecto Joaquín Torres (55) y su estudio A-Cero, que comparte con su socio y amigo Rafael Llamazares.

Zona de comedor dentro del salón. EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a todas las imágenes en exclusiva de cómo va a quedar la vivienda por dentro.

Una vivienda, por cierto, que es única en el mercado inmobiliario porque por su amplitud y sus características es prácticamente imposible encontrar otra así en la capital española.

Según las imágenes del proyecto, lo primero que se aprecia es la estética contemporánea de la casa con un interiorismo de líneas limpias en el que predominan los tonos neutros.

Uno de los dormitorios d ela vivienda. EL ESPAÑOL

El espacio transmite lujo silencioso y sofisticación en toda la vivienda donde uno de los aspectos que más llama la atención es la integración de plantas y zonas verdes en el interior como si fueran elementos decorativos.

Así, por ejemplo, en el salón o en el dormitorio principal el interior y el exterior de las estancias se fusionan gracias a todo el trabajo de jardinería.

El mobiliario, de tamaño grande pero de líneas sencillas, ayuda a construir esos espacios amplios y elegantes del tríplex.

Escalera del vestíbulo. EL ESPAÑOL

Tras atravesar el umbral de la puerta de entrada, la gran protagonista es la escalera, que introduce una curva contundente que suaviza la composición y le da carácter.

La escalera conecta las diferentes plantas de la vivienda, una de ellas reservada para la construcción de un estudio de grabación.

No hará falta que Rosalía salga de su casa para dar forma y vida a sus temas. Por eso, otro de los aspectos en los que más se ha insistido dentro de la casa es la insonorización.

Una de las terrazas del tríplex. EL ESPAÑOL

De lo que se trata es de que la cantante catalana pueda trabajar tranquila en su música sin comprometer la tranquilidad y el descanso de los vecinos.

Si impresionante es el interior, más aún si cabe lo es el exterior. Cuenta con varias terrazas totalmente privadas y diseñadas para salvaguardar al máximo la intimidad tanto de la casa como de sus propietarios.

Es una de las zonas que seguramente más disfrutará Rosalía, sobre todo en los meses de verano cuando el sol caiga. Además, la terraza proporciona espectaculares vistas al parque del Oeste, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Madrid.

Otra de las terrazas del tríplex en Pintor Rosales. EL ESPAÑOL

Las calidades de la vivienda, según ha podido averiguar este periódico, son las mejores del mercado. De momento se desconoce el precio que Rosalía pagará por este tríplex de lujo. El piso más caro de la zona está a la venta actualmente por seis millones de euros, una cantidad que se prevé que se supere con esta venta.

Lux tour

Mientras finalizan las obras de su nueva casa, Rosalía sigue inmersa en su LUX Tour, la gira más ambiciosa hasta ahora de su carrera.

Arrancó en Lyon el 16 de marzo y tiene previsto concluir el 3 de septiembre en San Juan de Puerto Rico, con una ruta que incluye 42 conciertos por Europa, Norteamérica y Sudamérica.

En España, Rosalía programó varias fechas en Madrid y Barcelona, donde conquistó al público y a la crítica. Varios medios han señalado que el tour podría superar los 100 millones de euros de recaudación, una cifra que situaría a Rosalía en un nuevo nivel de impacto comercial.

Otro de los dormitorios. EL ESPAÑOL

Al cierre de estas líneas, la cantante ofrecerá su espectáculo en Londres, donde tiene programados dos conciertos. Después volará a Miami, Orlando, Boston, Toronto o Nueva York.

En sus ausencias, es una de sus representantes y personas de confianza la que supervisa las obras del tríplex y se encarga de que todo marche según los planes previstos.

Este puente de mayo, sin ir más lejos, se la ha podido ver por la zona para ver cómo avanzan los trabajos.

Uno de los conciertos de su última gira. Gtres

Aunque no hay confirmación oficial, Rosalía y la estrella de la moda francesa Loli Bahía (23) estarían saliendo juntas. Son varias las veces que se ha fotografiado a la pareja paseando de la mano por las calles de París.

De hecho, en su concierto en la Ciudad del Amor le dedicó una canción, La rumba del perdón.