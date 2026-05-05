Alejandra, la hermana de Íñigo Onieva, y Jesse Williams ('Anatomía de Grey') se han casado por sorpresa en EEUU

Alejandra Onieva y Jesse Williams en una imagen de archivo. Gtres

Alejandra Onieva (33 años), hermana de Íñigo Onieva (36), y su pareja sentimental, el célebre actor de Anatomía de Grey Jesse Williams (44) se han casado por sorpresa. Han formalizado así su bonita historia de amor.

Fue a comienzos de septiembre de 2025 cuando una noticia agitó el panorama mediático: la inesperada relación amorosa entre Alejandra y Jesse.

Lo que empezó como una serie de imágenes captadas en distintos puntos de Europa -primero en Madrid, luego en Roma y más tarde en San Sebastián- terminó convirtiéndose en una historia sentimental.

Hoy, esa suerte de romance suma un capítulo decisivo, pues la actriz española y el intérprete estadounidense se han casado en una ceremonia privada celebrada en Estados Unidos, tal y como ha avanzado el periodista Alberto Guzmán.

La dupla, en una fotografía. Gtres

La información revela que el enlace tuvo lugar hace unos meses en un entorno reservado, lejos de cámaras y focos. La discreción, que ha sido una constante desde que se conoció su romance, marcó también este paso.

Solo familiares y amigos íntimos asistieron al 'sí, quiero'. El enlace ha sido celebrado en Chicago, ciudad natal del actor.

Según las fuentes consultadas, la ceremonia fue íntima, emotiva y centrada en la cercanía.

"Alejandra lució su anillo de compromiso y estaba feliz y guapísima", han asegurado a ¡HOLA! quienes han tenido acceso a los detalles del evento.

La pareja ya ha compartido la noticia con su círculo más próximo, aunque no tenían previsto hacerla pública de inmediato.

Onieva y Williams llevan más de un año de relación, aunque su vínculo comenzó a gestarse bastante antes, durante el rodaje de Hotel Costiera, la serie ambientada en la costa Amalfitana que ambos protagonizan.

Él interpreta a Daniel De Luca, un exmarine que busca empezar de cero en Italia; ella da vida a Sheryl, un personaje envuelto en misterio.

Alejandra y Jesse, besándose. Gtres

Según miembros del equipo de producción, fue en Positano, durante las largas jornadas de grabación, donde surgió la conexión que más tarde se trasladaría fuera de la ficción.

La pareja no tardó en dejarse ver en público, aunque siempre con un perfil bajo.

Su primera aparición conjunta se produjo en la Milla de Oro madrileña, donde fueron fotografiados paseando con evidente complicidad.

Poco después, acudieron de la mano a la première romana de Hotel Costiera. Su presencia en el Festival de San Sebastián terminó por confirmar lo que ya era un secreto a voces.

Aun así, ambos han optado por mantener su vida privada en un segundo plano.

Onieva, conocida por sus papeles en Alta Mar y El secreto de Puente Viejo, ha procurado que su carrera prevalezca sobre cualquier interés mediático derivado de su entorno familiar.

Hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó (44), la actriz ha defendido siempre su independencia profesional.

Williams, por su parte, arrastra una larga trayectoria en Hollywood, marcada especialmente por su papel en Anatomía de Grey.

Tras su divorcio en 2017 de Aryn Drake-Lee, madre de sus dos hijos, su vida sentimental ha sido objeto de atención, aunque ninguna relación reciente había adquirido tanta visibilidad como esta.