La faceta más tierna del juez Santiago Pedraz: un padre pendiente de los primeros pasos de su hijo, Jacobo

El juez Santiago Pedraz (67 años) ha vuelto a protagonizar una estampa cargada de normalidad y ternura familiar, reafirmando el momento personal de estabilidad que atraviesa.

En unas imágenes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, se puede ver al juez de la Audiencia Nacional junto a su pareja, la asesora jurídica Elena Hormigos (34), mientras acompañan a su hijo Jacobo (2) en uno de sus momentos más especiales: sus primeros pasos.

La relación entre Pedraz y Hormigos, que comenzó a principios de 2023 tras un encuentro a través de amigos comunes, se ha consolidado en una familia feliz.

El juez de la Audiencia Nacional saliendo de una comida con su familia en Madrid. EL ESPAÑOL

A pesar de la diferencia de edad y de la sorpresa que supuso el pronto embarazo, la pareja ha demostrado tener una gran complicidad. El nacimiento de Jacobo, en noviembre de 2023, marcó un antes y un después en sus vidas, convirtiéndose en el centro de su día a día.

Las fotografías, tomadas en el callejón de Jorge Juan en el barrio de Salamanca, muestran al magistrado totalmente relajado mientras pasea con su familia. No están solos. Les acompañan los padres de ella, que ejercen de abuelos orgullosos.

Pedraz, con camisa blanca y vaqueros -lejos del traje de chaqueta que acostumbra en los tribunales- empuja un carrito de bebé negro. Elena, con jersey de manga corta y vaqueros a tono con la parte de arriba, camina de la mano de su hijo que se muestra encantado de ir flanqueado por su madre y su abuela.

El matrimonio con su hijo Jacobo.

La escena transmite una sensación de tranquilidad y complicidad familiar en un día soleado.

Perfil bajo

Tras un almuerzo en la Taberna Los Gallos, uno de los restaurantes de comida tradicional preferidos del juez de la Audiencia Nacional, el grupo se dirigió a dar un paseo por las calles de Goya y Ortega y Gasset, como han comentado a este periódico.

Durante el trayecto, Pedraz no puso ninguna objeción a los paparazzis que le estaban tomando las instantáneas con su familia. Todo lo contrario. Siempre se muestra muy respetuoso con los compañeros gráficos que trabajan en la calle, e incluso cuando Pedraz va acompañado de su escolta, le pide a sus hombres que dejen a los fotógrafos desempeñar sus funciones.

Esta estampa no solo ilustra el crecimiento del menor, sino también la faceta más humana y cercana de un magistrado cuya vida personal, a menudo analizada por su trayectoria sentimental pasada, parece haber encontrado en este nuevo capítulo una calma definitiva.

Nada tiene que ver su historia de amor con Elena Hormigos con la relación que el juez Santiago Pedraz mantuvo con Esther Doña, viuda del marqués de Griñón. Su anterior romance, que transcurrió entre el verano de 2021 y agosto de 2022, fue demasiado mediático.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos paseando por Madrid. EL ESPAÑOL

Aquello culminó de forma abrupta y sorprendente, cuando después de haber anunciado su boda en la portada de la revista ¡HOLA!, el juez Pedraz confirmó la ruptura de la relación, asegurando que esta se había producido antes incluso de que saliera a la luz el reportaje.

El magistrado afirmó que la relación llevaba rota desde mediados de agosto debido a "líneas rojas" que Esther Doña habría traspasado, manteniendo desde entonces una "absoluta distancia" y descartando cualquier posibilidad de reconciliación.

Ella, por su parte, aseguró haber recibido un mensaje de WhatsApp en el que el juez ponía fin a la relación, expresando su sorpresa y negando haber sido consciente de la gravedad de la situación hasta que el que fuera su pareja cortó la comunicación.

Jacobo es el cuarto hijo del juez. EL ESPAÑOL

Sea como fuera, Pedraz ha encontrado la paz sentimental que necesitaba junto a la madre de su hijo Jacobo. La pareja, que contrajo matrimonio en febrero de 2024, vive alejada de las revistas del corazón, los photocalls y las cámaras de televisión. Prefieren la discreción y vivir su relación en la mayor intimidad posible.

En lugar de grandes eventos, él prefiere la calidez de los paseos por Madrid, las reuniones familiares o momentos sencillos de la crianza, como se aprecia en la imagen donde, como cualquier otro padre, acompaña a su hijo en sus primeros pasos.

Jacobo es el cuarto hijo para el juez, quien cuenta con otros tres vástagos de relaciones anteriores, y el primero para la abogada.