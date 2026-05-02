Tres décadas del caso Arny: el escándalo que marcó para siempre a Jesús Vázquez, Jorge Cadaval y Javier Gurruchaga

Hacía diez meses que el pub Arny se había inaugurado en Sevilla. Enseguida se convirtió en uno de los puntos calientes de la ciudad para la comunidad LGTBI+ en busca de diversión. Lo que en principio era un lugar amigable se convirtió en uno de los escándalos sexuales más notorios de nuestro país en el siglo XX.

Todo empezó cuando un adolescente de 16 años llamado José Antonio Sánchez, apodado ‘El Barriga’ denunció en 1995 a la policía que le habían forzado a ejercer la prostitución con hombres. Pero no fue hasta un año después que estalló a nivel mediático por la presencia de algunos rostros muy conocidos. De este hecho se cumplen 30 años.

Aquella confesión desencadenó una caza de brujas y un juicio social paralelo que tuvo entre sus principales acusados a tres rostros conocidos, Jesús Vázquez (60 años), Jorge Cadaval (65) y Javier Gurruchaga (68). También estuvieron en el punto de mira Antonio Tejado, hermano de María del Monte (64), que en la actualidad es pareja de Inmaculada Casal, una de las periodistas que destapó el escándalo, y Manuel Rico Lara, juez de menores de Sevilla.

El pub Arny en Sevilla. EE

Lo de circo mediático se queda corto. A raíz de este escándalo, el centro de atención se dirigió hacia los famosos, que clamaban su inocencia a los cuatro vientos. Pero la presión mediática, sobre todo desde las ‘jóvenes’ Telecinco y Antena 3 con programas como Crónicas marcianas y La sonrisa del pelícano, desencadenó tal polvorín que Jesús Javier y Jorge ya habían sido juzgados antes de pasar por el tribunal.

Así lo dejó patente el carismático presentador en el documental Arny, historia de una infamia (Prime Video): "A mí no me juzgaba un juez, me juzgaba la sociedad entera", sentenció. Él fue el único de los famosos que dio la cara en este espacio.

Llorando y con la voz entrecortada y temblorosa, como nunca antes se le había visto, Jesús se abrió en canal para contar cómo se enteró de su involucración.

“De repente, suena el teléfono y me llama mi madre angustiada, llorando. ¿Qué pasa mamá? Y me dice: ‘Es que acaba de llamar un señor -esto eran las nueve o las diez de la noche, apostilla el presentador-, que dice que es de los juzgados de Sevilla que, si no te presentas mañana por la mañana a las diez de la mañana, pues van a dictar una orden de busca y captura contra ti". El mundo se le vino abajo.

En ese momento, el presentador de Operación Triunfo o ¡Allá tú! estaba en el teatro en Málaga representando La importancia de llamarse Ernesto junto a Gemma Cuervo y María Esteve, por lo que viajó toda la noche para estar presente a esa hora. Le defendió su padrino, el abogado Manuel Estévez.

Jesús Vázquez en una imagen de archivo de 1996.

Llevaba el caso María Auxiliadora Echávarri, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla y jubilada desde 2019, que fue tremendamente cruel. "Me miró con una mirada fría, como esa que tiene la gente que pertenece a sectas religiosas, que no tienen alma, que están como absorbidos con el fanatismo”.

Y añade: "Como ella ya había hecho su juicio de valor pues me dijo que si quiere usted justicia la va a a tener, o ingresa usted dos millones de pesetas (12.000 euros) antes del cierre del juzgado, -quedaban diez minutos para el cierre del juzgado-, o su cliente duerme en el calabozo", comenta Jesús en dicho documental. Finalmente quedó en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas (3.000 euros)”.

Tras aquella primera confesión (luego se descubriría que era falsa) de ‘El Barriga’, otros 55 adolescentes revelaron que también les habían obligado a tener sexo. Uno de ellos llegó a declarar que un profesor le ofreció 60.000 pesetas (360 euros) por participar en una orgía y otro que le habían pagado por comerle los genitales.

El proceso judicial fue una auténtica vergüenza por la cantidad de irregularidades, según algunos abogados del caso, pero lo más grave fueron la consecución de mentiras que los testigos habían confesado al tribunal y los medios de comunicación con el único fin de lucrarse. Recientemente, Inmaculada Casal confesó en Antena 3 que algunas madres le dijeron que "si sus hijos decían que habían tenido relaciones con famosos iban a cobrar más".

Enseguida se gestó un gran negocio, tal y como denunció El País. Un letrado redactó un documento por el que cedía a 35 testigos o inculpados en bloque a las televisiones por 40 millones de pesetas (240.000 euros) o 600.000 pesetas (3.600 euros).

Jorge Cadaval. Getty

Sobre este hecho ha dado fe Cristina Almeida, que se encargó de la defensa de Javier Gurruchaga ya que afirmó recientemente en Más Vale Tarde que "se vendían en la calle listas de presuntos implicados" y que esos delincuentes acusaron a un juez de menores porque “les había quitado la custodia a la madre”.

Tibu, que por aquel entonces era el representante del líder de la Orquesta Mondragón ha desvelado en Y ahora Sonsoles que aquella situación “le costó una depresión casi fatal” a su cliente. Tras acabar el juicio en marzo de 1998, Gurruchaga dio una rueda de prensa donde calificó de “chapuza” toda la instrucción y puntualizó que la prensa tuvo un “comportamiento muy marrano” con todos ellos.

Como decíamos en párrafos anteriores, Jesús Vázquez estaba en la cresta de la ola, se lo rifaban los programas, los eventos y el mundo de la música, pero a raíz de implicarle, cayó en una espiral tremenda. Tras el juicio aseguró que durante los dos años de tortura facturó un 10% de lo que había ganado en 1995.

En uno de los programas de Jesús Calleja (61), Jorge Cadaval, la mitad de Los Morancos, reveló en 2020 que "hay gente que aún me trata como si fuera un pederasta" y que lo pasó fatal “porque llegué a recibir amenazas de muerte”.

La fiscalía pidió 168 años de prisión para Carlos Saldaña, dueño del Arny, y otros 87 para José Antonio González, el encargado. Para los famosos se reclamaron tres años a Jorge Cadaval y un año para Javier Gurruchaga y Jesús Vázquez, que fue el único que no había pisado el local.

Carlos Saldaña, propietario del Arny. Marcos Moreno

Durante dos años, la instrucción dejó mucho que desear. Finalmente, 32 de los 49 acusados fueron absueltos. De los condenados, al dueño del Arny le sentenciaron a 33 años en 1998 por prostitución de menores, pero salió en libertad condicional en 2007 y al encargado le pidieron 18 años de cárcel también por prostitución, pero quedó en libertad en 2005. La Audiencia de Sevilla archivó definitivamente la investigación judicial por el caso Arny en enero de 2016.

Tras muchas investigaciones, Inmaculada consiguió que el testigo número 1 que acusó a Manuel Rico Lara confesara la verdad. "Me llegó a decir que era mentira, se me ponen los pelos de punta", recuerda.