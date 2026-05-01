La vida de Raquel Sánchez Silva volcada en sus mellizos y Matías Dumont y en paz con Mario Biondo después de 13 años

Raquel Sánchez Silva (53 años), una de las presentadoras más queridas y versátiles de la televisión española, ha sabido construir una existencia paralela lejos de los focos y las cámaras.

Conocida por éxitos como Supervivientes, Maestros de la Costura o Pekín Express, su vida fuera del plató revela a una mujer centrada en lo esencial: su familia y su bienestar personal.

En un mundo donde la exposición es la norma, la de Plasencia opta por la intimidad, protegiendo ferozmente su núcleo familiar mientras sigue siendo uno de los rostros más populares y demandados de la pequeña pantalla.

La presentadora junto a Matías Dumont.

Mediaset acaba de anunciar que la que fuera un día una de sus conductoras estrella vuelve a casa para presentar un nuevo formato. Se pondrá al frente de un programa que intenta demostrar la sinceridad de la gente a la hora de encontrar pareja.

Pero cuando los focos se apagan, Raquel hace de su privacidad su mejor escudo. Dicen los que la conocen que es una mujer tranquila y muy familiar.

Su vida cotidiana gira en torno a sus dos hijos, los mellizos Mateo y Bruno (10), fruto de su relación con el productor audiovisual argentino Matías Dumont. Todos juntos viven en un fantástico piso de 180 metros cuadrados en el centro de Madrid.

La pareja mantiene un perfil bajo de cara a la opinión pública y tan solo muestran algunas pinceladas de su vida en las redes sociales de ella donde publican imágenes de sus viajes.

De hecho, el último post de Raquel es una fotografía tomada en las Torres Petronas de Singapur, con la que felicita el cumpleaños a su esposo que sumó una vuelta al sol hace exactamente cinco días.

Juntos han recorrido medio mundo. Nepal, Chile, Argentina o Japón son solo algunos de los países que han visitado juntos. Comparten afición por los viajes y por el deporte. Es habitual, por ejemplo, ver a la pareja esquiando en Andorra durante la temporada.

El running, el pádel y el yoga también forman parte de su rutina semanal, una disciplina que le ha servido para superar adversidades personales y mantener el equilibrio mental. También el Ballet Fit, un programa de entrenamiento que combina la elegancia del ballet con la energía del fitness.

Además, a través del deporte la presentadora espera conseguir uno de sus mayores sueños que es "la longevidad". Como aseguró en una entrevista para Women'sHealth, su parte quiere hacerla y luego ya que la genética haga la suya.

Una de sus facetas más desconocidas es la escritura. Ha publicado hasta seis libros entre los que destacan las novelas Cambio príncipe por lobo feroz, publicada en 2008, o Mañana, a las seis de 2014. Su última publicación, Dos mundos, llegó a las tiendas en 2021 y aborda su aventura en la maternidad.

La moda es otra de sus pasiones. No solo es habitual verla en el front row de los desfiles más relevantes. Su armario cuenta con un buen número de piezas que más de una fashionista quisiera poseer.

Raquel Sánchez Silva en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Giro inesperado

A finales del año pasado un giro inesperado del caso Mario Biondo vino a tambalear su estabilidad. Cuando parecía que la muerte de su exmarido había quedado atrás, los interrogantes sobre su fallecimiento volvieron a recobrar más fuerza que nunca.

La Audiencia Provincial de Madrid reconoció que el cámara de televisión podría no haberse suicidado. El trágico suceso ocurrió el 30 de mayo de 2013 cuando el que fuera cámara de televisión fue encontrado en su domicilio de Madrid colgado de una estantería.

Santina D’Alessandro y Giuseppe 'Pippo' Biondo, los padres del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva, no descansarán hasta que la verdad salga a la luz. "Solo queremos saber quién ha matado a nuestro hijo y por qué", repiten.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo. Getty

En nada se cumplirán 13 años del terrible deceso y aunque la historia vuelve una y otra vez a la vida de Raquel, la presentadora ha logrado por fin encontrar la paz. El de Mario es ya un capítulo totalmente cerrado en su vida.