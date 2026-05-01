Javier, hijo de Paloma Lago, sobre el archivo de la denuncia de su madre: "La clave para afrontarlo es estar juntos"

El 1 de mayo de 2023 se daban el ‘sí, quiero’ Javier García-Obregón Lago (29 años) y Eugenia Gil en Madrid. Una boda íntima y con la presencia de Paloma Lago (58) y Ana Obregón (71), que ejercieron de madrinas magistrales en una ceremonia celebrada en el barrio de Chamberí, en Madrid.

Sin embargo, en el último año, Lago ha sido foco mediático en muchas ocasiones. El pasado 27 de diciembre de 2024, la modelo denunció a Alfonso Villares (55), exconselleiro de la Xunta del Mar de Galicia, por presunta agresión sexual.

Tras una dura batalla de dos años ante los tribunales, un juez desestimó la denuncia por "falta de pruebas" y esta quedó archivada. Ahora, es su hijo quien ha querido hablar sobre su madre y esta dura noticia.

Lo hace en una ocasión muy especial. Este viernes, 1 de mayo, la pareja celebra su segundo aniversario de boda y lo hace en uno de los momentos más felices de su vida.

Javier García-Obregón Lago y Eugenia Gil en la premiere de 'El diablo viste de Prada'. Gtres

Después de varios años de relación, la pareja decidió dar un paso en su vida juntos y ampliar la familia. El pasado 6 de marzo de 2026 se convirtieron en padres primerizos, haciendo a Lago abuela por primera vez.

EL ESPAÑOL ha hablado con la pareja antes de celebrar esta fecha tan especial y se les ve "más enamorados que nunca", como ellos mismos dijeron antes de comenzar esta conversación.

¿Cómo están?

Muy bien, estamos muy felices, la verdad. Estamos en el primer evento al que vamos después de que Eugenia haya dado a luz, o sea que muy contentos. Sí, dos meses.

¿Y cómo se sienten? Porque ahora tienen una rutina totalmente diferente a la de antes.

Bueno, es verdad que hemos estado todo el día con el bebé. Se ha quedado mi madre (la de Eugenia), que para mí es como si estuviera yo, o sea que está muy bien cuidado y no es mucho tiempo. Así que, bueno, bien, tranquilo.

Eugenia, ¿y cómo es Javier como padre?

¡Es un padrazo! Un padrazo, o sea, como marido ya era la bomba, pero como padre se pasa el juego.

¿Tiene que aguantarla mucho, Javier? Dicen que después del posparto hay que cuidar mucho a la pareja.

Bueno, hay que tener cuidado con lo que se dice, eso sí que es verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y hay que decir "sí" a todo. Es el truco. No, hombre, pero ahora mismo sí.

Javier García-Obregón Lago y Eugenia Gil en la premiere de 'El diablo viste de Prada'. Gtres

¿Es ahora un momento complicado? Después de tener el primer bebé dicen que la pareja se descuida un poco...

Sí, bueno, nosotros lo habíamos hablado desde antes, desde que yo estaba embarazada —dice Eugenia— y la verdad es que nos propusimos hacer planes y salidas cada 15 días. Aunque sea una minicomida de una hora, o sea, tampoco hace falta irse todo el día. Y nos viene muy bien, la verdad.

Ahora hay que consentirla a ella, que ella ha pasado por mucho. Ha sido un partazo que lo ha hecho ella como una campeona y está llevando la maternidad súper bien. Y yo intentando apoyarla en todo lo que puedo.

De hecho, aquí estamos, claro -dice Javier-. Si no, no estaríamos aquí si no estuviéramos cuidando la pareja, porque esta es una de las maneras de cuidarla, yo creo.

¿Pensaban que todo iba a ocurrir así en su vida?

O sea, lo teníamos no planeado, pero sí que teníamos pensado lo primero amueblar nuestra casa nueva, porque en cuanto nos casamos nos mudamos juntos y todo. Y entonces quisimos esperar un poco, pero no pensábamos que todo se iba a cumplir en el año dos.

Es decir, que en el año dos íbamos a tener un pequeño terremoto berreando en casa y durmiendo cuatro horas al día porque el pobrecito mío tiene que comer cada dos por tres. Pero sí, yo creo que no lo habíamos pensado.

Pero siempre han sido personas de esas que dicen: "yo quiero tener una vida convencional". O sea: trabajo, casa, pareja, me caso, hijos...

Sí, sí. Somos muy tradicionales en eso, la verdad. O sea, a mí lo que sí me gusta es planificar todo mucho —dice Javier—. Entonces lo tenía bastante idealizado eso, pero tampoco... o sea, que si no pasaba tampoco me iba a morir. Pero sí que lo iba buscando. Yo creo que al final ha ido surgiendo, como todo en la vida. Al final, en la vida tú quieres A y la vida te da B. O sea que, bueno, es un poco ir amoldándose y ya está. Y poco a poco lo que nos vaya viniendo. Eso es cuestión de manifestarlo y al final se acaba haciendo realidad.

Paloma Lago, Javier García-Obregón y Eugenia Gil en un acto público. Gtres

¿Cómo es Paloma Lago como abuela?

Bueno, bueno... mi madre es una súper todoterreno. ¡Abuelaza! -exclama Eugenia-. Se nota que las abuelas ya han sido madres antes, entonces nos han enseñado muchas lecciones. Yo le digo a veces a mi madre: "Joder, mamá, sí que se te da bien esto". Y me mira y me dice: "Pero, hijo, vamos a ver, ¿tú de dónde sales, chaval?".

¿Y cómo lleva que su madre sea un alma libre?

Es una mujer independiente. Está fenomenal. Si no te ata nada, hay que disfrutar. Y es que le da igual lo que le diga A o B o cualquier persona. Le importa cero. Ella hace lo que le gusta y, si te gusta, bien, y si no, también.

¿Cómo viven dentro de la familia la denuncia que puso su madre por una supuesta agresión sexual?

Bueno, yo creo que nos unimos un poco más, como una piña. Porque al final enfrentarse no tiene ningún tipo de sentido. Lo hablamos internamente, intentamos ver cuál es la mejor manera de afrontarlo o de continuar con ello y yo creo que actuamos de esa manera.

Muy unidos y muy juntos, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de conflicto. Yo creo que hay que saber muy bien llevar estos temas y el unirse en familia es uno de los puntos más clave para afrontarlo correctamente.