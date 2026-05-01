Los expertos coinciden: el evento más exclusivo del mundo no está en España y tiene 450 invitados a dedo

Las escaleras de la MET Gala en 2024. Instagram @raulavilainc

Cada primer lunes de mayo, todas las miradas del planeta moda se dirigen hacia Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Allí se celebra la MET Gala, una cita que en 2026 vuelve a confirmar su condición de evento más exclusivo del mundo.

No es solo una alfombra roja ni una fiesta benéfica: es un club hermético donde apenas 450 invitados acceden por invitación directa, bajo el criterio inflexible de Anna Wintour (76 años).

Este año, la gala gira en torno a la exposición Costume Art, una apuesta por la moda entendida como una de las bellas artes puras.

Anna Wintour en la MET Gala 2025. Gtres

El enfoque se aleja deliberadamente de lo comercial para abrazar piezas que funcionan como auténticas esculturas vivientes. Al frente de esta edición están nombres de peso internacional como Beyoncé (44), Nicole Kidman (58 años) y Venus Williams (45), acompañadas por Anthony Vaccarello (44) y Zoë Kravitz (37) en el comité de acogida.

Sin embargo, el verdadero filtro no está en el precio -unos 75.000 dólares por entrada-, sino en la lista.

Ni siquiera las grandes firmas que compran mesas tienen garantizado el acceso para sus invitados. Wintour supervisa personalmente cada nombre, vetando incluso a celebridades si no encajan en la narrativa estética del año. Es, literalmente, una lista hecha "a dedo".

La decoración de la MET Gala 2024 desde dentro. Instagram @raulavilainc.

Desde España, las pocas figuras que han logrado cruzar esas puertas coinciden en describir la experiencia como algo casi irreal.

Rosalía (33), ya habitual en la gala, ha confesado en varias ocasiones que lo más sorprendente ocurre lejos de las cámaras.

"Dentro no puedes usar el móvil. Es como un campamento de verano, pero de ultra lujo. De repente estás cenando con leyendas de Hollywood o artistas que admiras. Allí no eres ‘el famoso’, eres uno más en la lista de Anna", reconoció la cantante.

Por su parte, Penélope Cruz (51), que llegó a ejercer como coanfitriona en 2023, subraya la dimensión casi cinematográfica del evento.

"No es una fiesta normal; es una producción de una sola noche. Todo está medido al milímetro. Y cuando entras a la exposición, el silencio es absoluto. Hay un respeto por el arte que no ves ni siquiera en los Oscar", dijo en el año 2023.

Gala Met

La nueva generación también ha encontrado su espacio. Manu Ríos (27), convertido en uno de los rostros masculinos españoles más reconocidos en la gala, destaca su impacto cultural.

"No importa quién eres en tu país, sino qué aportas a nivel global. Te hace entender que la moda es política y es arte. Eso sí, los zapatos pasan factura", confesó el actor.

Frente a eventos nacionales como los Goya o la pasarela madrileña, donde prima una cierta apertura mediática, la MET Gala basa su atractivo en el misterio.

Dentro no hay prensa, no hay redes sociales -al menos oficialmente- y lo que ocurre durante la cena rara vez trasciende.

En un mundo obsesionado con la visibilidad, la verdadera exclusividad parece residir, precisamente, en lo contrario: en no poder entrar.