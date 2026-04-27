Carolina Adriana Herrera supervisa las obras de su nuevo chalet en El Viso: imágenes exclusivas de la fabulosa casa

La vida de Carolina Adriana Herrera (56 años) es toda una incógnita. La empresaria venezolana ha hecho de la discreción su seña de identidad y prefiere mantener un perfil bajo de cara a los medios de comunicación.

Desde su ruptura con Miguel Báez 'El Litri' (57), donde la profesión del torero exponía un poco más a su familia, Adriana ha preservado su intimidad lejos de los flashes, y está centrada en su carrera profesional y en sus tres hijos -Olimpia, Miguel y Atalanta- fruto de su matrimonio con el matador de toros.

Comparte su día a día con Pedro de Noronha (47), un inversor portugués que habla cinco idiomas y que, como ella, es padre de tres hijos. Junto a él se compró un chalet adosado en El Viso, que actualmente sigue en obras.

Fachada de la casa de Carolina Adriana Herrera. Rául García EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en primicia a las imágenes de la casa, en uno de los mejores barrios de Madrid. Según las fotografías, la propiedad todavía conserva la valla y lona de la empresa que está llevando a cabo la reforma.

También se puede ver el contenedor de escombros en la puerta del nuevo domicilio de Carolina Adriana Herrera y un camión.

Por dentro, el inmueble está en profunda transformación. Desde la calle se aprecia el interior totalmente en obras, conservando únicamente el esqueleto.

Es habitual ver a la empresaria entrando y saliendo de la casa para supervisar los trabajos que se están llevando a cabo. A una de esas visitas corresponden las últimas instantáneas de la hija de la diseñadora de moda Carolina Herrera.

En ellas se ve llegar a la venezolana en su propio coche, un Fiat 500 de color negro, con un look casual apropiado para la ocasión. Lleva vaqueros oscuros, una camiseta básica y una rebeca para cubrirse en las suaves temperaturas de la mañana.

Chalet adosado en obras de Carlonia Adriana Herrera. Rául García EL ESPAÑOL

En realidad, Adriana vive muy cerca de allí. Actualmente, reside en un piso al final de Serrano, al que se mudó tras su ruptura con 'El Litri' -con el torero vivía en el barrio de Los Jerónimos-. Presumiblemente estará en este domicilio hasta que termine la remodelación de su chalet.

La nueva propiedad dispone de varias plantas donde predomina un estilo sobrio y contemporáneo, con muros lisos en tonos claros y ventanas rectangulares. La fachada está compuesta por varios cuerpos unidos, con terrazas y salientes que rompen la línea recta.

La casa está rodeada de vegetación alta y árboles maduros, lo que le da bastante privacidad, pero permitiendo entrar la luz solar. En conjunto, transmite una imagen de casa elegante, amplia y discreta.

La empresaria venezolana en su coche. Rául García EL ESPAÑOL

Estabilidad sentimental

Carolina Adriana Herrera y Pedro de Noronha comenzarán una nueva etapa en la vivienda de El Viso próximamente. Se espera que la vivienda esté lista para la segunda mitad de año.

La pareja comenzó a salir a finales del 2022 y la primera vez que se dejaron ver juntos fue en marzo de 2023 en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO.

Desde entonces han llevado su historia de amor con la mayor discreción posible y tan solo han hecho algunas apariciones públicas conjuntas. La última, el pasado mes de marzo en la inauguración del Club Vega en la capital española.

Se pudo ver a ambos entrando en la fiesta, muy enamorados y sonrientes.

Carolina Adriana Herrera llegando al nuevo chalet para supervisar las obras. Rául García EL ESPAÑOL

Pedro Noronha, graduado en Económicas, tiene dos hijos fruto de su primer matrimonio y otra niña pequeña, fruto de su relación con modelo turcodanesa Tülin Sahin.

Comenzó su carrera profesional en 2000 como analista de fusiones y adquisiciones (M&A) en Merrill Lynch, en la oficina de Londres. Después se especializó principalmente en arbitraje de riesgo y situaciones especiales en Europa.

Fue promovido a Gestor de Carteras a la edad de 27 años, gestionando en ese momento aproximadamente 1.200 millones de dólares en activos brutos, según su perfil de Linkedin.

Finalmente decidió emprender por su cuenta y lanzó Noster Capital, con la que gestiona capital y oficinas en Londres y Malta.

Forma un tándem perfecto con Carolina Adriana Herrera no solo a nivel personal, también profesional. Ambos padres de familia y empresarios exitosos.

Pedro de Noronha y Carolina Adriana Herrera en Madrid. Gtres

Carolina Adriana Herrera sigue desempeñando sus funciones como directora creativa de The House of Herrera Fragrances, la división de perfumes del grupo Puig dedicada a la marca de su madre.

Además gestiona varias empresas propias en España dedicadas al sector de la moda. Según ha podido saber este diario, todas están saneadas y con las cuentas presentadas en el último ejercicio.

La hija de la icónica diseñadora Carolina Herrera, conocida por su gusto impecable en interiores, y el fundador de Noster Capital, apasionado por la arquitectura sostenible, fusionarán ahora sus estilos para crear un hogar que refleje su vida cosmopolita entre Madrid y Londres.

Esta mudanza simbolizará la consolidación definitiva de su relación.