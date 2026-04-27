Alejandro Sanz: "Hago dos viajes al año con mis 4 hijos. Son de 3 mamás y cada uno vive en un sitio, quiero que estén unidos"

Alejandro Sanz en la presentación de su documental en Madrid. Gtres

"Mi hija mayor tiene 24 y la más pequeña tiene 11". Es la frase con la que Alejandro Sanz (57 años) arranca a hablar de sus hijos en su entrevista con Jordi Évole (52).

En la última entrega de Lo de Évole, el cantante ha contado cómo es la relación con sus cuatro vástagos, a los que intenta ver siempre que puede, ya que cada uno vive en un rincón distinto del mundo.

Para el autor de éxitos como Corazón partío o Amiga mía, estar cerca de ellos y "disfrutarlos" es su razón de ser. Y su mayor orgullo. Por eso, "me gusta viajar una o dos veces al año los cinco solos".

Durante años vivió en un pozo que no sabía cómo llamar. Hasta hoy.



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Sus planes en familia

Sanz tiene un total de cuatro hijos, nacidos de sus relaciones anteriores: Manuela (24), nacida de su unión con la mexicana Jaydy Michel (52); Alexander (23), fruto de su idilio con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera; y Dylan (14) y Alma (11), cuya madre es Raquel Perera (51), exasistente personal del artista.

Debido a la complejidad que representa para él reunirlos, procura hacer viajes con ellos "sin ninguna de las madres, ni asistentes ni nada".

El cantautor, quien durante años ha contado con ayuda del personal que trabaja a su servicio, admite que "se me hacía un mundo tener que pensar en hacer una maleta".

"Siempre vas con un equipo de gente que te organiza las cosas y llega un punto en que no sabes hacer las cosas", añade. "Eso te va distanciando y te va separando de la realidad".

Por eso, cuando se va de vacaciones procura encargarse de todo. Así, "nos organizamos el viaje" a la medida de lo que necesitan.

"Estos viajes... es una forma de que aprendamos los cinco a convivir de una forma más natural, y con cierta espontaneidad que se ha ido perdiendo", revela.

Sobre lo que hacen en su tiempo en familia, detalla: "Por el día hacemos actividades y por la noche vemos una película, sin teléfonos, entera".

Alejandro Sanz, en su entrevista con Jordi Évole.

"Tenemos nuestros chats"

Lo cierto es que, con varias separaciones a sus espaldas, Alejandro Sanz ha aprendido a hacer encaje de bolillos para coordinar las agendas de sus hijos.

También ha aprendido a divertirse con ellos. Porque, en los comienzos de su carrera, no pudo jugar "tanto" con "los mayores". Y añade: "Todavía no era consciente de lo importante que es jugar con los hijos".

"Una cosa en la que he invertido muchas ganas es que ellos estuvieran muy unidos, porque son de tres mamás y cada uno vive en un sitio".

Una vez que sus hijos regresan a sus respectivos hogares, se mantiene en contacto permanente con ellos: "Tenemos nuestros chats".

Alejandro Sanz muestra una imagen de su pareja, Stephanie Salas, durante su entrevista con Jordi Evole. laSexta.

Sanz se siente orgulloso de sus chicos. Por encima de todo, los considera buenas personas. "He tenido mucha suerte porque tienen un corazón muy bello y eso no se puede enseñar ni se puede planificar".

Él, que "de pequeño viví mal rollo, porque mis padres discutían fuerte", tuvo claro que "no quería malos rollos" con sus seres queridos una vez que tuviera descendencia.

A día de hoy, desea "que sean buena gente y que sean felices, y que siempre piensen que hacer algo por los demás es la cosa más bella que se puede hacer".

Cuando se le pregunta qué no le gustaría que sus hijos tuviesen de él, responde rotundo: "La parte más obsesiva no me gustaría que la heredaran de mí. Esa parte que me impide calmarme, relajarme, disfrutar de las cosas".

El amor es eterno, pero esta llamada se nos ha hecho corta.



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"El amor es para siempre"

En su charla con Jordi Évole, Sanz habla también de su novia, la actriz peruana Stephanie Cayo (38): "Es muy bonito estar enamorado y estoy muy enamorado".

"Cuando se siente algo especial hay que apostar por ello y hay que lucharlo", precisa. No le pesan los supuestos fracasos de sus romances anteriores. Cree, simplemente, que "las relaciones no son fallidas, pero a veces pasan por mutaciones y no llega a buen puerto".

En materia amorosa, Sanz prefiere dejarse llevar por sus sentimientos: "Tú no mandas en eso... Yo en mi corazón no mando. Mi corazón va por libre y cuando voy detrás de alguien solo puedo seguirle el paso".

Sobre si cree que su pareja es la definitiva, no duda: "Estoy convencido de que el amor es para siempre".