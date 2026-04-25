Sara Carbonero, arropada por su pareja, Jota Cabrera, en la misa en memoria de su madre celebrada en su pueblo natal

Sara Carbonero y su pareja, Jota Cabrera, en la misa oficiada en Corral de Almaguer en memoria de su madre. GTRES

Este sábado, 25 de abril, el pueblo toledano de Corral de Almaguer ha sido el escenario de una mañana especialmente emotiva. Allí se ha celebrado una misa en memoria de Goyi Arévalo Salazar, la madre de Sara Carbonero (42 años).

Fue el pasado 12 de abril cuando la progenitora, -y persona de referencia en la vida de la presentadora-, perdía la vida a los 66 años, en un hospital de Madrid tras un largo periodo afrontando una enfermedad.

Siguiendo su expreso deseo, Goyi fue enterrada en el cementerio de la localidad que la vio nacer. Y el lugar en el que reposan los restos mortales de sus padres, Máxima y Santos. En su último adiós, tanto la presentadora como su hermana, Irene, y sus familiares, estuvieron arropados por su círculo más próximo.

Un escenario mucho más íntimo ha tenido lugar hace unas horas. La eucaristía se ha celebrado, según estaba previsto, a las 10 de la mañana en la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el mismo templo donde tuvo lugar la misa funeral y el entierro, el pasado 13 de abril.

Sara Carbonero y su pareja, Jota Cabrera, en la misa oficiada en Corral de Almaguer en memoria de su madre. GTRES

La ceremonia, organizada por sus hijas, e , se ha planteado como un acto íntimo y recogido, pensado únicamente para el entorno más cercano de Goyi.

Al no han faltado , así como algunas de las personas más queridas para ella, y amigos más cercanos de la presentadora. Todos ellos se han desplazado hasta Corral de Almaguer para acompañar a la familia en este nuevo adiós.

Una vez más, Jota Cabrera no se ha separado de su novia y ha llegado a su lado a la iglesia.

Isabel Jiménez, con sus hijos, acompaña a Sara Carbonero (junto a su pareja, Jota Cabrera), a la misa en memoria de su madre, en Corral de Almaguer. GTRES

Junto a ellos también sey , fruto de su matrimonio con el ingenieroha estado al lado de la pareja y han accedido todos juntos.

Desde que se conoció la noticia de la muerte de su madre, Sara Carbonero ha optado por un perfil muy discreto, apartada del foco mediático.

Solo se ha expresado públicamente a través de pequeñas pinceladas en las redes sociales. En uno de sus gestos más significativos, compartió un vídeo de Dani Fernández (34) interpretando Si no te hubieras ido.

Irene, hermana de Sara Carbonero, se ha trasladado a Corral de Almaguer (Toledo) para asistir a la misa en memoria de su madre. GTRES

Hasta la fecha, la canción del cantante mexicano Marco Antonio Solís -asociada al duelo y a la ausencia-, ha sido el único mensaje sobre su que ha compartido de manera pública.

Algo que se ha interpretado como una carta abierta de despedida. Una manera, indirecta y sutil, de expresar su dolor.

Este sábado, la despedida a Goyi Arévalo se ha materializado en forma de misa de memoria. Un paso más en el proceso de duelo para Sara Carbonero y su familia, que vuelven a reunirse en el mismo lugar donde le dieron el primer y triste adiós.

Goyi Arévalo vivió sus últimos años en Madrid, arropada por sus hijas, Sara e Irene, y disfrutando de sus nietos mientras recibía tratamiento para la enfermedad que padecía.